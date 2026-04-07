Najotmjeniji div u gradu stiže u Zagreb: Na pozornicu Kazališta Trešnja vraća se omiljena priča Julie Donaldson

Nakon uskrsnih blagdana na pozornicu se vraća omiljena priča Julie Donaldson, jedne od najpoznatijih svjetskih autorica za djecu. Ovoga vikenda Kazalište Trešnja donosi predstavu "Najotmjeniji div u gradu", nastalu prema slikovnici koja je, uz nezaboravne ilustracije Axela Schefflera, osvojila srca djece diljem svijeta.

Priča o dobrodušnom divu Juri koji otkriva da se prava sreća ne nalazi u odjeći nego u dijeljenju s drugima, podsjetit će male i velike gledatelje koliko malo treba da nekome uljepšamo dan… i zašto je upravo kazalište jedno od najljepših mjesta za dijeljenje sreće!

Među brojnim likovima koje je iznjedrila mašta Julie Donaldson, posebno se ističe div Jura - junak priče "Najotmjeniji div u gradu". Na prvi pogled nespretan i zapušten, Jura nosi stare sandale i zakrpanu haljinu, zbog čega je često tužan. Kada odluči kupiti novu odjeću i postati najotmjeniji div u gradu, čini se da je napokon pronašao sreću. No, tek tada se nameće pravo pitanje: može li se sreća zadržati i što ona zapravo znači?

Kazalište Trešnja ovu je toplu priču pretočilo u predstavu koja na jednostavan, ali snažan način najmlađima govori o dobroti, nesebičnosti i radosti dijeljenja. Kroz niz susreta i malih dobrih djela, Jura otkriva da se prava sreća ne krije u onome što imamo, nego u onome što dajemo drugima.

Predstava poziva djecu u dobi od dvije godine naviše, ali i njihove odrasle, na zajedničko kazališno iskustvo koje podsjeća koliko je važno zadržati dijete u sebi. Jer sreća može biti sve: omiljena igračka, nježni zagrljaj ili zajednički trenutak proveden u kazalištu.

Režiju i dramatizaciju potpisuje Sanja Hrenar, glazbu Matija Antolić, kostime Iva Šimunović, a likovno i scensko oblikovanje Sandra Hrenar.

Predstava je na rasporedu Gradskog kazališta Trešnja u subotu, 11. travnja u 17 sati te u nedjelju, 12. travnja u 11 sati, a ulaznice možete kupiti na blagajni Kazališta ili online putem sustava Ulaznice.hr.