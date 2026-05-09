FOTO Premijerno izvedena 'Maria Stuart': Pogledajte tko je sve došao na prvu dramsku premijeru u HNK2
Predstava "Maria Stuart" Friedricha Schillera u režiji Matije Ferlina, suvremeno čitanje drame o moći, identitetu i političkim sukobima, koje u ovom uprizorenju dobiva novi izvedbeni okvir, premijerno je izvedena na sceni HNK2
Ovom predstavom Matija Ferlin nastavlja svoj autorski interes za kazalište kao precizno komponiranu "partituru" odnosa tijela, prostora i glasa, ali ga ovoga puta radikalizira kroz formu scenskog čitanja koje briše granice između probe i izvedbe, teksta i tijela, intime i reprezentacije. U fokusu je sukob dviju kraljica, Elizabete I. (Nina Violić) i Marije Stuart (Jadranka Đokić), čija se osobna drama neprestano prelama kroz mehanizme državne vlasti, istaknuli su iz HNK-a
"Mislim da ovakav tip rada ponajprije traži otvorenost publike. Traži određeni angažman i višeslojno čitanje. Predstava operira u više registara. U Schillerovu tekstu već postoje dva ili tri različita registra. Isto vrijedi za vizualni i scenografski sloj. Ono što vidiš nije nužno ono što čuješ. Ono što čuješ nije nužno ono što vidiš. Sve to zahtijeva otvorenost prema kazalištu kao događaju", ističe redatelj Matija Ferlin
Radnja predstave prati posljednje dane Marije Stuart, zatočene i suočene s neizbježnom presudom, dok Schiller u središte postavlja njihov zamišljeni susret, povijesno neostvaren, ali dramski iznimno snažan. Upravo u tom susretu, ističu iz HNK, u ovom izvedbenom konceptu dodatno ogoljenom i fokusiranom na glumačku prisutnost, sudaraju se dvije vizije vlasti - racionalna i suzdržana Elizabeta te strastvena i impulzivna Maria
Ferlin smatra da prepoznatljiva priča i poznati likovi publici olakšavaju pristup predstavi. Dramaturg predstave Goran Ferčec ističe da predstava propituje odnos između povijesne činjenice i fikcije, a povijest se prikazuje kao konstrukcija sastavljena od različitih pogleda i interpretacija
U ostalim ulogama nastupaju Luka Dragić kao Robert Dudley, grof od Leicestera, Dušan Gojić kao Georg Talbot, grof od Shrewsburyja, te Silvio Vovk kao Amias Paulet, Marijin čuvar. Mortimera igra Domagoj Ikić, Wilhelma Cecila Livio Badurina, a državnog tajnika Wilhelma Davisona Marin Stević. U predstavi nastupaju i Ivan Jončić kao grof Aubespine, Alen Šalinović kao Melvil, Iva Mihalić kao Hanna Kennedy, Tesa Litvan kao Margareta Kurl te Fabijan Komljenović kao grof Kent
Prijevod potpisuje Truda Stamać, skladatelj i oblikovatelj zvuka je Miodrag Gladović Mijo, scenograf Mauricio Ferlin, kostimografi Matija Ferlin i Desanka Janković, a oblikovatelj svjetla Anton Modrušan
Matija Ferlin djeluje u području suvremenih izvedbenih umjetnosti kao redatelj, koreograf, kostimograf i izvođač razvijajući interdisciplinarnu praksu na sjecištu plesa, kazališta i vizualnih umjetnosti. Njegovi su radovi predstavljeni na važnim međunarodnim kazališnim festivalima, a od 2023. do 2026. godine obnašao je funkciju umjetničkog voditelja Istarskoga narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula