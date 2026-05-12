Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 113
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
UŽIVO
Olujno nevrijeme zahvatilo Hrvatsku: Objavljena upozorenja
FOTO Padaju stabla u Zagreb, tramvaji stoje, ovako izgleda situacija u centru
FOTO Ovako trenutačno izgleda nebo iznad Zagreba
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'Fridin svijet' u HNK Rijeka

Bila je biseksualka u burnom braku i nesretna jer nije postala majka. Život slikarice i dalje fascinira, a sada će dobiti i balet

Foto: Dražen Šokčević
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
12.05.2026.
u 12:21

Baletna predstava suvremenog plesnog izričaja HNK Rijeka, nastala u suradnji sa Salzburškim državnim kazalištem, plesna je posveta Fridi Kahlo, njenom fascinantnom životu i jedinstvenom umjetničkom nasljeđu, a premijera u Rijeci je 23. svibnja

„ I portret i umjetnost meksičke slikarice Fride Kahlo odavno su izašli iz muzeja. Danas ih se može pronaći čak i na torbicama i na odjeći, a mnoštvo dizajnerskih predmeta inspirirano je njezinim stilom. No što se krije iza te ogromne fascinacije meksičkom slikaricom prošlog stoljeća?“ pita brazilski koreograf s austrijskom adresom, Reginaldo Oliviera.

Odgovor će dati kroz plesni pokret, svojom baletnom predstavom „Fridin svijet“ što će u izvedbi ansambla Baleta HNK-a Ivana pl. Zajca na riječkoj sceni premijerno zaživjeti u subotu, 23. svibnja.

Baletna predstava suvremenog plesnog izričaja, nastala u suradnji sa Salzburškim državnim kazalištem, plesna je posveta Fridi Kahlo, njenom fascinantnom životu i jedinstvenom umjetničkom nasljeđu.

„ Njezin život se bez pretjerivanja može opisati spektakularnim. Njezin buran brak s Diegom Riverom, njihova uloga u umjetničkim i intelektualnim krugovima Meksika i SAD-a, brojne njene ljubavne veze, njen politički angažman i ljubav prema autohtonim korijenima svoje domovine - sve se to odražava u njezinoj umjetnosti“, ističe Reginaldo Oliviera i dodaje kako ga u prikazivanju ove ikone „puno više zanima njezina osobnost nego njezine tjelesne tegobe, jer je bila borac koja nikada nije dopustila da njezina fizička ograničenja određuju njezin život. Frida Kahlo nije se bojala živjeti svoju pravu osobnost kojoj je pripadala i njezina ranjivost.“

„Želim ispričati priču o toj borkinji, inspiriranu njezinom umjetnošću i njezinim pismima. Pojedine njezine rečenice otvaraju emocionalne svjetove koji nas vode do pokreta i čitavih scena“, zaključuje Oliviera.

Slično o predstavi najavno govori i riječka intendantica Dubravka Vrgoč: „Naša predstava hommage je Fridi Kahlo, njezin plesni portret, želja da pokretom dočaramo njezin svijet ispunjen bojama, patnjom, ljubavlju, strahom i užitkom. Svijet fizičke patnje, emocionalnih previranja i trajne potragom za identitetom u latinoameričkom okruženju u kojem čak i smrt afirmira život.“

O radu s koreografom Reginaldom Olivierom govori Isabelle Zabot, koja će u alternaciji s Alessijom Tacchini i Yurikom Kimura, interpretirati ulogu Fride.

„Strast i radost u njegovom radu bili su primjetni od prvog trenutka, neizmjerno mu je važno ispričati priču Fride Kahlo. A da bih odigrala ulogu Fride, bitno je, naravno, razumjeti njezinu biografiju i njezinu umjetnost. Reginaldo nam je dao i nekoliko knjiga koje pričaju njezinu priču, donose njezina ljubavna pisma raznim ljudima, i puno slika. Volim ih gledati i promatrati njezin pogled. Imala je vrlo intenzivno lice i oči, odražavajući snažnu i složenu osobnost, i voljela bih taj njezin pogled prenijeti publici.“

Inspiriran autoportretom „Dvije Fride“, Reginaldo Oliviera stvara i ulogu „druge“ Fride koju pleše Marta Kanazir, a s kojom će se izmjenjivati Laura Orlić i Sephora Ferrillo.

