Pitali smo umjetnu inteligenciju kada bi mogao završiti rat u Ukrajini

Rusko-ukrajinski sukob koji je započeo aneksijom Krima 2014. godine i eskalirao punom invazijom Rusije na Ukrajinu u veljači 2022. godine, i dalje je jedan od najsloženijih i najtragičnijih sukoba u modernoj europskoj povijesti. Pitanje kada i kako bi ovaj rat mogao završiti ostaje predmet intenzivnih rasprava među analitičarima, političarima i stručnjacima za međunarodne odnose. Ovaj članak razmatra moguće scenarije za okončanje rata, uzimajući u obzir trenutnu situaciju, povijesne paralele i političke dinamike.

Trenutna situacija na terenu

Od početka invazije 2022. godine, sukob je ušao u fazu iscrpljujućeg rata, sa značajnim gubicima na obje strane. Ukrajina je, uz potporu Zapada, uspjela povratiti dio teritorija, ali Rusija i dalje kontrolira značajne dijelove istočne i južne Ukrajine, uključujući Krim, dijelove Donjecka, Luganska, Zaporožja i Hersona. Borbe su posebno intenzivne u Donbasu, gdje Rusija polako napreduje, dok Ukrajina pati od nedostatka ljudstva i resursa, unatoč zapadnoj vojnoj i financijskoj pomoći. SAD, kao najznačajniji saveznik Ukrajine, suočava se s promjenom političkog smjera pod novom administracijom Donalda Trumpa, koja je izrazila skepticizam prema nastavku opsežne pomoći Kijevu. Ovo, zajedno s ruskim inzistiranjem na teritorijalnim i političkim ustupcima, dodatno komplicira situaciju.

Stručnjaci su izdvojili nekoliko mogućih ishoda rata, od kojih svaki ovisi o političkim, vojnim i ekonomskim čimbenicima. Evo najčešće spominjanih scenarija:

Zamrznuti sukob ili nesigurno primirje

Najvjerojatniji scenarij, prema mnogim analitičarima, uključuje zamrznuti sukob sličan situaciji na Korejskom poluotoku, gdje bi demilitarizirana zona odvajala teritorije pod kontrolom Rusije i Ukrajine. Ovaj scenarij podrazumijeva privremeni prekid vatre, ali bez konačnog rješenja teritorijalnih pitanja, što bi moglo dovesti do povremenih eskalacija. Ovaj ishod je vjerojatan jer nijedna strana trenutno ne pokazuje spremnost za značajne ustupke. Rusija odbija pregovore o statusu Krima i anektiranih regija, dok Ukrajina inzistira na vraćanju svih svojih teritorija, uključujući Krim. Pregovori u Istanbulu 2022. godine propali su nakon otkrića ruskih ratnih zločina, što dodatno otežava postizanje dogovora.

Djelomični prekid vatre

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predložio je djelomični prekid vatre, koji bi uključivao okončanje zračnih i pomorskih borbi, jer bi takav aranžman bilo lakše nadzirati. Ovaj prijedlog bi mogao biti prvi korak ka širem primirju, ali Rusija i dalje inzistira na neutralnosti Ukrajine i ograničenju njenog vojnog kapaciteta, što Kijev smatra neprihvatljivim jer bi to značilo de facto demilitarizaciju.

Teritorijalni ustupci

Jedan od najkontroverznijih scenarija uključuje odricanje Ukrajine od dijela svojih teritorija, posebno Krima i dijelova Donbasa, u zamjenu za mir. Nova američka administracija sugerirala je da bi Ukrajina mogla biti prisiljena na ovakav korak, ali to bi za Zelenskog značilo političko samoubojstvo i gubitak legitimiteta među ukrajinskim narodom. Rusija, s druge strane, već smatra ove teritorije dijelom svoje države i ne pokazuje spremnost za kompromise.

