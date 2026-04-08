za umjetnička dostignuća u glazbi

Sopranistica Jelena Štefanić dobitnica međunarodne nagrade 'Leonardo da Vinci'

HNK Varaždin
VL
Hina
08.04.2026.
u 11:17

Nagrada joj je dodijeljena za projekte "Hrvatski dragulji" i "Put oko svijeta u 9 pjesama", koji su putem digitalnih platformi bili dostupni publici u Hrvatskoj i inozemstvu, uključujući SAD i Francusku

Hrvatska sopranistica Jelena Štefanić dobitnica je međunarodne nagrade 'Leonardo da Vinci' za umjetnička dostignuća u glazbi, koja joj je dodijeljena prvog dana proljeća u Milanu, izvijestila je u utorak priopćenjem.

Riječ je o priznanju koje dodjeljuje Effeto Arte Foundation, a uručeno joj je na svečanosti održanoj u Nacionalnom muzeju znanosti i tehnologije 'Leonardo da Vinci'.

Kako navodi u priopćenju, nagrada joj je dodijeljena za projekte "Hrvatski dragulji" i "Put oko svijeta u 9 pjesama", koji su putem digitalnih platformi bili dostupni publici u Hrvatskoj i inozemstvu, uključujući SAD i Francusku.

"Presretna sam i ponosna što sam na prijedlog svojih talijanskih kolega prepoznata kao priznata i poznata umjetnica koja je u vrijeme pandemije koronavirusa osmislila i provela projekte koji su doprinijeli da dobijem ovu nagradu”, izjavila je Štefanić.

Projekte je realizirala u suradnji s maestrom Simonom Dešpaljem i brojnim skladateljima, uz potporu Ministarstva kulture i medija, dok su prikupljena sredstva bila usmjerena u obnovu Hrvatskog glazbenog zavoda te pomoć ukrajinskim izbjeglicama.

Štefanić ističe kako su joj u planu nove operne uloge u Italiji, a na kraju godine očekuju je i nastupi u Varaždinu i Varaždinskim Toplicama. Ostali nastupi su zbog situacije u svijetu zasad upitni.

Kao umjetnička direktorica Noctes Aqua Iasae festivala u Varaždinskim Toplicama, najavila je njegovo šesto izdanje koje će, kako navodi, ovoga puta trajati deset dana i okupiti domaće i međunarodne umjetnike, uključujući i pjevače iz njujorške Metropolitan Opere.

kultura Italija nagrada Leonardo da Vinci opera sopranistica nagrada Jelena Štefanić

Još iz kategorije

Premijera u HNK Ivana pl. Zajca

Rijeka dobila veličanstvenu 'Turandot' u stotoj godini praizvedbe te opere u milanskoj Scali

Inspiraciju za uprizorenje ovog monumentalnog djela u kojem koegzistiraju spektakl i intimna drama, redatelj Arnaud Bernard pronašao je u atmosferi kultnog distopijskog filma “Metropolis” Fritza Langa. U naslovnoj ulozi princeze Turandot nastupila je nacionalna prvakinja Kristina Kolar, dok je ulogu Kalafa, princa koji se usuđuje izazvati sudbinu, tumačio Bože Jurić Pešić

Finale turneje u Parmi

Riječki baletani raspametili susjede! Zaradili ovacije gdje god su plesali

Turneja riječkog Baleta po talijanskim gradovima potvrdila je vrijednost ne samo riječkog HNK, već i cijele hrvatske kulture koja se predstavljajući se na međunarodnoj sceni još snažnije pozicionira kroz suvremeni umjetnički izraz u kontekstu cjelokupne europske kulture. Predstava je u ranijem dijelu turneje, prije Parme, izvedena u Sasariju i Cagliariju na Sardiniji te u Modeni, a u svim je talijanskim renomiranim kazalištima

