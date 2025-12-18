Nadomak Velike Gorice stiže povorka Djedica koja svake godine razveseli najmlađe

Ulicama Mičevca ove će subote ponovno proći tradicionalna božićna povorka Djedica koja već godinama unosi blagdanski ugođaj u mjesto. Povorka kreće u subotu, 20. prosinca, u 12 sati, uz božićne pjesme i zvuk zvončića, piše VG Online. Organizatori pozivaju mještane da s djecom izađu pred svoja dvorišta i dočekaju Djedice, čija je misija darivanje najmlađih i širenje božićnog duha. Svi koji se žele priključiti povorci mogu se javiti Ivanu Špičiću na broj 091/530-6307.
