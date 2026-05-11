održan kazališni doručak

Nakon gotovo sto godina 'Tannhäuser' se vraća na repertoar zagrebačkog HNK, neke arije čuli smo već danas

11.05.2026.
u 15:45

Premijera Wagnerova "Tannhäusera" zakazana je za petak, 15. svibnja. O umjetničkom procesu rada, redateljskom konceptu i glazbenoj interpretaciji danas su na Kazališnom doručku govorili solisti Evelin Novak, Eric Laporte i Ljubomir Puškarić, dirigent Srba Dinić te redatelj Frank Van Laecke

U foajeu Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu održan je Kazališni doručak ususret premijeri Wagnerove opere "Tannhäuser", koja će premijerno biti izvedena ovaj petak, 15. svibnja na pozornici zagrebačkog HNK-a.

Nova produkcija Tannhäusera označava povratak ovoga važnog Wagnerova djela na repertoar zagrebačke Opere, i to gotovo stoljeće nakon posljednjeg uprizorenja.

Susret publike s umjetnicima i autorskim timom bio je posvećen predstavljanju ove velike operne produkcije te razgovoru o temama koje Wagnerovo djelo otvara i danas, odnosu umjetnika i društva, slobodi stvaranja te položaju umjetnosti unutar suvremenog svijeta.

O umjetničkom procesu rada, redateljskom konceptu i glazbenoj interpretaciji govorili su solisti Evelin Novak, Eric Laporte i Ljubomir Puškarić, dirigent Srba Dinić te redatelj Frank Van Laecke, uz moderatoricu Zrinku Matić.

Publika je tom prigodom imala priliku poslušati i glazbeni program sastavljen od ulomaka iz opere "Tannhäuser". Izvedene su arija Tannhäusera „Dir töne Lob” iz prvoga čina u izvedbi Erica Laportea, arija Elizabete „Dich, teure Halle” iz drugoga čina u izvedbi Evelin Novak te arija Wolframa „Blick ich umher” iz drugoga čina u izvedbi Ljubomira Puškarića, uz klavirsku pratnju Darijana Ivezića.

"Neboder na kraju svijeta"
u režiji Nenni Delmestre

Gledali smo 'Neboder na kraju svijeta': Petica za PlayDramu i novu scenu u zdanju Doma mladeži

Protagonisti su polaznici Glumačkog studija PlayDrame koja funkcionira više od 16 godina na rijetko viđenom entuzijazmu. Zaljubljenici u kazalište koji u doslovce nikakvim uvjetima rade i stvaraju odlične predstave. Samo i jedino iz čiste ljubavi. U predstavi "Neboder na kraju svijeta" dvanaest amatera toliko se daju, i tijelom i duhom da bi im trebali pozavidjeti mnogi profesionalni glumci

"Maria Stuart"
Premijera "Marije Stuart"

Schillerova drama dokazuje koliko dobrog HNK2 donosi hrvatskom teatru

Nina Violić je suzdržana i odmjerena Elizabeta, Jadranka Đokić strastvena i predana Maria Stuart, a njihov telefonski razgovor (da, ovdje kraljice iz 16. stoljeća imaju telefone) izuzetna lekcija glumačkog partnerstva. Svi ostali glumci: Luka Dragić, Livio Badurina, Dušan Gojić, Silvio Vovk, Domagoj Ikić, Marin Stević, Ivan Jončić, Alan Šalinović, Iva Mihalić i Tesa Litvan također su odlični. Posebno priznanje uz dvije kraljice pripada i Fabijanu Komljenoviću

