#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Detalji strave u Krapini: 'Ubio ga je pred mojim očima. Tri puta je pucao u njega bez ijedne riječi...'
u režiji Nenni Delmestre

Gledali smo 'Neboder na kraju svijeta': Petica za PlayDramu i novu scenu u zdanju Doma mladeži

"Neboder na kraju svijeta"
PlayDrama
Autor
Maja Pejković Kaćanski
10.05.2026.
u 09:47

Protagonisti su polaznici Glumačkog studija PlayDrame koja funkcionira više od 16 godina na rijetko viđenom entuzijazmu. Zaljubljenici u kazalište koji u doslovce nikakvim uvjetima rade i stvaraju odlične predstave. Samo i jedino iz čiste ljubavi.

- Gdje je uopće ulaz? Vjerojatno s južne strane. Napravili su scenu ispod tribina amfiteatra. Pogledaj zidove i okoliš. Kakav nered. Ovaj Dom mladeži od kad se sagradio, davne 1979. nije taknut. Splitska sramota. Evo strelica. Idemo gore...., čulo se u grupi gledatelja koji su uspjeli doći do karata za novu produkciju kazališta PlayDrama "Neboder na kraju svijeta" u režiji Nenni Delmestre

Ušli smo u, najblaže rečeno, poput labirinta betonsko zdanje, kutiju "sagrađenu" od crnih najlonskih pregrada. Dom mladeži dobio je malu kazališnu scenu s isfrižanim podom na kojem su premreženi kabeli pa treba pažljivo koračati. Na pozornici samo sjedalice.

Predstava "Neboder na kraju svijeta" nudi šezdesetak minuta satire koja maestralno "krije" ozbiljno razmišljanje pa i bojazan za budućnost. Jer sadašnjost je nimalo obećavajuća i duboko zabrinjavajuća. Stanovnici  nebodera  učahureni u svojim zidovima, izbjeglice su iz vlastitih života. Susreću se na sastanku kojeg je sazvao predstavnik stanara (kojeg je izabrala agencija) jer u neboderu kapi voda! Dok svijet gori, njima prijeti poplava. Zanimljivo i apsurdno, ali uvjerljivo i realno. Nova scena dočarava nekadašnje podrume, praone, drvarnice u kojima su se održavali skupovi stanara. Sjajna i maštovita  scenografija koju potpisuje Lina Vengoechea.   

Foto: PlayDrama

Protagonisti su polaznici Glumačkog studija PlayDrame koja funkcionira više od 16 godina na rijetko viđenom entuzijazmu. Zaljubljenici u kazalište koji u doslovce  nikakvim uvjetima rade i stvaraju odlične predstave. Samo i jedino iz čiste ljubavi. 

U predstavi "Neboder na kraju svijeta" dvanaest amatera toliko se daju, i tijelom i duhom da bi im trebali pozavidjeti mnogi profesionalni glumci. Nutricionistica, fizičarka, profesorica povijesti, IT-ovac ..., svatko u svome svijetu u kojem je zajedništvo nepoznanica. PlayDramaši su "do kosti" ušli u likove koji su zaokupoljeni sami sobom pa miješaju stvarno i imaginarno, ozbiljno i smiješno, individualno i kolektivno. 

Gotovo filmski pred publikom koja im je ispred nosa i sve zapaža, donose priče koje su i sami stvarali. Jer "Neboder na kraju svijeta" zajednički je projekt Nenni Delmestre koja prvi put u životu režira vlastiti tekst i koautora, polaznika Glumačkog studija PlayDrame koji su u procesu jednogodišnjeg rada "dodavali" ideje i dopisivali tekst. I očito guštali. 

Za neobičnu, ali zabave i promišljanja vrijednu predstavu  uz redateljicu i scenografkinju koja potpisuje i glazbu i kostimografiju, zaslužni su protagonisti: Ana Babić Sikavica, Viviana Bojić, Karmen Borković, Suzana Čizmić, Petar Jaman, Gordana Krasnić, Vana Miličević, Nada Piacun, Ksenija Pribilović, Mirjana Ševo, Vanja Viculin i Mirko Vuletić te Franko Sardelić Kolinac, oblikovatelj svjetla i tona. 

"Maria Stuart"
Premijera "Marije Stuart"

Schillerova drama dokazuje koliko dobrog HNK2 donosi hrvatskom teatru

Nina Violić je suzdržana i odmjerena Elizabeta, Jadranka Đokić strastvena i predana Maria Stuart, a njihov telefonski razgovor (da, ovdje kraljice iz 16. stoljeća imaju telefone) izuzetna lekcija glumačkog partnerstva. Svi ostali glumci: Luka Dragić, Livio Badurina, Dušan Gojić, Silvio Vovk, Domagoj Ikić, Marin Stević, Ivan Jončić, Alan Šalinović, Iva Mihalić i Tesa Litvan također su odlični. Posebno priznanje uz dvije kraljice pripada i Fabijanu Komljenoviću

