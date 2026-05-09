Važna predstava o vršnjačkom nasilju snažno odjeknula u Rijeci. Evo kada je ponovno na rasporedu

Premijerna izvedba predstave „Ovo bi mogao biti moj razred“ u HNK Ivana pl. Zajca ostavila je snažan dojam na publiku, koja je potresena nakon zadnje scene ostala nekoliko trenutaka u tišini, da bi se potom začuo snažan pljesak koji je prerastao u stajaće ovacije. Na taj su način nagrađeni autorski i glumački tim predstave koja tematizira vršnjačko nasilje u digitalno doba za predstavu koja je pred cijelo suvremeno društvo postavila mnoga pitanja bez jednostavnih odgovora.

Projekt u produkciji Hrvatske drame u suradnji s Akademijom primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci mladog autora Jana Sameka, redateljice Anice Tomić i dramaturginje Jelene Kovačić donosi priču o skupini srednjoškolaca čiji se samo naizgled bezbrižan život događa između učionica, noćnih klubova i društvenih mreža te snažne potrebe za prihvaćanjem, kada jedan video snimak koji je trebao biti „prank“, šala na društvenim mrežama, postaje ozbiljno nasilje koje iz se iz virtualnog svijeta prelijeva u stvarni uz tragične posljedice.

Kako je prije premijere isticala redateljica Anica Tomić, predstava ne govori o vršnjačkom nasilju kao izdvojenoj pojavi odnosno ne govori samo o tinejdžerima i ne obraća se samo njima već o cijelom društvenom sustavu koji nasilje ne prepoznaje, a žrtve ga uglavnom ne prijavljuju zbog osjećaja srama i straha od odbacivanja.

U predstavi glume Nika Grbelja, Petar Baljak, Ana Marija Brđanović, Ana Vilenica, Dražen Mikulić, Anastazija Balaž, Aleksandra Stojaković Olenjuk, Damir Orlić, Jelena Lopatić te studenti diplomskog studija Glume pri Akademiji primijenjenih umjetnosti Tino Trkulja, Mateo Zvono, Sara Bunić i Karla Šoštarić. Autor glazbe je Nenad Kovačić, scenografiju potpisuje Matija Blašković, a kostimografiju Manuela Paladin Šabanović. Suradnica za pokret je Lada Petrovski Ternovšek, autor videa Sven Mrkonjić, a oblikovatelj svjetla Dalibor Fugošić.

U suradnji s Europe Direct Rijeka i Europe Direct Primorsko-goranske županije, prije premijerne izvedbe predstave održana je tribina “Iza kulisa: vršnjačko nasilje kao društveni problem“ na kojoj su uz intendanticu Dubravku Vrgoč, riječku gradonačelnicu Ivu Rinčić i zamjenika župana Roberta Matića sudjelovali predstavnici relevantnih udruga, stručnjaci i srednjoškolci. Kroz razgovor s mladima otvorena su pitanja nasilja u školama te izazova suvremenog odrastanja u stvarnom i digitalnom okruženju. Cjelokupnim programom obilježen je Dan Europe u Rijeci.



Predstava je ponovno na programu 9., 11., 12., 13., 19. i 27. svibnja.