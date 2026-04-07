predstava u režiji Sanje Hrenar

Najotmjeniji div u gradu stiže u Zagreb: Na pozornicu Kazališta Trešnja vraća se omiljena priča Julie Donaldson

07.04.2026.
u 11:50

Predstava poziva djecu u dobi od dvije godine naviše, ali i njihove odrasle, na zajedničko kazališno iskustvo koje podsjeća koliko je važno zadržati dijete u sebi. Jer sreća može biti sve: omiljena igračka, nježni zagrljaj ili zajednički trenutak proveden u kazalištu

Nakon uskrsnih blagdana na pozornicu se vraća omiljena priča Julie Donaldson, jedne od najpoznatijih svjetskih autorica za djecu. Ovoga vikenda Kazalište Trešnja donosi predstavu "Najotmjeniji div u gradu", nastalu prema slikovnici koja je, uz nezaboravne ilustracije Axela Schefflera, osvojila srca djece diljem svijeta.

Priča o dobrodušnom divu Juri koji otkriva da se prava sreća ne nalazi u odjeći nego u dijeljenju s drugima, podsjetit će male i velike gledatelje koliko malo treba da nekome uljepšamo dan… i zašto je upravo kazalište jedno od najljepših mjesta za dijeljenje sreće!

Među brojnim likovima koje je iznjedrila mašta Julie Donaldson, posebno se ističe div Jura - junak priče "Najotmjeniji div u gradu". Na prvi pogled nespretan i zapušten, Jura nosi stare sandale i zakrpanu haljinu, zbog čega je često tužan. Kada odluči kupiti novu odjeću i postati najotmjeniji div u gradu, čini se da je napokon pronašao sreću. No, tek tada se nameće pravo pitanje: može li se sreća zadržati i što ona zapravo znači?

Najotmjeniji div u gradu
Foto: Kazalište Trešnja

Kazalište Trešnja ovu je toplu priču pretočilo u predstavu koja na jednostavan, ali snažan način najmlađima govori o dobroti, nesebičnosti i radosti dijeljenja. Kroz niz susreta i malih dobrih djela, Jura otkriva da se prava sreća ne krije u onome što imamo, nego u onome što dajemo drugima.

Predstava poziva djecu u dobi od dvije godine naviše, ali i njihove odrasle, na zajedničko kazališno iskustvo koje podsjeća koliko je važno zadržati dijete u sebi. Jer sreća može biti sve: omiljena igračka, nježni zagrljaj ili zajednički trenutak proveden u kazalištu.

Režiju i dramatizaciju potpisuje Sanja Hrenar, glazbu Matija Antolić, kostime Iva Šimunović, a likovno i scensko oblikovanje Sandra Hrenar.

Predstava je na rasporedu Gradskog kazališta Trešnja u subotu, 11. travnja u 17 sati te u nedjelju, 12. travnja u 11 sati, a ulaznice možete kupiti na blagajni Kazališta ili online putem sustava Ulaznice.hr.

Finale turneje u Parmi

Riječki baletani raspametili susjede! Zaradili ovacije gdje god su plesali

Turneja riječkog Baleta po talijanskim gradovima potvrdila je vrijednost ne samo riječkog HNK, već i cijele hrvatske kulture koja se predstavljajući se na međunarodnoj sceni još snažnije pozicionira kroz suvremeni umjetnički izraz u kontekstu cjelokupne europske kulture. Predstava je u ranijem dijelu turneje, prije Parme, izvedena u Sasariju i Cagliariju na Sardiniji te u Modeni, a u svim je talijanskim renomiranim kazalištima

