prva monodrama gorana grgića

Premijerno izveden 'Klammov rat', sprema se tribina o odgovornosti i mentalnom zdravlju unutar obrazovnog sustava

"Klammov rat"
Martin Šatović
VL
Autor
vecernji.hr
10.05.2026.
u 13:34

"Klammov rat" autora Kaija Hensela, u režiji Dražena Krešića, igra Goran Grgić uz pratnju novoosnovanog benda Klammov raštimani orkestar na sceni

Predstava "Klammov rat" autora Kaija Hensela u režiji Dražena Krešića, u produkciji kazališne Trupa OvoOno i u suradnji s Teatrom Exit i Goethe-Institutom, premijerno je izvedena sinoć u Teatru Exit. Riječ je o prvoj monodrami glumca Gorana Grgića, koja se izvodi uz autorsku glazbu Marka Marića i novoosnovani bend na sceni. Prve reprize predstave održat će se 15. i 22. svibnja u Teatru Exit. 

Ova monodrama gorkog okusa psihološki je portret srednjoškolskog profesora književnosti pred krahom vlastitog integriteta. S namjerom da održi predavanje o Goetheovu "Faustu", dolazi pred razred koji odbija suradnju. Razred je profesoru objavio rat. Profesor se brani svim svojim slabostima, razred napada tišinom, a nijedna strana više ne razaznaje istinu. Predstava poziva na dijalog i istražuje posljedice nedostatka komunikacije i empatije unutar obrazovnog sustava.

"Klammov rat" autora Kaija Hensela, u režiji Dražena Krešića, igra Goran Grgić uz pratnju novoosnovanog benda Klammov raštimani orkestar na sceni. Glazbu potpisuje Marko Marić, prijevod Pavlica Bajsić, oblikovanje svjetla i scenografiju Ivan Lušičić Liik, kostimografiju Marita Ćopo, a produkciju Katarina Krešić

U ponedjeljak, 11. svibnja u 18 sati, u Studiju Exit održat će se javna tribina povodom premijere predstave "Klammov rat". Na tribini će govoriti autor teksta Kai Hensel, magistra filologije i psihoterapeutkinja Tihana Gamulin Ulaga i redatelj predstave Dražen Krešić, a moderirat će je Pavlica Bajsić, prevoditeljica teksta.

Sudionici će govoriti o dramskom tekstu "Klammov rat", pitanju odgovornosti unutar obrazovnog sustava, mentalnom zdravlju učenika/ca i profesora/ica te drugim pitanjima koja tekst tematizira. U razgovoru će se otvoriti i tema različitih pristupa te recepcije teksta tijekom 25 godina njegova postojanja, s obzirom na raznolikost umjetničkih pristupa u različitim zemljama i društvene promjene kroz vrijeme.

"Klammov rat", dramski tekst autora Kaija Hensela, po prvi se puta inscenira i Hrvatskoj, a dosad je u Njemačkoj i drugim zemljama izveden u više od 100 produkcija i nagrađen je Njemačkom nagradom kazalište za mlade.

Tribina i predstava nastaju u suradnji Trupe OvoOno, Teatra Exit i Goethe-Instituta. Tribina će se biti na engleskom i ulaz na tribinu je besplatan.

"Neboder na kraju svijeta"
u režiji Nenni Delmestre

Gledali smo 'Neboder na kraju svijeta': Petica za PlayDramu i novu scenu u zdanju Doma mladeži

Protagonisti su polaznici Glumačkog studija PlayDrame koja funkcionira više od 16 godina na rijetko viđenom entuzijazmu. Zaljubljenici u kazalište koji u doslovce nikakvim uvjetima rade i stvaraju odlične predstave. Samo i jedino iz čiste ljubavi. U predstavi "Neboder na kraju svijeta" dvanaest amatera toliko se daju, i tijelom i duhom da bi im trebali pozavidjeti mnogi profesionalni glumci

"Maria Stuart"
Premijera "Marije Stuart"

Schillerova drama dokazuje koliko dobrog HNK2 donosi hrvatskom teatru

Nina Violić je suzdržana i odmjerena Elizabeta, Jadranka Đokić strastvena i predana Maria Stuart, a njihov telefonski razgovor (da, ovdje kraljice iz 16. stoljeća imaju telefone) izuzetna lekcija glumačkog partnerstva. Svi ostali glumci: Luka Dragić, Livio Badurina, Dušan Gojić, Silvio Vovk, Domagoj Ikić, Marin Stević, Ivan Jončić, Alan Šalinović, Iva Mihalić i Tesa Litvan također su odlični. Posebno priznanje uz dvije kraljice pripada i Fabijanu Komljenoviću

