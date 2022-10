OMS Upravljanju u 15 minuta bonitet skočio s BB na BBB

Već tjedan dana nakon što je zbog ostavki i smjena u vrhu Ine imenovan za predsjednika uprave kompanije Peter Ratatics u televizijskom je istupu na Novoj TV ovog utorka komentirao i veliku plinsku aferu. Tko su sve bili aktivni sudionici u tom zločinu i tko su bile osobe koje su mogle nešto znati i vjerojatno razotkriti ovakve radnje, dvije su različite stvari, objasnio je. Podcrtavajući kako je to što se dogodilo "daleko od načina na koji funkcionira Ina", rekao je kako je donedavni direktor Sektora trgovine plinom Damir Škugor imao suradnike, s tim da je u okviru interne istrage u tom smislu iz Ine adresiran samo njemu podređeni operativni menadžer. "A tko je još bio uključen, odgovore mora istražiti i dokazati USKOK", naglasio je.

Cure detalji

Još nakon prošlotjedne sjednice Nadzornog odbora Ine na kojoj se odlučivalo o novom sastavu Uprave, pak, iz kompanije su poručili da je sva dokumentacija vezana uz internu istragu u vezi s tim slučajem upućena USKOK-u. U pogledu nalaza finalnog izvješća o toj istrazi, kao i o reviziji poslovnih ugovora vezanih uz trgovinu plinom s ciljem propitivanja mogućih drugih štetnih transakcija u razdoblju od 2020. koje je Škugor potpisao, na toj su informaciji za javnost i ostali.

No, neki detalji u golemom kolopletu malverzacija sporadično se ipak saznaju. Jedan od takvih je, primjerice, vezan uz bonitetnu ocjenu OMS Ulaganja, partnerske tvrtke s kojom je Škugor odrađivao preprodaje plina. Da bi s nekom tvrtkom poslovala, Ina, naime, zahtijeva da ona ima određeni rejting, a za to koristi usluge vanjske bonitetne kuće. Interna istraga pokazala je da je tvrtka koja te usluge pruža (tj. pružala je) Ini u istome je danu (10 studenoga 2021.) proslijedila najprije jednu bonitetnu ocjenu, da bi se samo 15-ak minuta kasnije "predomislila" i s BB oznake rejting OMS Upravljanja povisila na BBB, što je očito bilo potrebno da bi ta tvrtka zadovoljila zahtjeve Ine odnosno dobila "ulaznicu" za (izravno) poslovanje s njom. To se, dakle, dogodilo približno u vrijeme kad je OMS i započinjao s direktnim kupnjama plina od Ine (u prvoj fazi plin je kupovala Plinara Istočna Slavonija koja ga je kasnije prodavala OMS-u, nakon čega ga je on prodavao po višestruko višim tržišnim cijenama).

U izvješću dostavljenom USKOK-u sličnih "crtica" nesumnjivo ima dosta, a Ina je daljnju komunikaciju o detaljima istrage prepustila njegovim istražiteljima.

Aktivno sudjelovanje

Kompanija se aktivno uključila u kazneni postupak koji se pred njim vodi, a za to je angažirala i odvjetnike koji su preuzeli ulogu veze s tim državnim tijelom. Taj posao povjerili su, kako doznajemo, odvjetničkom društvu Tus & Gržić.

Ina je, dakle, kao oštećenik iskoristila mogućnost aktivnog sudjelovanja u tom kaznenom postupku sukladno Zakonu o kaznenom postupku (članak 51.). To znači da ima pravo na opunomoćenika, da može upozoravati na činjenice i dokaze, prisustvovati dokaznim ročištima i raspravama, vršiti uvid u spor, podnositi žalbe, tražiti povrat u prijašnje stanje, pravo na obavijesti i slično. No, u prvom redu za Inu sve to znači pravo na podnošenje prijedloga za ostvarivanje imovinsko-pravnog zahtjeva. Kompanija je već po samom izbijanju te afere, krajem kolovoza, najavila kako će "poduzeti sve potrebne aktivnosti radi pristupanja postupku povrata financijskih sredstava", a prema rezultatima dosadašnjeg dokaznog postupka radi se o iznosu 1.046.462.795 kuna. Vrijeme će pokazati kako će završiti odštetni zahtjev.

Peter Ratatics je prekjučer vezano uz cijelu tu aferu rekao kako smatra da su očito počinjene određene pogreške u sustavu nadzora poručujući da se već radi na njihovu popravku, kao i da će biti nužne dodatne promjene. I za sustav upravljanja smatra da su potrebne određene promjene. Ali to znači "evolucija a ne revolucija", kaže predsjednik uprave Ine.

VIDEO: Snimke koje su zabrinule svijet: Vlak s nuklearnim naoružanjem u pokretu, nestala moćna ruska podmornica