Gledali smo 'Neboder na kraju svijeta': Petica za PlayDramu i novu scenu u zdanju Doma mladeži

- Gdje je uopće ulaz? Vjerojatno s južne strane. Napravili su scenu ispod tribina amfiteatra. Pogledaj zidove i okoliš. Kakav nered. Ovaj Dom mladeži od kad se sagradio, davne 1979. nije taknut. Splitska sramota. Evo strelica. Idemo gore...., čulo se u grupi gledatelja koji su uspjeli doći do karata za novu produkciju kazališta PlayDrama "Neboder na kraju svijeta" u režiji Nenni Delmestre.

Ušli smo u, najblaže rečeno, poput labirinta betonsko zdanje, kutiju "sagrađenu" od crnih najlonskih pregrada. Dom mladeži dobio je malu kazališnu scenu s isfrižanim podom na kojem su premreženi kabeli pa treba pažljivo koračati. Na pozornici samo sjedalice.

Predstava "Neboder na kraju svijeta" nudi šezdesetak minuta satire koja maestralno "krije" ozbiljno razmišljanje pa i bojazan za budućnost. Jer sadašnjost je nimalo obećavajuća i duboko zabrinjavajuća. Stanovnici nebodera učahureni u svojim zidovima, izbjeglice su iz vlastitih života. Susreću se na sastanku kojeg je sazvao predstavnik stanara (kojeg je izabrala agencija) jer u neboderu kapi voda! Dok svijet gori, njima prijeti poplava. Zanimljivo i apsurdno, ali uvjerljivo i realno. Nova scena dočarava nekadašnje podrume, praone, drvarnice u kojima su se održavali skupovi stanara. Sjajna i maštovita scenografija koju potpisuje Lina Vengoechea.

Protagonisti su polaznici Glumačkog studija PlayDrame koja funkcionira više od 16 godina na rijetko viđenom entuzijazmu. Zaljubljenici u kazalište koji u doslovce nikakvim uvjetima rade i stvaraju odlične predstave. Samo i jedino iz čiste ljubavi.

U predstavi "Neboder na kraju svijeta" dvanaest amatera toliko se daju, i tijelom i duhom da bi im trebali pozavidjeti mnogi profesionalni glumci. Nutricionistica, fizičarka, profesorica povijesti, IT-ovac ..., svatko u svome svijetu u kojem je zajedništvo nepoznanica. PlayDramaši su "do kosti" ušli u likove koji su zaokupoljeni sami sobom pa miješaju stvarno i imaginarno, ozbiljno i smiješno, individualno i kolektivno.

Gotovo filmski pred publikom koja im je ispred nosa i sve zapaža, donose priče koje su i sami stvarali. Jer "Neboder na kraju svijeta" zajednički je projekt Nenni Delmestre koja prvi put u životu režira vlastiti tekst i koautora, polaznika Glumačkog studija PlayDrame koji su u procesu jednogodišnjeg rada "dodavali" ideje i dopisivali tekst. I očito guštali.

Za neobičnu, ali zabave i promišljanja vrijednu predstavu uz redateljicu i scenografkinju koja potpisuje i glazbu i kostimografiju, zaslužni su protagonisti: Ana Babić Sikavica, Viviana Bojić, Karmen Borković, Suzana Čizmić, Petar Jaman, Gordana Krasnić, Vana Miličević, Nada Piacun, Ksenija Pribilović, Mirjana Ševo, Vanja Viculin i Mirko Vuletić te Franko Sardelić Kolinac, oblikovatelj svjetla i tona.