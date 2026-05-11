Nakon gotovo sto godina 'Tannhäuser' se vraća na repertoar zagrebačkog HNK, neke arije čuli smo već danas

U foajeu Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu održan je Kazališni doručak ususret premijeri Wagnerove opere "Tannhäuser", koja će premijerno biti izvedena ovaj petak, 15. svibnja na pozornici zagrebačkog HNK-a.

Nova produkcija Tannhäusera označava povratak ovoga važnog Wagnerova djela na repertoar zagrebačke Opere, i to gotovo stoljeće nakon posljednjeg uprizorenja.

Susret publike s umjetnicima i autorskim timom bio je posvećen predstavljanju ove velike operne produkcije te razgovoru o temama koje Wagnerovo djelo otvara i danas, odnosu umjetnika i društva, slobodi stvaranja te položaju umjetnosti unutar suvremenog svijeta.

O umjetničkom procesu rada, redateljskom konceptu i glazbenoj interpretaciji govorili su solisti Evelin Novak, Eric Laporte i Ljubomir Puškarić, dirigent Srba Dinić te redatelj Frank Van Laecke, uz moderatoricu Zrinku Matić.

Publika je tom prigodom imala priliku poslušati i glazbeni program sastavljen od ulomaka iz opere "Tannhäuser". Izvedene su arija Tannhäusera „Dir töne Lob” iz prvoga čina u izvedbi Erica Laportea, arija Elizabete „Dich, teure Halle” iz drugoga čina u izvedbi Evelin Novak te arija Wolframa „Blick ich umher” iz drugoga čina u izvedbi Ljubomira Puškarića, uz klavirsku pratnju Darijana Ivezića.