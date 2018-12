Sanja Varlaj: Nema linearanog uspjeha, važno je imati veliku strast

U priču “Mentorstvo kao oblik networkinga među ženama” koju su pokrenuli Večernji list I časopis Zaposlena kao mentorica uključena je i Sanja Varlaj koja se nakon dvadeset godina vodećih pozicija u menadžmentu 2016. godine otisnula u samostalne vode. O networkingu misli sve najbolje.

– On daje i nama mentorima puno toga, isto kao što sami mentorirani poduzetnici ili oni koji će to tek postati dobiju od nas puno znanja – objašnjava Varlaj.

Također smatra da oni koji su dugo u biznisu, bilo korporativnom bilo vlastitom imaju i određenu društvenu odgovornost da se uključe u razvoj boljitka Hrvatske na način koji znaju.

– Mnogo sam puta u stvari bila “mentor” jer sam zapošljavala mnoge mlade ljude, učila ih poslu i vještinama. Većina njih danas su vrlo uspješni u svojim karijerama i s mnogima sam u kontaktu i dalje. Pratimo međusobne uspjehe i mislim da se sav uloženi trud vrati i nama mentorima višestruko kad vidimo da ljudi koje ste učili uspiju – ističe uspješna poduzetnica.

– U ovom projektu uloga mentora je da osobe koje će biti izabrane od strane žirija, dobiju svu podršku, ideje za njihov razvoj, pa i znanja i iskustva kako dobra, tako i ona manje dobra. Nema uspjeha koji je linearan. Tko to kaže, mislim da nije iskren potpuno. Život je poput valova ili ringišpila, a uspješni smo ako i nakon teških trenutaka idemo dalje i krivulja trenda je uvijek u rastu – slikovito se izražava Sanja. Važno je, kaže, imati veliku strast za onim što želite i počinjete raditi; također je potrebno imati upornosti i vjeru u sebe i svoj projekt – pa čak i onda kad ne ide na prvu ili kad svi govore da to nije prava stvar.

– Znate li koliko je puta Walt Disney bio odbijen kad je nudio lik Mickey Mousea producentima? Ni manje niti više nego 60! Je li odustao? Nije! Zašto? Zato što je vjerovao sebi i da je to što nudi posebno. Ostalo o toj priči i kuda je ona otišla, znamo svi – podsjeća na upornost.

Sanji je prvi veliki posao bio u marketinškom timu McDonalds’a, a ubrzo je postala direktor marketinga i otvorila prvi McDonald’s restoran u Hrvatskoj 1996. Za rad na toj poziciji dobila je i nagradu za najboljeg mladog menadžera na svijetu koja joj je uručena u SAD-u. Nakon McDonalds’a radila je u najužem timu Luke Rajića u LURI. Nakon vrlo plodonosnih godina u prehrambenoj industriji, Sanja je u potpunosti zaokrenula svoju karijeru. Naime, iz isključivo prehrambenog sektora prešla je u Niveu i postala direktorica marketinga Beiersdorfa nadležna za sve Niveine proizvode.

– To je bilo vrijeme kad se čovjek traži i teži većim izazovima. Nije uvijek bilo lako. Kad osjetite da se vaše vrijednosti kose s onim vaših nadređenih onda nema alternative ako želite ostati svoji i autentični i ne podleći nekim izazovima koje nosi posao u kojem se okreću veliki budžeti. Moji kolege iz marketinga sigurno znaju o čemu pričam – smatra Sanja.

Nakon Beiersdorfa dolazi na mjesto marketinške menadžerice u L’Oreal Adria, zatim u Keune Adriaticu – na pitanje zašto je promijenila toliko pozicija – iz stalne potrebe za novim iskustvima kratko odgovara: Da, smatram da to nije loše, dapače, u svijetu je normalno da čovjek promjeni nekoliko kompanija, pozicija, industrija… Oni koje me poznaju i koji su sa mnom surađivali, znaju kakav sam čovjek i što ne toleriram i za što kod mene nema kompromisa. To mi je dovoljno. Oni drugi mi nisu važni – zaključuje.

Kako smo spomenuli, nakon dvadeset godina u korporativnom svijetu, odlučila je postati poduzetnicom i ima vlastiti biznis, a dio toga je i SVIM tim. SVIM je brand kojeg čini s kolegicom Ivana Mišić Lokar. Nakon dugogodišnjeg rada u beauty industriji odlučile su izaći iz korporacija i samostalno raditi na građenju poslovnih vještina profesionalcima iz te industrije. Trenutno rade projekt BizFriz koji nudi razne edukacije, savjetovanja, radionice i seminare.

– Vodimo uspješno i Bizfriz Lider Akademiju namijenjenu samo za poslodavce i vlasnike beauty salona – zadovoljna je svojim poslovanjem Varlaj.

– Ono što me ranije demotiviralo bile su laži, podmetanja, sebičnost i pohlepa. Sad sam svoj šef pa sam te stvari eliminirala iz svog života i jako sam sretna. Zaključuje i dodaje da je karijeru uspješno uskladila s privatnim životom. Ima podršku obitelji te kaže da bi se bez nje teško upustila u samostalni pothvat.

Ističe kako joj je edukacija velika ljubav. Također dodaje kako je upisala Pedagoško-psihološko obrazovanje za stjecanje kompetencija za provođenje odgojno-obrazovnog procesa u školama, Veleučilištima i drugim obrazovnim institucijama i zaključuje:

– Evo, vidite, živim ono što govorim! Zato bih završila onom Gandijevskom: “Živi kao da ćeš umrijeti sutra, uči kao da ćeš živjeti vječno”. To želim usaditi i kolegici koju ću dobiti za mentoriranje – kaže Sanja Varlaj.

