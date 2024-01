Želite li mentoricu? Ovo je pravi program za vas! Prijavite se!

Termin „mentor“ potječe još iz grčke mitologije. Prvi se put spominje u Homerovoj Odiseji, na dugom putovanju Odiseja do Itake vodi Atena, božica mudrosti koja vodi brigu za intelektualni, psihički, duhovni i socijalni napredak Odisejeva sina Telemaha kroz podršku, poticaj i zaštitu kada on kreće u potragu za svojim ocem. Atena je pomogla Odiseju i Telemahu na putu koji su odabrali i nije očekivala od njih da slijede njezin put ili se priklone njenom iskustvu. Jer kao što znamo, mentor je osoba koja želi podijeliti svoje znanje, vještine i životno iskustvo kako bi pomogao mentiju da iskoristi svoje potencijale. To je put zajedničkog otkrivanja!

Ove godine u projektu sudjeluje petnaest mentorica iz različitih profesija koje posjeduju znanje i vještine, a to su: ekonomistica koja je radila u privatnom i javnom sektoru, a nedavno je pokrenula vlastitu firmu koja se bavi kontrolingom, računovodstvom, financijama, vođenjem projekata i izradom investicijskih studija Marica Dusper (Big Office), zatim, savjetnica za strateško komuniciranje i održivost (ESG) Snježana Bahtijari, direktorica i vlasnica tvrtke za savjetovanje ESM – EPPUR SI MUOVE Marija Kalinić, direktorica ljudskih resursa u Price Waterhouse Coopersu Breda Ivanović, savjetnica za trgovinu u kanadskom veleposlanstvu Synthia Dodig, zatim poduzetnica s bogatim iskustvom u upravljanju ljudskim resursima u Hrvatskoj, Italiji i Austriji, koja je osnovala tvrtku posvećenu održivosti kroz razvoj vodstva i razvoj muzejske publike Laura Orlić (Artivist), direktorica Odjela za pravne i sigurnosne poslove u Coca-Coli HBC Adria Dunja Šimunić Mehdin, direktorica Sektora za turizam i voditeljica Službe za marketing i komunikacije Hrvatske gospodarske komore Andreja Vukojević, regionalna voditeljica marketinga u Gorenju Stella Nišević, direktorica marketinga u PIK Vrbovcu Kristina Hustić, izvršna direktorica marketinga Telemacha Ana Miličević, inženjerka elektrotehnike koja je nakon dugogodišnje menadžerske karijere pokrenula prvu hrvatsku certificiranu aktivnu organsku kozmetiku Ivanka Ćosić Prižmić (Matinata), članica Uprave Selvita SA i direktorica Odjela za istraživanje lijekova Adrijana Vinter, koordinatorica za raznolikost i HR stručnjakinja iz Sektora ljudskih potencijala Erste banke Ineš Šuvak Mora i senior menadžerica SEE za strateške projekte BAT-a Renata Karpe.

Ovaj je projekt namijenjen ženama koje tek kreću na svoj profesionalni put ili se nalaze na profesionalnoj prekretnici, te ih pozivamo da se prijave kako bi što lakše, brže i kvalitetnije došle do svog cilja.

Izborna komisija napraviti će izbor na temelju prijava te će obaviti razgovore sa svima koji uđu u širi krug kako bi u program ušle najmotiviranije mentijke, te ih spojili u najkvalitetnije mentorske parove. U posljednjih se pet ciklusa to pokazalo korisno, a nerijetko su mentijke i mentorice svoj profesionalni odnos nakon nekog vremena zamijenile prijateljskim. Kroz projekt mentijke ne dobivaju samo mentorice s kojima će se individualno sastajati kako bi podijelile svoje ciljeve, iskustva i zadatke, već je to idealna prilika da povežu s ostalim mentoricama ali i mentijkama. Cilj ovog projekta, osim samog mentorstva, su i zajednička druženja odnosno umrežavanja, te organizacija predavanja kao i radionica koja su zanimljiva i mentoricama i mentijkama. Mnoge mentijke nakon ovog projekta i same požele biti mentorice kako bi se na neki način nastavile njegovati ovu lijepu i korisnu praksu nesebičnog dijeljenja znanja s onima koja su ga željni.

Prijave traju od 30. siječnja do 9. veljače 2024., a prijaviti se možete putem obrasca na dnu članka.

Prijaviti se mogu sve žene koje smatraju da im je potrebna mentorica. Uvjet je samo da su radno aktivne. Prijavite se i tako postanite dio ovog projekta te u poslovnu budućnost krenite spremnije nego ikad. Ne propustite biti dijelom ovog jedinstvenog projekta te ostvarite svoje ciljeve brže i kvalitetnije uz potporu poslovno afirmiranih žena. Prijavite se i učite od uspješnih poslovnih žena!