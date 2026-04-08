Sopranistica Jelena Štefanić dobitnica međunarodne nagrade 'Leonardo da Vinci'

Hrvatska sopranistica Jelena Štefanić dobitnica je međunarodne nagrade 'Leonardo da Vinci' za umjetnička dostignuća u glazbi, koja joj je dodijeljena prvog dana proljeća u Milanu, izvijestila je u utorak priopćenjem.

Riječ je o priznanju koje dodjeljuje Effeto Arte Foundation, a uručeno joj je na svečanosti održanoj u Nacionalnom muzeju znanosti i tehnologije 'Leonardo da Vinci'.

Kako navodi u priopćenju, nagrada joj je dodijeljena za projekte "Hrvatski dragulji" i "Put oko svijeta u 9 pjesama", koji su putem digitalnih platformi bili dostupni publici u Hrvatskoj i inozemstvu, uključujući SAD i Francusku.

"Presretna sam i ponosna što sam na prijedlog svojih talijanskih kolega prepoznata kao priznata i poznata umjetnica koja je u vrijeme pandemije koronavirusa osmislila i provela projekte koji su doprinijeli da dobijem ovu nagradu”, izjavila je Štefanić.

Projekte je realizirala u suradnji s maestrom Simonom Dešpaljem i brojnim skladateljima, uz potporu Ministarstva kulture i medija, dok su prikupljena sredstva bila usmjerena u obnovu Hrvatskog glazbenog zavoda te pomoć ukrajinskim izbjeglicama.

Štefanić ističe kako su joj u planu nove operne uloge u Italiji, a na kraju godine očekuju je i nastupi u Varaždinu i Varaždinskim Toplicama. Ostali nastupi su zbog situacije u svijetu zasad upitni.

Kao umjetnička direktorica Noctes Aqua Iasae festivala u Varaždinskim Toplicama, najavila je njegovo šesto izdanje koje će, kako navodi, ovoga puta trajati deset dana i okupiti domaće i međunarodne umjetnike, uključujući i pjevače iz njujorške Metropolitan Opere.