BEST Zagreb

BEST Design Days 2025

Foto: promo
1/4
VL
Autor
promo
12.09.2025.
u 11:21

Studentska udruga BEST Zagreb (Board of European Students of Technology) od 13. do 17. listopada 2025. organizira sedmo izdanje BEST Design Days (BDD) – edukativno-dizajnerskog projekta koji okuplja studente tehničkih i tehnoloških fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Tijekom pet dana trajanja projekta, sudionici će kroz predavanja, radionice i projektne zadatke imati priliku upoznati se s osnovama dizajna, njegovom važnošću te primjenom u profesionalnom i svakodnevnom okruženju. Cilj je projekta potaknuti studente da razvijaju kreativnost, inovativnost i praktična znanja koja će moći primijeniti u budućim karijerama.

Kao jedno od istaknutih događanja studentske udruge BEST Zagreb, BDD okuplja stručnjake iz industrije, akademske zajednice te mlade entuzijaste, stvarajući jedinstven prostor za razmjenu znanja i iskustava.

Ulaz na događanje je besplatan za sve studente, a dodatne informacije o programu i prijavama dostupne su na službenoj web stranici projekta te Instagram profilu udruge.

