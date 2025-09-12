BEST Design Days 2025

Tijekom pet dana trajanja projekta, sudionici će kroz predavanja, radionice i projektne zadatke imati priliku upoznati se s osnovama dizajna, njegovom važnošću te primjenom u profesionalnom i svakodnevnom okruženju. Cilj je projekta potaknuti studente da razvijaju kreativnost, inovativnost i praktična znanja koja će moći primijeniti u budućim karijerama.
Kao jedno od istaknutih događanja studentske udruge BEST Zagreb, BDD okuplja stručnjake iz industrije, akademske zajednice te mlade entuzijaste, stvarajući jedinstven prostor za razmjenu znanja i iskustava.
Ulaz na događanje je besplatan za sve studente, a dodatne informacije o programu i prijavama dostupne su na službenoj web stranici projekta te Instagram profilu udruge.
NOVI ŽIVOT
FOTO Ljubila se s Blaće u Big Brotheru, a danas vodi potpuno drukčiji život daleko od očiju javnosti i ne izgleda ovako
NEVIĐEN LUKSUZ
FOTO Prodaje se vila iz snova pokraj Šibenika: Ima 12 soba, terasu s jacuzzijem i privatni sportski teren
VELIKA SVADBA
FOTO Bilo je to jedno od najskupljih hrvatskih vjenčanja, a brak manekenke i poduzetnika potrajao je pet godina
Gastro ritual na obali