Princu soula presudio je vlastiti otac, i to revolverom koji mu je sam poklonio

Kada je na Prvi april 1984. odjeknula vijest o smrti Marvina Gayea, mnogi su pomislili da je riječ o neslanoj šali. Pjevač, koji je tek dan poslije trebao napuniti četrdesetpetu, preminuo je u 13 sati i jednu minutu od prostrijelne rane u prsima, izvijestio je tada The New York Times, a njegov ubojica bio je ni manje ni više nego – vlastiti otac.

Sve se, naime, odigralo u obiteljskoj kući u Western Heightsu u Los Angelesu, u koju se Gaye ponovno uselio nakon svoje posljednje turneje. Bilo je to nedugo nakon što je princ soula objavio svoj hit "Sexual Healing", a njegovo fizičko, psihičko i financijsko stanje, kako su tada naveli njegovi prijatelji i znanci, bilo je strašno. Toga kobnog dana, 1. travnja 1984., Gaye i njegov otac Marvin Gay stariji, protestantski svećenik i alkoholičar koji je psihički i fizički zlostavljao svoju obitelj, posvadili su se zbog zagubljenog dokumenta iz osiguranja.

Svećenik je žestoko grdio svoju suprugu, a kada je pjevač stao u njezinu obranu, otac je otišao u sobu te se vratio s revolverom kalibra.38 – božićnim darom koji mu je kupio upravo njegov sin kako bi u slučaju provale mogao zaštititi svoju obitelj. Svećenik Gay tog je dana dvaput zapucao. Jedan metak pogodio je pjevača u rame, drugi u prsa, a njegov brat Frankie, koji je dotrčao u kuću nakon pucnjave, vidio je Marvina u njegovim posljednjim trenucima. "Nisam to mogao učiniti sam sebi, pa sam ga natjerao da to učini", bile su posljednje riječi koje je Marvin Gaye izgovorio.

Marvin Gay stariji nakon toga osuđen je za ubojstvo s predumišljajem, no nakon što mu je dijagnosticiran tumor na mozgu, osuđen je na šest godina zatvora za ubojstvo iz nehaja. Četrnaest godina poslije preminuo je u staračkom domu.

Odnos pjevača i njegova oca, koji se vodio izrekom "batina je iz raja izašla", od samih je početaka bio turbulentan. Dok ga je majka podržavala u njegovoj glazbenoj karijeri, otac je kontrolirao svaki njegov pokret, a njihove nesuglasice rezultirale su Marvinovim izbacivanjem iz kuće. Ovakvo traumatično djetinjstvo pjevača je obilježilo za cijeli život. Naime, u dobi od 17 godina napustio je srednju školu te se prijavio u američke zračne snage, no kako nije mogao trpjeti nove autoritete, odustao je i od toga te se potpuno posvetio glazbi. Još u ranoj dobi Marvin Gaye naučio je svirati klavir i bubnjeve, a pjevati je počeo sa samo četiri godine, i to upravo u crkvi svoga oca. Ipak, mladi glazbenik, koji je zbog lošeg odnosa s ocem svom prezimenu dodao slovo "e" (što je također poveznica s njegovim glazbenim uzorom Samom Cookeom), brzo se zaljubio u R&B žanr, kao i doo-wop stil, koji će postati temelji njegove karijere.

Pravi glazbeni uspon Marvina Gayea počeo je krajem pedesetih godina prošlog stoljeća, kada se pridružio grupi The New Moonglows čiji je osnivač bio Harvey Fuqua. Nedugo zatim i Gaye i Fuqua zapeli su za oko Berryja Gordyja Juniora, osnivača diskografske kuće Motown, u kojoj je Gaye na samom početku bio zaposlen kao studijski bubnjar te je svirao na nekim od najranijih hitova produkcijskog diva koji je poslije iznjedrio imena poput Stevieja Wondera i Michaela Jacksona. Ipak, njegov je talent bio preočit da bi ostao u pozadini, a 1962. godine izdao je svoj prvi hit, pjesmu "Stubborn Kind of Fellow", nakon koje su uslijedili i "Hitch Hike", "Pride and Joy" i "How Sweet It Is (To Be Loved By You)".

Šezdesete godine bile su zlatno razdoblje za Marvina Gayea. Solo plesni hit "I Heard it Through the Grapevine" bio je najprodavaniji Motownov singl desetljeća, a snimio je i brojne duete s pjevačicama poput Diane Ross i Mary Wells. Ipak, njegova dugogodišnja scenska partnerica bila je Tammi Terrell, s kojom je snimio tri albuma, iz kojih su proizašli hitovi "If I Could Build My Whole World Around You" i "Ain't No Mountain High Enough", koja im je 1967. donijela prvu nominaciju za prestižnu glazbenu nagradu Grammy. Iste godine ovaj duo krenuo je na turneju po SAD-u, a Terrell, koja se cijelo vrijeme žalila na glavobolje i migrene, tijekom nastupa u Virginiji srušila se ravno u Gayeove ruke. Unatoč njegovoj zabrinutosti nastavila je nastupati, no nakon još jedne nesvjestice vratila se kući u Philadelphiju, gdje je otkriveno kako ima tumor na mozgu.

Tammi Terrell preminula je u ožujku 1970. godine. Njezina smrt potresla je cijeli Motown, a posebice Marvina Gayea, koji je tada napravio kratku pauzu od glazbe. Upravo je ta tuga postala jedna od glavnih inspiracija za njegovo remek-djelo, album "What's Going On" iz 1971., koji je časopis Rolling Stone smjestio na prvo mjesto ljestvice 500 najboljih albuma svih vremena. Inspiraciju za ovaj kultni album, osim u smrti velike prijateljice, Gaye je pronašao u eskalaciji nasilja i političkih nemira zbog rata u Vijetnamu, a iako je Berry Goody Jr. smatrao kako glavni singl "What's Going On" nikada neće postati hit, pokazalo se upravo suprotno. Taj veliki uspjeh potaknuo je Gayea da preuzme kontrolu nad albumom, čime je postao prvi umjetnik koji je samostalno producirao svoj album. Taj je pothvat u potpunosti promijenio hijerarhiju Motowna, pružajući i drugim velikim imenima poput Jacksona i Wondera kreativnu slobodu nad umjetničkom vizijom.

Iako je bio nevjerojatno uspješan u glazbenoj karijeri, Gaye se za gotovo cijeloga života borio s ovisnošću. Marihuanu je u velikim količinama konzumirao još u kasnim pedesetima, a ranih šezdesetih počeo je uzimati i kokain. Njegova ovisnost dovela ga je do teških paranoja i depresije, a tijekom turneje "Sexual Healing" nosio je pancirku jer se bojao za svoj život. Upravo potaknut tim strahom, kupio je ocu revolver od čijeg je metka, naposljetku, i preminuo.

Marvin Gaye bio je bez sumnje glazbeni genij. Njegova inovativnost pomicala je granice kako Motowna tako i cjelokupne glazbene industrije, a njegove melodije donosile su radost milijunima diljem svijeta. Ipak, s druge strane tog uspjeha nalazio se duboko ranjen čovjek, zarobljenik vlastitih demona, traume i ovisnosti, koji nikada nije pronašao mir koji je tako nesebično darovao drugima svojom glazbom. Upravo u ovom paradoksalnom spoju traumatičnih iskustava i melodija koje liječe leži genijalnost Marvina Gayea jer uspio je, unatoč svojim demonima, promijeniti svijet u kojem je živio, utkavši svoje pjesme u srca obožavatelja, na vrhove glazbenih ljestvica te u povijest glazbe, koja ga pamti kao princa soula.