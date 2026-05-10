Završio 31. Međunarodni festival malih scena: Najbolja predstava u cjelini je 'Kako sam naučila voziti' beogradskog Heartefact funda

Najbolja predstava u cjelini 31. Međunarodnog festivala malih scena u Rijeci je "Kako sam naučila voziti" Paule Vogel u izvedbi Heartefact funda iz Beograda, objavljeno je u subotu nakon izvedene zadnje predstave.

Redateljica te predstave, Tara Manić nagrađena je za najbolju režiju, nagrada za najbolju glavnu mušku ulogu dodijeljena je Svetozaru Cvetkoviću, a nagrada za najbolju mladu glumicu Marti Bogosavljević, objema za nastup u toj predstavi. Predstava “Kako sam naučila voziti” dobila je i nagradu publike, zahvaljujući najvišoj prosječnoj ocjeni.

Nagradu za najbolju žensku ulogu dobila je Dijana Vidušin za ulogu u predstavi “Ljudski glas” u produkciji Istarskog narodnog kazališta.



Najboljom epizodnom ulogom ocijenjen je nastup Line Akif u predstavi “Inkubator” Slovenskog mladinskog gledališča.



Patrik Lazić dobio je nagradu za najbolju dramaturšku prilagodbu, za predstavu "Matija" Udruge djelovanja u kulturi Arterarij.

Nagradu za najbolje scensko oblikovanje dobili su Igor Pauška, Slavica Janošević i Kristina Kokalj za rad na predstavi “Inkubator”, a nagradu za najbolju scensku glazbu i zvučni eksperiment dobila je Nevena Glušica za predstavu “Ljudski glas”.

U stručnom žiriju bili su dramska glumica Jelena Miholjević, redatelj Larry Zappia i dramaturginja Alja Prodan. Na programu ovogodišnjeg festivala, od 3. do 9. svibnja, bilo je šest predstava iz četiri europske zemlje – Hrvatske, Srbije, Austrije i Slovenije.