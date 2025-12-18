Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 168
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
U SUBOTU

Nadomak Velike Gorice stiže povorka Djedica koja svake godine razveseli najmlađe

Zadar: Kamion Djeda Mraza na Višnjiku
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
18.12.2025.
u 16:24

Organizatori pozivaju mještane da s djecom izađu pred svoja dvorišta i dočekaju Djedice, čija je misija darivanje najmlađih i širenje božićnog duha.

Ulicama Mičevca ove će subote ponovno proći tradicionalna božićna povorka Djedica koja već godinama unosi blagdanski ugođaj u mjesto. Povorka kreće u subotu, 20. prosinca, u 12 sati, uz božićne pjesme i zvuk zvončića, piše VG Online. Organizatori pozivaju mještane da s djecom izađu pred svoja dvorišta i dočekaju Djedice, čija je misija darivanje najmlađih i širenje božićnog duha. Svi koji se žele priključiti povorci mogu se javiti Ivanu Špičiću na broj 091/530-6307.
Ključne riječi
Velika Gorica Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!