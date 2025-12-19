Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 69
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
ULIČNI FESTIVAL

Ilica Q'ART skreće tramvaje u nedjelju: Ovo su obilazne trase

Zagreb: Prazan centar grada na uskrsnje jutro
Slavko Midzor/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
19.12.2025.
u 10:00

Obilazna trasa vodi kroz Jukićevu i Savsku

U nedjelju, 21. prosinca, od 7 do 17 sati, bit će obustavljen tramvajski promet Ilicom, od Frankopanske do Ulice Republike Austrije, zbog održavanja festivala „Q art“, javljaju u ZET-u. Tramvajske linije 6 i 11 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera i to na sljedeći način: 

Linija 6: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Jukićeva - Savska - Frankopanska - Trg bana Josipa Jelačića - Zrinjevac - Glavni kolodvor - Držićeva - Sopot
Linija 11: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Jukićeva - Savska - Frankopanska - Trg bana Josipa Jelačića - Draškovićeva - Vlaška - Kvaternikov trg - Dubec

Ključne riječi
Ilica Q'ART

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!