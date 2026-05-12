Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 113
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
UŽIVO
Olujno nevrijeme zahvatilo Hrvatsku: Objavljena upozorenja
FOTO Padaju stabla u Zagreb, tramvaji stoje, ovako izgleda situacija u centru
FOTO Ovako trenutačno izgleda nebo iznad Zagreba
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
FILM KOJI TREBA POGLEDATI

Čovjek koji je ponizio Hitlera: Nevjerojatna istina iza filma o heroju koji je prkosio nacizmu

IMDB
VL
Autor
Vecernji.hr
12.05.2026.
u 12:11

Biografska drama "Utrka" redatelja Stephena Hopkinsa koja se večeras prikazuje na HRT 2, nije samo priča o četiri Owensove zlatne medalje koje su ušutkale nacističku propagandu. To je napeti politički triler o čovjeku uhvaćenom u vrtlog povijesti, rasizma i moralnih dilema koje odjekuju i danas

Film "Utrka" iz 2016. godine, koji se večeras prikazuje na HRT 2, moćna je priča koja nadilazi sportske arene, uranjajući u život legendarnog atletičara Jesseja Owensa u ključnom razdoblju uoči i tijekom Olimpijskih igara u Berlinu 1936. godine.

Pod redateljskom palicom Stephena Hopkinsa, koji je film zamislio više kao politički triler nego klasičnu sportsku dramu, gledatelji dobivaju uvid u nevjerojatan pritisak s kojim se suočavao mladi Afroamerikanac. S jedne strane, bio je suočen s duboko ukorijenjenim rasizmom u vlastitoj domovini, a s druge, s nacističkom ideologijom koja je prijetila cijelom svijetu.

U glavnoj ulozi briljira Stephan James, koji je uspio dočarati Owensovu tihu snagu, unutarnju borbu i gracioznost koja ga je krasila i izvan atletske staze. Hopkins je kasnije otkrio kako je James bio jedan od prvih glumaca koje je vidio na audiciji i odmah je znao da je pronašao svog Owensa, čovjeka koji je, kako kaže, imao "staru dušu na mladim ramenima".

Kako bi se u potpunosti shvatila veličina Owensovog uspjeha, ključno je poznavati pozadinu njegove priče, koju film vjerno oslikava. Rođen u Alabami kao unuk roba i sin nadničara, Owens je odrastao u siromaštvu. Njegova se obitelj, poput milijuna drugih Afroamerikanaca, preselila na sjever tijekom Velike migracije u potrazi za boljim životom, no i tamo su se suočili sa segregacijom. Unatoč tome, njegov sportski talent bio je nezaustavljiv. Iako su Igre u Berlinu njegov najpoznatiji trenutak, mnogi sportski povjesničari smatraju da je njegov najveći sportski pothvat ostvaren godinu dana ranije. Na prvenstvu Big Ten 1935. godine, kao student Sveučilišta Ohio State, Owens je u samo 45 minuta srušio tri svjetska rekorda i izjednačio četvrti - postignuće koje je Sports Illustrated kasnije nazvao "najvećih 45 minuta u povijesti sporta".

Odluka o odlasku u Berlin bila je jedna od najtežih u njegovu životu. Film detaljno prikazuje moralnu dilemu s kojom se suočio, dok ga je NAACP (Nacionalno udruženje za unapređenje položaja obojenih ljudi) pozivao na bojkot Igara kao znak solidarnosti sa Židovima i drugim progonjenim manjinama u Njemačkoj. Postavljalo se pitanje: je li snažnija poruka ne otići ili otići i pobijediti usred Hitlerovog režima? Owens, uhvaćen između odanosti svojoj zajednici i prilike da se dokaže na najvećoj svjetskoj pozornici, na kraju je odlučio trčati. Ta odluka pretvorila ga je, kako je redatelj Hopkins rekao, u "političkog pijuna" i nenamjerno u prvu globalnu superzvijezdu, čiji je trijumf postao snažan simbol otpora mržnji.

"Utrka" se u velikoj mjeri drži povijesnih činjenica, no neke od najpoznatijih priča o Owensu prikazuje u novom svjetlu. Prijateljstvo s njemačkim atletičarom Luzom Longom, koji mu je tijekom kvalifikacija u skoku u dalj dao ključan savjet pred očima nacističkih dužnosnika, dirljiva je i istinita priča o sportskom duhu. Ipak, film ruši jedan od najvećih mitova - onaj o Hitlerovom otvorenom ignoriranju Owensa. Prema detaljnoj analizi povijesnih događaja, Hitler je prvog dana Igara čestitao samo njemačkim pobjednicima, nakon čega su mu olimpijski dužnosnici rekli da mora čestitati svima ili nikome. Odlučio se za potonje, a Owens je svoje prvo zlato osvojio dan kasnije. Sam Owens je kasnije u životu tvrdio da ga nije ponizio Hitler, već vlastiti predsjednik, Franklin D. Roosevelt, koji mu nikada nije uputio čestitku niti ga pozvao u Bijelu kuću.

