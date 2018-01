Strabag se žalio na odluku da Pelješki most grade Kinezi

Austrijska građevinska tvrtka Strabag podnijela je Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Dkom) žalbu na odluku Hrvatskih cesta da posao gradnje Pelješkog mosta s pristupnim cestama povjeri kineskom konzorciju predvođenim tvrtkom China Road and Bridge Corporation.

Hrvatske ceste su 12. siječnja ove godine donijele odluku o odabiru kineske ponude za gradnju Pelješkog mosta u iznosu od 2,08 milijardi kuna. Otad je tekao rok mirovanja od 15 dana u kojem su tvrtke čije ponude nisu odabrane imale pravo na podnošenje žalbe. U drugom krugu natječaja za gradnju Pelješkog mosta svoje konačne ponude poslale su tri tvrtke odnosno konzorcija. Uz Kineze, to su bili još Strabag čija je ponuda bila teška 2,6 milijardi kuna te talijansko-turski konzorcij Astaldija i Ictasa koji je ponudio da će most sagraditi za 2,5 milijardi kuna. No ponuda Astaldija i Icatasa nije ni razmatrana zbog neodgovarajućih bankarskih garancija.

Strabagova žalba pak znači da će se cijeli postupak ugovaranja radova za Pelješki most oduljiti i dva mjeseca jer Dkomu nekad treba i toliko da donese odluku, pogotovo u složenim i vrijednim nabavama kao što su radovi na gradnji Pelješkog mosta. Strabagova žalba već je peta na natječaju za gradnju Pelješkog mosta. U prvom krugu tog natječaja, koji je bio objavljen 21. lipnja 2016., uložene su tri žalbe, zbog čega je rok za podnošenje prijava bio produljen s 22. kolovoza na 2. prosinca 2016., dakle za gotovo tri i pol mjeseca. Čim je krenuo drugi krug tog natječaja, u ožujku prošle godine, uložena je još jedna žalba pa su stoga ponude za gradnju mosta otvorene u rujnu prošle godine. Dkom je od dosadašnje četiri žalbe prihvatio samo jednu, ostale su odbijene.