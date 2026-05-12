Filmovi koji otvaraju pitanja kolonijalizma, patrijarhata, rata, rada, otpora i mogućnosti drugačijeg svijeta

Novo izdanje Subversive Film Festivala održat će se od 18. do 24. svibnja u kinu Kinoteka, Dokukinu KIC i Pogonu – Zagrebačkom centru za nezavisnu kulturu i mlade, donoseći deset filmova u igranoj i deset filmova u dokumentarnoj konkurenciji, osam naslova u posebnom filmskom programu, retrospektivu posvećenu libanonskoj filmašici Heiny Srour, međunarodni simpozij Suradnje između periferija, izložbu triju filmova palestinske vizualne umjetnice Noor Abed te didaktičku izložbu grafičkog dizajnera Dejana Kršića fokusiranu na isprepleteni odnos dizajna, socijalizma i modernizma.

Devetnaesto izdanje festivala otvara se u ponedjeljak, 18. svibnja u 20 sati u kinu Kinoteka, posvetom čuvenoj libanonskoj redateljici Heiny Srour, autorici radikalnih feminističkih filmova snimanih u gotovo nemogućim uvjetima, tijekom ratova na koloniziranim područjima Bliskog istoka. Tom će joj prilikom biti uručena nagrada Wild Dreamer za životno djelo, a festival će otvoriti njezin film Leila i vukovi, nadahnut pripovjedačkom tradicijom Arapskih noći. U njemu protagonistica Leila odbacuje kolonijalnu i maskulinu inačicu povijesti te kreće na putovanje kroz prostor i vrijeme, kroz osamdeset godina bliskoistočne povijesti, otkrivajući skrivenu ulogu žena i pravo naličje patrijarhata.

U okviru retrospektivnog programa bit će prikazani i njezini filmovi Kucnuo je čas oslobođenja, Raspjevani šeik i Pobunjene Vijetnamke, čime festival donosi rijetku priliku za susret s opusom autorice čiji filmovi povezuju antikolonijalnu borbu, feminističku perspektivu i političku imaginaciju.

Ovogodišnja igrana konkurencija donosi presjek kritički zapaženih i subverzivno istaknutih naslova autora iz čitavoga svijeta, od festivalskih pobjednika do novih autorskih glasova koji se na različite načine suočavaju s gorućim pitanjima suvremenosti. U programu se ističe pobjednik Tjedna kritike u Cannesu, komično-fantastični udarac protiv malograđanštine s pomoću oživjelog usisavača, Koristan duh tajlandskog redatelja Ratchapooma Boonbunchachokea, kao i emocionalno inteligentna i bujna romansa Dva godišnja doba, dvoje stranaca japanskog redatelja Shôa Miyakea, nagrađena Zlatnim leopardom u Locarnu. Iz Cannesa stiže i dobitnik Specijalne nagrade žirija, epska priča o čovječanstvu koje se odreklo snova, Uskrsnuće renomiranog kineskog redatelja Bi Gana, dok filozofska previranja oblikuju intelektualni film noir Kronovizor Jacka Aurena i Kevina Walkera te dugometražni prvijenac slavne glumice Kristen Stewart, Kronologija vode, s Imogen Poots u glavnoj ulozi autorice i autsajderice Lidije Yuknavitch.

U igranoj konkurenciji nalazi se i miljenik zagrebačke publike Radu Jude sa svojom izopačenom interpretacijom legendarnog Drakule, nagrađenom priznanjem mladog žirija u Locarnu, kao i ovogodišnji pobjednik Rotterdama, Varijacije na temu Devona Delmara i Jasona Jacobsa, poetični testament otporu protiv postkolonijalnih sila. Na kolonijalne teme nadovezuje se Osmijeh pod oštricom Pedra Pinhoa, eko-queer film smješten u negdašnju portugalsku koloniju Gvineju Bisau, za koji je izvrsna Cléo Diár nagrađena za najbolju glumačku izvedbu u Cannesu i koji se krajem prošle godine našao na prestižnoj listi Top 10 filmskih naslova koju objavljuje ugledni filmološki časopis Cahiers du cinéma. S dobitnikom glavne nagrade IndieLisboe 2025., filmom Ariel filmskog vizionara Loisa Patiñoa, festival odlazi na portugalski teritorij Azora, gdje postavljanje Shakespeareove Oluje briše granice između stvarnosti i fantazije. Za nagradu Wild Dreamer natječe se i dugometražni prvijenac palestinskog redatelja Abdallaha Al-Khatiba, Kronike opsade, koji je svojom vizijom humanosti nasuprot kolektivnoj apatiji osvojio nagradu za najbolji prvijenac na ovogodišnjem Berlinaleu.