Film završava Owensovim povratkom u Ameriku, gdje ga na svečanoj večeri u hotelu Waldorf Astoria usmjeravaju na teretni lift - savršena metafora za njegov položaj. Unatoč tome što je postao svjetski heroj, u domovini je i dalje bio drugorazredni građanin. Njegov život nakon Berlina bio je daleko od bajke. Kako bi prehranio obitelj, bio je prisiljen na ponižavajuće poslove, poput utrkivanja protiv konja. S gorčinom je jednom izjavio: "Imao sam četiri zlatne medalje, ali ne možete jesti četiri zlatne medalje". Film "Utrka" ne bježi od te gorke stvarnosti, prikazujući kompleksnog čovjeka čiji je najveći trijumf na stazi bio tek početak jedne sasvim drugačije, životne utrke. To je priča koja nas podsjeća da su najveće prepreke često one koje postavljaju ljudi, a ne one na sportskom terenu.

Ključne riječi
olimpijada Hitler Berlin Jesse Owens HRT 2 film utrka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Premijerno predstavljanje filma "Nepoznata Zagorka"
Nepoznati detalji o prvoj hrvatskoj novinarki

Projekcija nagrađivanog Večernjakovog filma o Zagorki uvod je u novu premijeru HNK Varaždina

Nakon projekcije filma "Nepoznata Zagorka" na Sceni Večerk u HNK Varaždin, održat će se i razgovor u kojem sudjeluju Paolo Tišljarić, redatelj predstave “Kamen na cesti” čija je premijera u petak, Radmila Kovačević, autorica filma i moderatorica razgovora, Petra Balija, urednica posebnih projekata i video sadržaja Večernjeg lista, Senka Bulić, intendantica HNK Varaždin i Lada Kaštelan, autorica dramatizacije i dramaturginja na predstavi “Kamen na cesti”. Ulaz je slobodan!

The Rip
film inspiriran akcijom iz 2016.

Pravi policajci tuže Matta Damona i Bena Afflecka zbog novog kriminalističkog trilera 'The Rip'

Policajci Jason Smith i Jonathan Santana podnijeli su saveznu tužbu protiv produkcijske kuće Artists Equity, koju su osnovali Damon i Affleck, kao i protiv koproducenta Falco Pictures. U tužbi navode da, premda njihova imena nisu izravno korištena, likovi iz filma sadrže dovoljno specifičnih detalja da ih javnost bez poteškoća poveže sa stvarnim osobama koje su vodile istragu

"Braća po oružju"
45
EKSKLUZIVNO NA VEČERNJEM

Pogledajte još večeras do ponoći film o kojem svi govore: Ovo je priča o Srbima koji su stali na branik Hrvatske

Dugoočekivani dokumentarni film “Braća po oružju” sada je ekskluzivno dostupan na portalu Večernjeg lista te YouTube kanalu. Film donosi potresne i do sada uglavnom neispričane priče o hrvatskim braniteljima srpske nacionalnosti, ljudima koji su se u najtežim vremenima našli u nezamislivom rascjepu, no ni trenutka nisu dvojili o tome koja je njihova domovina

"Braća po oružju"
21
EKSKLUZIVNO NA VEČERNJI.HR

Srbin kojem je granata JNA ubila roditelje branio je Hrvatsku: Tukli su ga i pitali tko mu je ubio roditelje, a on je odgovarao 'Vi! Vi'

Dokumentarni film “Braća po oružju”, koji će biti dostupan od sutra u 19 sati na portalu Večernjeg lista te YouTube kanalu, donosi nikad ispričane priče o hrvatskim braniteljima srpske nacionalnosti. Riječ je o potresnim svjedočanstvima ljudi koji su u najtežim vremenima morali donijeti sudbonosne odluke, birajući domovinu ispred nacije i krvnih zrnaca

Fiume o morte!
film nastavlja nizati uspjehe

'Fiume o morte!' Igora Bezinovića osvojio prvi ikad FIPRESCI Grand Prix za dokumentarni film

U utrci za FIPRESCI Grand Prix za dokumentarni film, uz "Fiume o morte!", bili su brojni renomirani naslovi: "2000 Meters to Andriivka" redatelja Mstyslava Chernova, koji je bio u užem izboru za Oscara, zatim "Orwell: 2+2=5" redatelja Raoula Pecka, "Gospodin Nitko protiv Putina" redatelja Davida Borensteina i Pavela Talankija, koji je slavio na ovogodišnjoj dodjeli Oscara, te "Savršeni susjed" redateljice Geete Gandbhir

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!