Ukrajinska pobjeda na Krimu

Neki analitičari sugeriraju da bi Ukrajina mogla koncentrirati svoje napore na Krim, čiji gubitak bi za Rusiju bio strateški i simbolički poraz. Uništenje Kerčkog mosta ili ponovno uspostavljanje kontrole nad Crnim morem moglo bi prisiliti Rusiju na pregovore. Međutim, ovo zahtijeva značajne vojne resurse i kontinuiranu zapadnu potporu, što je upitno s obzirom na trenutne političke promjene u SAD-u.

Eskalacija i nuklearni rizik

Iako manje vjerojatan, scenarij eskalacije sukoba, uključujući potencijalnu uporabu taktičkog nuklearnog oružja, ne može se potpuno isključiti. Rusija je više puta prijetila nuklearnim oružjem, ali analitičari smatraju da bi ovo bila krajnja mjera, s obzirom na globalne posljedice i rizik od sukoba s NATO-om.

Politička promjena u Rusiji

Neki stručnjaci, poput američkog povjesničara Timothyja Snydera, vjeruju da bi kraj rata mogao doći kroz unutarnje političke promjene u Rusiji. Ako ukrajinske pobjede na bojnom polju oslabe poziciju Vladimira Putina, to bi moglo dovesti do borbe za vlast u Moskvi, što bi za posljedicu imalo povlačenje ruskih snaga iz Ukrajine. Ovaj scenarij, međutim, ovisi o značajnim vojnim uspjesima Ukrajine i unutarnjim pritiscima u Rusiji.

Ključni čimbenici koji će utjecati na kraj rata

Zapadna potpora: Kontinuirana vojna i financijska pomoć Zapada ključna je za sposobnost Ukrajine da se odupre Rusiji. Smanjenje američke potpore pod Trumpovom administracijom moglo bi prisiliti Ukrajinu na pregovore pod nepovoljnim uvjetima.

Ruska strategija: Rusija, suočena s ekonomskim sankcijama i gubicima na bojnom polju, mogla bi odlučiti nastaviti s iscrpljujućim ratom, računajući na slabljenje zapadne potpore Ukrajini.

Međunarodni pritisak: Uključivanje zemalja Globalnog juga, poput afričkih i azijskih država, u mirovne pregovore moglo bi promijeniti dinamiku sukoba. Zelenski je izrazio spremnost za dijalog s ovim zemljama kako bi se povećao pritisak na Rusiju.

Unutarnja dinamika u Ukrajini: Zelenskijev legitimitet je doveden u pitanje, posebno od strane Rusije i dijelova američke administracije, zbog isteka njegovog mandata u ratnim uvjetima. Unutarnja stabilnost Ukrajine bit će ključna za nastavak otpora.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izrazio je optimizam da bi rat mogao završiti 2025. godine, pod uvjetom da Rusija pokaže spremnost za mir, da SAD zauzmu jaču poziciju i da Globalni jug podrži Ukrajinu. On je naglasio potrebu za dijalogom s novom američkom administracijom i čelnicima drugih zemalja kako bi se formulirao plan za okončanje sukoba. Međutim, ovo ovisi o spremnosti Rusije na pregovore, što trenutno izgleda malo vjerojatno s obzirom na njene maksimalističke ciljeve. Kraj rata u Ukrajini ovisi o složenoj interakciji vojnih, političkih i ekonomskih čimbenika. Najvjerojatniji ishod u ovom trenutku je zamrznuti sukob ili nesigurno primirje, s obzirom na nesuglasice između Ukrajine i Rusije oko ključnih pitanja poput teritorijalnog integriteta i neutralnosti. Iako postoji nada za prekid vatre ili čak konačni mirovni sporazum 2025. godine, to zahtijeva značajne pomake u stavu Rusije, povećanu međunarodnu potporu Ukrajini i stabilnost unutar same Ukrajine. Bez obzira na ishod, posljedice ovog rata osjetit će se godinama, kako u Europi tako i u globalnom kontekstu.