„ Puno sam razmišljala o simbolici slike „Dvije Fride“. U našem baletu kolegica pleše Fridu koja predstavlja njezinu autentičnu, meksičku stranu, dok ja plešem drugu Fridu - onu u europskoj, “engleskoj” haljini. Tu sam Fridu doživjela kao dio nje koji ne pokazuje prema van. Dok jedna Frida otvoreno pokazuje emocije i identitet, moja uloga predstavlja njezinu unutarnju borbu, kontrolu, potisnute emocije i osjećaje koji ostaju skriveni. Upravo kroz pokret, kontrolu tijela i odnos između dvije Fride pokušale smo prikazati dualnost njezine osobnosti“, kaže Marta Kanazir.

Ulogu Diega Rivere plesat će Leonard Cela i Ali Tabbouch dok će se u ulozi Fridine sestre Cristine Kahlo izmjenjivati Tea Rušin, Sonja Milovanov i Yurika Kimura, a ulogu Alejandra Gomeza Ariasa će uz Giorgia Otranta plesati Federico Rubisse i Alessio Alfonssi.

Scenograf je Matthias Kronfuss, kostimografkinja Judith Adam, dramaturginja Maren Zimmermann, asistentica koreografa Veronica Villar Galaz,dok adaptaciju scenografije i kostimografije potpisuje Aleksandra Ana Buković.

Glazbeno se predstava temelji na vokalnoj glazbi meksičkih umjetnika. „Španjolski jezik je dramatičan, poetski, melankoličan, pun energije i stvara atmosferu koja odražava životni osjećaj Frida Kahlo“, ističe Reginaldo Olivera koji je „Fridin svijet“ prvo postavio s baletnim ansamblom Salzburškog državnog kazališta gdje je umjetnički kurator i glavni koreograf, a prošle godine i s ansamblom Theatra Municipalu u Rio de Janeiru, oba puta s ogromnim uspjehom.

Predstava je na programu riječkog „Zajca“ 23., 28. i 29. svibnja te 9., 18. i 20. lipnja.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

"Neboder na kraju svijeta"
u režiji Nenni Delmestre

Gledali smo 'Neboder na kraju svijeta': Petica za PlayDramu i novu scenu u zdanju Doma mladeži

Protagonisti su polaznici Glumačkog studija PlayDrame koja funkcionira više od 16 godina na rijetko viđenom entuzijazmu. Zaljubljenici u kazalište koji u doslovce nikakvim uvjetima rade i stvaraju odlične predstave. Samo i jedino iz čiste ljubavi. U predstavi "Neboder na kraju svijeta" dvanaest amatera toliko se daju, i tijelom i duhom da bi im trebali pozavidjeti mnogi profesionalni glumci

"Maria Stuart"
Premijera "Marije Stuart"

Schillerova drama dokazuje koliko dobrog HNK2 donosi hrvatskom teatru

Nina Violić je suzdržana i odmjerena Elizabeta, Jadranka Đokić strastvena i predana Maria Stuart, a njihov telefonski razgovor (da, ovdje kraljice iz 16. stoljeća imaju telefone) izuzetna lekcija glumačkog partnerstva. Svi ostali glumci: Luka Dragić, Livio Badurina, Dušan Gojić, Silvio Vovk, Domagoj Ikić, Marin Stević, Ivan Jončić, Alan Šalinović, Iva Mihalić i Tesa Litvan također su odlični. Posebno priznanje uz dvije kraljice pripada i Fabijanu Komljenoviću

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!