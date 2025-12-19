Članica uprave Zagrebačkog holdinga podnijela ostavku: Na toj je funkciji bila od 2021. godine

Članica Uprave Zagrebačkog holdinga Matija Subašić-Maras dana 18. prosinca 2025. godine podnijela je ostavku iz osobnih razloga koja stupa na snagu 17. siječnja 2026, javljaju u komunalnom društvu.



Skupština Zagrebačkog holdinga imenovala ju je za članicu Uprave 2021. godine. "Zahvaljujemo se gospođi Subašić-Maras koja je dala veliki doprinos transformaciji poslovanja Zagrebačkog holdinga. Tijekom protekle četiri godine osobno je vodila uspostavljanje profesionalnih i transparentnih sustava upravljanja ljudskim potencijalima, kao i proces digitalizacije i podizanja efikasnosti ključnih podružnica. Želimo joj uspjeh u daljnjoj karijeri“, istaknuo je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba i predsjednik Skupštine Zagrebačkog holdinga.

Kad je Subašić-Maraš stupila na funkciju članice uprave, 21. kolovoza 2021., u Holdingu su naveli da "raspolaže bogatim iskustvom u upravljanju ljudskim potencijalima, s naglaskom na procese transformacije velikih sustava".

– Višegodišnje iskustvo u upravljanju ljudskim potencijalima i na poslovima transformacije poslovanja stjecala je kao direktorica ljudskih potencijala u Croatia osiguranju odnosno Adris grupi, a kao direktorica za ljudske potencijale radila je i za farmaceutsku industriju, u kompanijama PLIVA i GlaxoSmithKline – naveli su tom prilikom.