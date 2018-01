Veliki pritisci sa svih strana jer je Pelješki most ogroman posao

U nekim medijima se danas popodne pojavila informacija da je u Državnu komisiju za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) pristigla još jedna žalba na odluku da Pelješki most grade kineske tvrtke, i to od talijansko-turskog konzorcija Astaldi - Ictas. No u DKOM-u su nam kazali da do danas popodne nisu zaprimili tu žalbu.

I u upisniku žalbi DKOM-a, koji je javan, nije bilo nove žalbe za Pelješki most. Astaldi i Ictas su za gradnju tog mosta ponudili 2,5 milijardi kuna, no njihova je ponuda isključena zbog nevaljale bankarske garancije. Ako su Talijani i Turci poslali žalbu poštom, moguće je da ona u DKOM stigne danas. No znakovito je, kažu upućeni, da su mediji izvijestili o podnošenju te žalbe i prije nego što je ona stigla u DKOM, ako je uopće i poslana.

Dok DKOM ne donese odluku, u sadržaj žalbi trebali bi biti upućeni samo naručitelj i ponuđači. No u slučaju Pelješkog mosta radi se o velikim pritiscima sa svih strana jer je u igri ogroman posao. Tako se tumači i to što su neki mediji objavili navodni sadržaj Strabagove žalbe, a koji je, kažu upućeni, različit od onoga što je pristiglo u DKOM.