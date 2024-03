Bad Daughter nastupa u Vintage Industrial Baru

U četvrtak 14. ožujka Vintage Industrial Bar nudi rijetku priliku za vidjeti uživo Bad Daughter, bend i projekt Dunje Ercegović koja nakon velikog koncerta u dvorani Jedinstvo, nakon objavljivanja prvog albuma Bad Daughter "Let Me Panic", i lanjskog nastupa prije Florence and the Machine u pulskoj Areni ponovno pjeva u Zagrebu.

Nakon nagrade za album godine u tradicionalnom izboru tjednika Nacional, album je proglašen najboljim u regiji prema ukupnom broju glasova svih regionalnih nezavisnih diskografa, a na Rock&Offu osvojila je nagrade za pop-ime godine i najbolji album godine te kasnije Porin za najbolju žensku vokalnu izvedbu. Godinu kasnije osvojila je Rock&Off nagrade za najbolju pop izvođačicu godine i najbolju pjesmu godine sa singlom "Bite Your Tongue".

Dunja Ercegović već je ranije stigla do europskih i američkih nastupa pod imenom Lovely Quinces dok se bavila kantautorskim idiomima americane. Svaki njezin nastup s nekim inozemnim imenom kod nas značio je i ulaznicu u svijet inozemnih pozornica, jer stranci nisu bili gluhi i znali su prepoznati o čemu se radi. Idući alter ego Dunje Ercegović postao je projekt Bad Daughter koji je prvim albumom "Let Me Panic" pokazao koliko je sposobna u drukčijem formatu indie rocka i electronice stvoriti uzbudljive pjesme, s producentom i aranžerom Leonardom Klaićem iz grupe She Loves Pablo. Izabran za album godine na mnogim pojedinačnim i skupnim kritičarskim listama 2021. godine, "Let Me Panic" pokazao je drugačije lice Dunje Ercegović koja s Bad Daughter na koncertnim nastupima, kao i albumom, nudi jedan od rijetkih domaćih projekata istovjetnih svjetskim proizvodima sličnog glazbenog i žanrovskog usmjerenja.