Vodeći mislilac 21. stoljeća za Večernji list: Globalni poredak se raspada, ali nije ga kasno spasiti

Profesor Yuval Noah Harari (49) povjesničar je čije su knjige prodane u više od 50 milijuna primjeraka na 65 svjetskih jezika. Jedan je od najpoznatijih i najtraženijih javnih intelektualaca u današnjem svijetu. Stoga je nemoguće dovoljno naglasiti koliko je dobro i važno da će ga i zainteresirana hrvatska publika moći ponovno vidjeti u Zagrebu, 23. listopada u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.



Posljednji put Večernjak ga je intervjuirao 2015., kad je njegov prvi bestseler "Sapiens: Kratka povijest čovječanstva" preveden na hrvatski i kad je Harari posjetio Zagreb promovirajući to izdanje. Od tada do danas njegova relevantnost, da ne kažemo slava, samo je rasla i rasla. Nakon "Sapiensa", napisao je knjigu "Homo Deus: kratka povijest sutrašnjice", zatim "21 lekciju za 21. stoljeće", a prije godinu dana objavljena je i "Neksus: kratka povijest informacijskih mreža od kamenog doba do umjetne inteligencije", neobično važna knjiga koju bi svatko trebao pročitati i o njoj razmišljati barem jednom dnevno. Ovaj smo intervju vodili 23. lipnja, u jeku još jednog rata, ovaj put između Hararijeva rodnog Izraela i Irana. Stoga je prvo pitanje bilo o ratu i miru.