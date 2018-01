Strabag – Austrijski rušitelj hrvatskih natječaja

Austrijski Strabag zatražio je od Državne komisije za kontrolu javne nabave (Dkom) da poništi odluku Hrvatskih cesta o odabiru ponude kineskog konzorcija predvođenog China Road and Bridge Corporationom za gradnju Pelješkog mosta. Strabag je za taj posao ponudio 2,6 milijardi kuna, a Kinezi 2,08 milijardi kuna. Obje ponude bile su znatno iznad procijenjene vrijednosti radova u iznosu od 1,75 milijardi kuna. Dok Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (Dkom) ne donese odluku o Strabagovoj žalbi, postupak ugovaranja gradnje Pelješkog mosta je na čekanju. A to može potrajati i dva mjeseca. Ako pak Dkom uvaži žalbu, može Hrvatskim cestama naložiti da ponovno donesu odluku o odabiru ili čak poništiti cijeli natječaj. Strabag ima bogato iskustvo podnošenja žalbi Dkomu. U Hrvatskoj se na natječaje javlja ili preko svoje hrvatske podružnice Strabag d.o.o, a to su uglavnom manji poslovi, ili se za one kapitalne radove javlja austrijski Strabag AG.

Nevaljane ponude

U posljednjih deset godina Strabag je tako Dkomu uložio 36 žalbi od kojih je njih 20 odbijeno. U osam slučajeva prihvaćen je zahtjev te tvrtke da se poništi odluka o odabiru. Zadnji takav slučaj bio je krajem prošle godine kad se Strabag žalio na odluku Grada Zagreba da posao rekonstrukcije rotora povjeri zajednici ponuditelja Kamgrada, Hidroelektre niskogradnje, DIV-a i Tigre koji su ponudili 184 milijuna kuna. Na natječaj je pristiglo šest ponuda, a ostalih pet, među njima i Strabagova od 234 milijuna kuna, proglašene su nevaljanim. Dkom je poništio tu odluku o odabiru.

Austrijanci su se tri puta žalili na natječajnu dokumentaciju za posao građenja infrastrukture i suprastrukture Zračne luke Dubrovnik. Dva su puta odbijeni, jednom je poništen dio dokumentacije. Na kraju je Strabag u zajednici s Poduzećem za ceste Split i Elektrocentrom Petek dobio taj posao ponudivši 899 milijuna kuna.

Na natječaju za radove na rekonstrukciji i dogradnji putničkog terminala u Zračnoj luci Split, vrijedne 346 milijuna kuna, Strabag na vrijeme nije dostavio ponudu. Žalio se Dkomu što splitski aerodrom nije produljio rok za dostavu ponuda, no Dkom je tu žalbu odbio. Odbijena je i Strabagova žalba na odluku Hrvatskih cesta da most Svilaj grade Viadukt i Hering. Strabag je za taj posao ponudio 23,6 milijuna eura, a Viadukt i Hering 22,3 milijuna eura. To je inače bio drugi natječaj za gradnju tog mosta preko Save na koridoru Vc. Na prvom natječaju za most Svilaj pobijedio je Strabag i čak potpisao ugovor, no u ljeto 2012. zatražio je njegov raskid uz objašnjenje da ga investitori – Hrvatske autoceste i Ministarstvo prometa BiH – nisu na vrijeme uvele u posao.

Vlada SE Europom

Dkom je, primjerice, odbio i Strabagovu žalbu na odluku o odabiru na prvom natječaju za gradnju mosta Čiovo kao i žalbu na odluku HŽ Infrastrukture da konzorcij koji je predvodio Strabag ne pozove u drugi krug natječaja za posao rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci.

Strabag je trenutačno u Hrvatskoj jedna od najjačih građevinskih tvrtki. A na hrvatsko tržište ušao je na mala vrata, u jeku gradnje autocesta. Tad se na javnim natječajima za autoceste pojavljivao kao dio konzorcija domaćih tvrtki. Tako je, primjerice, 2005. bio dio konzorcija koji su još činili Viadukt, Hidroelektra niskogradnja, Ceste Varaždin, Zagorje Tehnobeton, Osijek Koteks i Ingra, koji je za 4,99 milijardi kuna ugovorio gradnju autocesta od Splita do Ploča.

U međuvremenu su gotovo sve tvrtke iz tog konzorcija propale ili sad jedva preživljavaju, a samo je Strabag opstao i sad se samostalno javlja na velike natječaje ne samo u Hrvatskoj, nego i u cijeloj srednjoistočnoj Europi.