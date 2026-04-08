u kd lisinski

Zagrebačka filharmonija donosi večer Mahlera i Šostakoviča. Nastupaju vrhunski mladi umjetnici

Zagrebačka filharmonija
Neva Zganec/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
08.04.2026.
u 09:17

Pod ravnanjem mladog i iznimno perspektivnog dirigenta Niklasa Benjamina Hoffmanna, koji je 2017. debitirao uz Londonski simfonijski orkestar, publiku očekuje program koji povezuje tri snažna glazbena svijeta – od neoklasicističke elegancije, preko virtuozne solističke izražajnosti, do monumentalne simfonijske vizije

U srcu proljetnog Zagreba, u petak 10. travnja 2026. u 19:30 sati, Velika dvorana Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog postaje pozornica večeri koja spaja energiju, virtuoznost i duboku emotivnost – u sklopu prestižnog Crvenog ciklusa Zagrebačke filharmonije.

Pod ravnanjem mladog i iznimno perspektivnog dirigenta Niklasa Benjamina Hoffmanna, publiku očekuje program koji povezuje tri snažna glazbena svijeta – od neoklasicističke elegancije, preko virtuozne solističke izražajnosti, do monumentalne simfonijske vizije. Maestro Niklas Benjamin Hoffmann, školovan u Weimaru, debitirao je u Londonu 2017. godine uz Londonski simfonijski orkestar, a u dosadašnjoj karijeri surađivao je s istaknutim umjetnicima poput Sir Simona Rattlea i Antonija Pappana.

Večer velikih kontrasta i snažnih emocija započinje Uvertirom za orkestar Grażyne Bacewicz, djelom koje pršti energijom, ritmom i orkestralnim bojama. Ova živopisna partitura, nastala u ratnim godinama, donosi vedrinu, ali i suptilnu liriku, otkrivajući skladateljičinu iznimnu imaginaciju i virtuoznost.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Središnji dio programa donosi remek-djelo Dmitrija Šostakoviča – Koncert za violončelo br. 1 u Es-duru, jedno od najuzbudljivijih djela violončelističkog repertoara. Kao solist nastupa mladi njemački virtuoz Till Schuler, čije briljantno muziciranje i tehnička sigurnost obećavaju interpretaciju punu snage, elegancije i dubokog izraza. Jedan od najistaknutijih mladih glazbenika svoje generacije, dobitnik je niza međunarodnih nagrada te redovito nastupa kao solist i komorni glazbenik na europskim koncertnim pozornicama.

Mahlerov Titan donosi vrhunac večeri kroz monumentalnu Simfoniju br. 1 u D-duru, djelo koje istražuje granice između prirode, emocije i egzistencijalne borbe. Od nježnih, gotovo eteričnih početaka do eksplozivnog finala, Mahlerova glazba vodi slušatelja kroz kaleidoskop osjećaja: nostalgiju, ironiju, radost i trijumf.

Glazbeni doživljaj koji se ne propušta zaokružuje nastup Zagrebačke filharmonije, vrhunskog solista i inspirativnog dirigenta, donoseći večer bogatu kontrastima, virtuozitetom i dubokim emocijama, idealnu za sve ljubitelje klasične glazbe, ali i one koji tek otkrivaju njezinu snagu.

Mary Ocher i Anna Moor
program začarana močvara

Mary Ocher, jedna od najoriginalnijih figura europske underground scene, i koprivnička kantautorica Anna Moor u Močvari

Mary Ocher rođena je u Moskvi u obitelji židovsko-ukrajinskih roditelja, odrasla je u Tel Avivu, a potom se preselila u Berlin nakon što je odbila služiti vojni rok. Anna Moor koprivnička je kantautorica i glazbenica koja se afirmirala na regionalnoj glazbenoj sceni zahvaljujući svom autentičnom electro-pop izričaju melankolične, sanjive i introspektivne estetike

