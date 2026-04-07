Senzacija za ljubitelje klasike

U Europu stižu nakon 107 godina i sviraju baš u Zagrebu - u Lisinskom!

Foto: Vancouver Symphony Orchestra
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
07.04.2026.
u 13:54

U ciklusu Lisinski subotom, ovaj put iznimno u nedjelju, gostuje Vancouver Symphony Orchestra - orkestar koji u Zagreb dolazi nakon što je bio rezidencijalni orkestar netom održanog Salzburškog uskrsnog festivala. Svirat će 12. travnja pod ravnanjem maestra Otta Tauska, a solistica je Arabella Steinbacher, jedna od najvećih violinistica današnjice

Uvaženi gosti iz Kanade, Vancouver Symphony Orchestra, nastupit će u Lisinskom u sklopu ciklusa Lisinski subotom, 12. travnja pod ravnanjem znamenitog nizozemskog maestra Otta Tauska, a solistica će biti njemačka umjetnica Arabella Steinbacher, jedna od najvećih violinistica današnjice.

U Zagreb tako na svojoj prvoj europskoj turneji stiže uvaženi orkestar osnovan prije 107 godina, jedan od rijetkih u svijetu koji ima vlastitu glazbenu školu. Otto Tausk glazbeni je ravnatelj orkestra i umjetnički savjetnik njegove škole.

Na programu ove iznimne večeri bit će himan za orkestar Adgilis Deda 42-godišnjeg Samyja Mousse, jednog od glavnih kanadskih skladatelja svojega naraštaja. S istoga kontinenta dolazi Koncert za violinu i orkestar, op. 14 istaknutog američkog skladatelja Samuela Barbera (1910. – 1981.), a sve će završiti čuvenom Petom simfonijom u B-duru, op. 100 Sergeja Prokofjeva, skladanom ratne 1944. godine.

Solistica je violinistica Arabella Steinbacher rođena u Münchenu u glazbeničkoj obitelji, od oca Nijemca i majke Japanke. Umjetnica je to koja zadivljuje svojom tehničkom vještinom, blistavim tonom i dubokom ekpresivnosti.

Zanimljivo je da svira na čak dvije glasovite violine najvećih graditelja u povijesti: onoj Stradivarijevoj iz 1718. godine, koju zovu „ex Benno Walter“ jer je na njoj svirao i veliki njemački majstor 19. stoljeća, te na Guarnerijevoj violini zvanoj „Sainton“ („Sveta“), iz 1744.!

Koncert u nedjelju bit će po svemu izniman događaj ciklusa Lisinski subotom i hrvatskog glazbenog života, a ulaznica još ima na blagajni Dvorane Lisinski i online na lisinski.hr.

Mary Ocher i Anna Moor
program začarana močvara

Mary Ocher, jedna od najoriginalnijih figura europske underground scene, i koprivnička kantautorica Anna Moor u Močvari

Mary Ocher rođena je u Moskvi u obitelji židovsko-ukrajinskih roditelja, odrasla je u Tel Avivu, a potom se preselila u Berlin nakon što je odbila služiti vojni rok. Anna Moor koprivnička je kantautorica i glazbenica koja se afirmirala na regionalnoj glazbenoj sceni zahvaljujući svom autentičnom electro-pop izričaju melankolične, sanjive i introspektivne estetike

Stjepan Hauser
5
piše hrvoje horvat

Bi li poput Stjepana Hausera zabranili i čitanje Dostojevskog jer je ruski pisac?

Od Eurosonga i mnogih sportskih natjecanja do skorašnjega Svjetskog nogometnog prvenstva, mnogo je poziva na bojkot ili nenastupanje nekim umjetnicima/sportašima. Problem je samo što se takvi pozivi ne izvode i ne "odobravaju" konzistentno pa, ovisno s koje zemljopisne, političke ili kulturološke pozicije promatrate, vidite i razlike u "bojkotima", zabranama i isključivanju, tj. otkazivanju pojedinih imena