Dokumentarna konkurencija okuplja deset izazovnih naslova iz različitih krajeva svijeta, spajajući intimne priče, političke eseje i društvene dijagnoze. Dobitnik glavne nagrade na CPH:DOX-u, poetični film Majska šuškanja kineske redateljice Dongnan Chen, prati djevojku na pragu zrelosti i pritiske okoline koji nastoje oblikovati njezin život. S istog festivala stiže i dobitnik nagrade Doc Alliance, gruzijska Pjesma bez doma Ratija Tsiteladzea, priča o trans djevojci u potrazi za novim domom. U probleme ovisnosti vlastite obitelji odvažno zadire redateljica Pepe Lubojacki u najboljem dokumentarcu ovogodišnjeg Berlinalea Kad bi se golubi pozlatili, dok arhivistička gradska simfonija Lane Daher Voliš li me iz audiovizualnih sjećanja izvodi snažnu posvetu Bejrutu. Pobjednik Cinéma du Réel London Sebastiana Brameshubera, smješten u prostor automobila, među vozača i njegove šarolike putnike, gradi suptilan politički portret Europe.

Drugi dio dokumentarne konkurencije suočava se s ratom, medijskim manipulacijama, granicama, rasizmom i povijesnim silnicama koje oblikuju sadašnjost. Nedovršen kalendar iranske autorice Sanaz Sohrabi esejistički je film o nafti kao mogućem sredstvu političke borbe i stvaranja panarapske solidarnosti koji na neočekivan način spaja dvije zemlje koje su se nedavno ponovno našle na udaru američkog imperijalizma, Iran i Venezuelu. Postratni film Maryam Ebrahimi Fantomska bol Rožave vodi na sjever Sirije, među petoricu ozlijeđenih kurdskih vojnika u sjeni neuspjele revolucije. Besane noći Federica Cammarate i Filippa Foscarinija podsjećaju na dehumanizirajuće granice Europe, dok Shifting Baselines Juliena Eliea prokazuje prirodu u grču pred svemirskim ambicijama nekolicine pohlepnih milijardera. Posebno se izdvaja i queer Ukronija Fila Ieropoulosa, psihodelično putovanje u društvu duha pjesnika Rimbauda i revolucionarnih figura kroz povijest, koje promišlja mogućnosti društvene promjene u vremenu lišenom iluzija.

Nagrade Wild Dreamer „Dragan Rubeša“ za najbolji igrani i dokumentarni film dodijelit će tročlani žiri u sastavu: Truls Lie (Norveška), Margot Mecca (Italija) i Sara Simić (Hrvatska).

Uz igranu i dokumentarnu konkurenciju, festival donosi i osam filmskih naslova u eklektičnom posebnom programu uključujući nove filmove Lucrecije Martel i Gianfranca Rosija, Zlatnim globusom nagrađenu izvedbu Rose Byrne, dirljive posvete umirućem islandskom ledenjaku i posljednjih drugarima Che Guevare, popularni glazbeni dokumentarac Keltska utopija i nove filmove domaćih autorica Sunčice Ane Veldić i Karle Crnčević koji istražuju etičke implikacije odnosa između ljudskih bića i životinja.

Tu je i novo, 8. izdanje Kinematografije otpora posvećene palestinskoj umjetnici Noor Abed koja u svojim radovima proučava snagu folklora kao vrela znanja. Ona stvara slike koje naglašavaju povezanost palestinskog naroda i krajolika kroz poetični kolaž pjesme i plesa. Otvorenje izložbe je u četvrtak 21. svibnja u 19 sati u Pogonu - Zagrebačkom centru za nezavisnu kulturu i mlade, a u sklopu festivala moći će se razgledati i didaktička izložba Dejana Kršića, koja istražuje odnos grafičkog dizajna, socijalizma i modernizma.

Simpozij Suradnje između periferija od 21. do 23. svibnja okupit će kulturne i filmske radnice i radnike s područja Balkana i Jugozapadne Azije koji će istražiti povijesne veze između ovih regija, razmotriti sličnosti i razlike u njihovim perifernim položajima unutar sustava globalnih kulturnih industrija, te spekulirati o oblicima i značaju međusobnih suradnji.

Time 19. Subversive Film Festival još jednom okuplja filmske, vizualne i teorijske prakse koje ne pristaju na neutralnost, nego izravno otvaraju pitanja kolonijalizma, patrijarhata, rata, rada, društvene nejednakosti, otpora i mogućnosti drugačijeg svijeta.

Svi filmovi iz igrane konkurencije prikazuju se u kinu Kinoteka, a besplatne ulaznice mogu se preuzeti od četvrtka, 14. svibnja na blagajni kina. Dokumentarni program odvija se u kinu Kinoteka i Dokukinu KIC, dok za filmski i popratni program u Dokukinu KIC besplatne ulaznice nije potrebno prethodno preuzimati.

Cjelovit raspored i detalji o svim filmovima dostupni su na službenim stranicama festivala.