Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 69
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
MATIJA SUBAŠIĆ-MARAS

Članica uprave Zagrebačkog holdinga podnijela ostavku: Na toj je funkciji bila od 2021. godine

Zagrebački Holding/ilustracija
Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
19.12.2025.
u 10:16

Zahvaljujemo se gospođi Subašić-Maras koja je dala veliki doprinos transformaciji poslovanja Zagrebačkog holdinga, poručili su u Holdingu.

Članica Uprave Zagrebačkog holdinga Matija Subašić-Maras dana 18. prosinca 2025. godine podnijela je ostavku iz osobnih razloga koja stupa na snagu 17. siječnja 2026, javljaju u komunalnom društvu. 
 
Skupština Zagrebačkog holdinga imenovala ju je za članicu Uprave 2021. godine. "Zahvaljujemo se gospođi Subašić-Maras koja je dala veliki doprinos transformaciji poslovanja Zagrebačkog holdinga. Tijekom protekle četiri godine osobno je vodila uspostavljanje profesionalnih i transparentnih sustava upravljanja ljudskim potencijalima, kao i proces digitalizacije i podizanja efikasnosti ključnih podružnica. Želimo joj uspjeh u daljnjoj karijeri“, istaknuo je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba i predsjednik Skupštine Zagrebačkog holdinga.

Kad je Subašić-Maraš stupila na funkciju članice uprave, 21. kolovoza 2021., u Holdingu su naveli da "raspolaže bogatim iskustvom u upravljanju ljudskim potencijalima, s naglaskom na procese transformacije velikih sustava". 

– Višegodišnje iskustvo  u upravljanju ljudskim potencijalima i na poslovima transformacije poslovanja stjecala je kao direktorica ljudskih potencijala u Croatia osiguranju odnosno Adris grupi, a kao direktorica za ljudske potencijale radila je i za farmaceutsku industriju, u kompanijama PLIVA  i GlaxoSmithKline – naveli su tom prilikom. 

Ključne riječi
uprava holdinga Holding

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar neugodan
neugodan
10:26 19.12.2025.

jedan uhljeb manje

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!