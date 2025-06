Tvrdi da joj je ChatGPT spasio život: 'Liječnici su ignorirali moje simptome i uvjeravali me da se radi o blagoj infekciji'

Korisnica Reddita podijelila je dirljivo iskustvo u kojem tvrdi da joj je ChatGPT potencijalno spasio život – i to nakon što je chatbotu opisala svoje zdravstvene tegobe. Kako navodi, nekoliko je tjedana imala simptome slične prehladi, uključujući dugotrajnu bol u grlu. Iako je već dogovorila pregled kod liječnika, odlučila je potražiti i drugo “mišljenje” – ovog puta, od umjetne inteligencije.

“Opisala sam simptome ChatGPT-u. Rekao mi je da je najvjerojatniji uzrok blaga virusna infekcija limfnih čvorova koja bi trebala proći za šest do osam tjedana. Ali spomenuo je i mogućnost – iako manje vjerojatnu – da se radi o tumoru, koji bi se mogao otkriti ultrazvukom”.

Kada je napokon otišla liječniku, dobila je sličnu procjenu – virusna infekcija, bez potrebe za daljnjim pretragama. No, potaknuta odgovorom AI-ja, pacijentica je inzistirala na ultrazvuku. “Rekao mi je da je to vjerojatno nepotrebno, ali zamolila sam je da mi svejedno izda uputnicu. Srećom da sam to učinila – dijagnosticiran mi je vrlo agresivan rak štitnjače. Idem na operaciju ovaj tjedan”.

Kako dodaje, rana dijagnoza joj je dramatično povećala šanse za oporavak. “Da je prošlo još godinu-dvije rak bi se već proširio na pluća i kosti. Ovo mi je spasilo život”. Rak štitnjače razvija se u štitnjači – žlijezdi smještenoj na dnu vrata – i u početnim fazama često ne uzrokuje nikakve simptome. Kasnije može izazvati oticanje vrata, promjene glasa ili poteškoće s gutanjem.

Objava je izazvala veliku raspravu. Mnogi korisnici izrazili su zahvalnost AI tehnologiji u vlastitim iskustvima. Jedna korisnica komentirala je: “I meni je ChatGPT pomogao. Imala sam bolove, AI mi je sugerirao žučne kamence. Ispostavilo se da je bio u pravu – sada čekam operaciju uklanjanja žučnog mjehura”.

Drugi korisnik dodao je: “Često pitam ChatGPT za pojašnjenja simptoma – iznimno korisno i umirujuće”. No, bilo je i upozorenja: “Drago mi je zbog autorice objave, ali moramo biti oprezni. Probirni testovi bez indikacije mogu dovesti do prekomjerne dijagnostike, nepotrebnih biopsija i rizika. Ovo nije zamjena za liječnika”.

Važno je naglasiti da OpenAI jasno navodi kako njihove usluge nisu namijenjene za medicinsku dijagnozu ili liječenje. U uvjetima korištenja stoji: “Naše usluge nisu predviđene za upotrebu u dijagnosticiranju, liječenju ili prevenciji bilo kojeg zdravstvenog stanja. Korisnik je odgovoran za pridržavanje važećih zakona pri svakoj medicinskoj primjeni naših usluga”.

Iako umjetna inteligencija može pomoći u razjašnjavanju simptoma i informiranju korisnika, ona ne zamjenjuje liječnički pregled. No, u nekim slučajevima – poput ovog – mogla bi biti poticaj za pravovremenu reakciju.