Ilica Q'ART skreće tramvaje u nedjelju: Ovo su obilazne trase

U nedjelju, 21. prosinca, od 7 do 17 sati, bit će obustavljen tramvajski promet Ilicom, od Frankopanske do Ulice Republike Austrije, zbog održavanja festivala „Q art“, javljaju u ZET-u. Tramvajske linije 6 i 11 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera i to na sljedeći način:
Linija 6: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Jukićeva - Savska - Frankopanska - Trg bana Josipa Jelačića - Zrinjevac - Glavni kolodvor - Držićeva - Sopot
Linija 11: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Jukićeva - Savska - Frankopanska - Trg bana Josipa Jelačića - Draškovićeva - Vlaška - Kvaternikov trg - Dubec
