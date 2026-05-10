dodijeljene nagrade

Završio 31. Međunarodni festival malih scena: Najbolja predstava u cjelini je 'Kako sam naučila voziti' beogradskog Heartefact funda

"Kako sam naučila voziti"
Marko Stojanović/Heartefact fund
VL
Autor
Hina
10.05.2026.
u 11:17

Redateljica predstave "Kako sam naučila voziti", Tara Manić, nagrađena je za najbolju režiju, nagrada za najbolju glavnu mušku ulogu dodijeljena je Svetozaru Cvetkoviću, a nagrada za najbolju mladu glumicu Marti Bogosavljević, objema za nastup u toj predstavi

Najbolja predstava u cjelini 31. Međunarodnog festivala malih scena u Rijeci je "Kako sam naučila voziti" Paule Vogel u izvedbi Heartefact funda iz Beograda, objavljeno je u subotu nakon izvedene zadnje predstave.

Redateljica te predstave, Tara Manić nagrađena je za najbolju režiju, nagrada za najbolju glavnu mušku ulogu dodijeljena je Svetozaru Cvetkoviću, a nagrada za najbolju mladu glumicu Marti Bogosavljević, objema za nastup u toj predstavi. Predstava “Kako sam naučila voziti” dobila je i nagradu publike, zahvaljujući najvišoj prosječnoj ocjeni.

Nagradu za najbolju žensku ulogu dobila je Dijana Vidušin za ulogu u predstavi “Ljudski glas” u produkciji Istarskog narodnog kazališta.

Najboljom epizodnom ulogom ocijenjen je nastup Line Akif u predstavi “Inkubator” Slovenskog mladinskog gledališča

Patrik Lazić dobio je nagradu za najbolju dramaturšku prilagodbu, za predstavu "Matija" Udruge djelovanja u kulturi Arterarij.

Nagradu za najbolje scensko oblikovanje dobili su Igor Pauška, Slavica Janošević i Kristina Kokalj za rad na predstavi “Inkubator”, a nagradu za najbolju scensku glazbu i zvučni eksperiment dobila je Nevena Glušica za predstavu “Ljudski glas”.

U stručnom žiriju bili su dramska glumica Jelena Miholjević, redatelj Larry Zappia i dramaturginja Alja Prodan. Na programu ovogodišnjeg festivala, od 3. do 9. svibnja, bilo je šest predstava iz četiri europske zemlje – Hrvatske, Srbije, Austrije i Slovenije. 

Ključne riječi
kultura nagrada Marta Bogosavljević Dijana Vidušin Svetozar Cvetković Tara Manić Međunarodni festival malih scena Rijeka predstava kazalište

"Neboder na kraju svijeta"
u režiji Nenni Delmestre

Gledali smo 'Neboder na kraju svijeta': Petica za PlayDramu i novu scenu u zdanju Doma mladeži

Protagonisti su polaznici Glumačkog studija PlayDrame koja funkcionira više od 16 godina na rijetko viđenom entuzijazmu. Zaljubljenici u kazalište koji u doslovce nikakvim uvjetima rade i stvaraju odlične predstave. Samo i jedino iz čiste ljubavi. U predstavi "Neboder na kraju svijeta" dvanaest amatera toliko se daju, i tijelom i duhom da bi im trebali pozavidjeti mnogi profesionalni glumci

"Maria Stuart"
Premijera "Marije Stuart"

Schillerova drama dokazuje koliko dobrog HNK2 donosi hrvatskom teatru

Nina Violić je suzdržana i odmjerena Elizabeta, Jadranka Đokić strastvena i predana Maria Stuart, a njihov telefonski razgovor (da, ovdje kraljice iz 16. stoljeća imaju telefone) izuzetna lekcija glumačkog partnerstva. Svi ostali glumci: Luka Dragić, Livio Badurina, Dušan Gojić, Silvio Vovk, Domagoj Ikić, Marin Stević, Ivan Jončić, Alan Šalinović, Iva Mihalić i Tesa Litvan također su odlični. Posebno priznanje uz dvije kraljice pripada i Fabijanu Komljenoviću

