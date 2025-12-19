Brza reakcija zagrebačke policije: Dva mladića provalili u stan, uhićeni su istog dana

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom 19-godišnjaka zbog sumnje da su počinili kazneno djelo teške krađe provaljivanjem na štetu 25-godišnjaka. Kako su priopćili iz zagrebačke policije, sumnja se da su se osumnjičeni 17. prosinca 2025. oko 1.20 sati, s ciljem protupravnog prisvajanja tuđe pokretne stvari, osobnim automobilom u vlasništvu članice obitelji jednog od njih zajedno dovezli do Belečke ulice na području Sesveta, a potom pješice došli do kuće.



Nakon što su ušli u dvorište kuće, sumnja se, uporabom tjelesne snage i prikladnog alata obili su oplatu ulaznih vrata te kroz nastali otvor ušli u stambeni prostor, a potom iz ladice ormarića u jednoj od prostorija stana kojeg koristi 25-godišnjak otuđili novac. Materijalna šteta počinjena kaznenim djelom iznosi oko 13.000 eura.

Istoga dana u poslijepodnevnim satima, policijski službenici su operativnim radom na mjestu događaja tijekom provođenja kriminalističkogna različitim adresama na kojima prebivaju, identificirali i uhitili počinitelje.Idućeg dana, odnosno 18. prosinca temeljem naloga Županijskog suda u Zagrebu, obavljenim pretragama osobnog automobila kojim su se koristili te doma i drugih prostorija na različitim adresama stanovanja kojima se koriste počinitelji policijski su službenici, dok su dio novca potrošili za osobne potrebe.Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenih je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu za mladež.