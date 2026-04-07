U Europu stižu nakon 107 godina i sviraju baš u Zagrebu - u Lisinskom!

Uvaženi gosti iz Kanade, Vancouver Symphony Orchestra, nastupit će u Lisinskom u sklopu ciklusa Lisinski subotom, 12. travnja pod ravnanjem znamenitog nizozemskog maestra Otta Tauska, a solistica će biti njemačka umjetnica Arabella Steinbacher, jedna od najvećih violinistica današnjice.

U Zagreb tako na svojoj prvoj europskoj turneji stiže uvaženi orkestar osnovan prije 107 godina, jedan od rijetkih u svijetu koji ima vlastitu glazbenu školu. Otto Tausk glazbeni je ravnatelj orkestra i umjetnički savjetnik njegove škole.

Na programu ove iznimne večeri bit će himan za orkestar Adgilis Deda 42-godišnjeg Samyja Mousse, jednog od glavnih kanadskih skladatelja svojega naraštaja. S istoga kontinenta dolazi Koncert za violinu i orkestar, op. 14 istaknutog američkog skladatelja Samuela Barbera (1910. – 1981.), a sve će završiti čuvenom Petom simfonijom u B-duru, op. 100 Sergeja Prokofjeva, skladanom ratne 1944. godine.

Solistica je violinistica Arabella Steinbacher rođena u Münchenu u glazbeničkoj obitelji, od oca Nijemca i majke Japanke. Umjetnica je to koja zadivljuje svojom tehničkom vještinom, blistavim tonom i dubokom ekpresivnosti.

Zanimljivo je da svira na čak dvije glasovite violine najvećih graditelja u povijesti: onoj Stradivarijevoj iz 1718. godine, koju zovu „ex Benno Walter“ jer je na njoj svirao i veliki njemački majstor 19. stoljeća, te na Guarnerijevoj violini zvanoj „Sainton“ („Sveta“), iz 1744.!

Koncert u nedjelju bit će po svemu izniman događaj ciklusa Lisinski subotom i hrvatskog glazbenog života, a ulaznica još ima na blagajni Dvorane Lisinski i online na lisinski.hr.