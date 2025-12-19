Ilica Q'ART skreće tramvaje u nedjelju: Ovo su obilazne trase

UKRALI NOVAC

Brza reakcija zagrebačke policije: Dva mladića provalili u stan, uhićeni su istog dana

Nakon što su ušli u dvorište kuće, sumnja se, uporabom tjelesne snage i prikladnog alata obili su oplatu ulaznih vrata te kroz nastali otvor ušli u stambeni prostor, a potom iz ladice ormarića u jednoj od prostorija stana kojeg koristi 25-godišnjak otuđili novac. Policija ih je brzo pronašla