Lidl Hrvatska ponovno dobio nagradu „Top Employer 2026.“: Karijera koja se isplati

Svake godine renomirani institut Top Employers bira najbolje poslodavce diljem svijeta. Lidl Hrvatska i ove je godine ponovno certificiran kao Top Employer, čime se svrstava među najbolje poslodavce u Hrvatskoj. Osim toga, Lidl je osvojio i prestižni Enterprise pečat, koji potvrđuje dosljedno visoke standarde i kvalitetne procese u području upravljanja ljudskim potencijalima na međunarodnoj razini, u čak 31 zemlji.

„Nagrada Top Employer 2026 potvrda je naših visokih standarda kvalitete kao poslodavca. Ovo priznanje čini nas ponosnima, ali ga ujedno doživljavamo i kao obvezu: svakoga dana dajemo sve od sebe kako bismo stvorili okruženje u kojem naši zaposlenici mogu rasti od prvoga dana, razvijati svoje vještine i zajedno s nama slaviti nove uspjehe u #teamlidl. Jer upravo su naši zaposlenici temelj našeg uspjeha, a njihova predanost i rad razlog su zbog kojeg naši kupci svakodnevno rado kupuju u Lidlu“, izjavila je Lilijana Remich, članica Uprave za ljudske resurse Lidla Hrvatska i Lidla Slovenija.

Institut Top Employers koristi detaljne kriterije pri procjeni organizacija u različitim područjima upravljanja ljudskim potencijalima. Lidl je i ove godine ostvario izvrsne rezultate u područjima zapošljavanja (Talent Acquisition), uvođenja u posao (Onboarding), učenja zaposlenika (Learning), imidža poslodavca (Employer Branding) i integriteta poslodavca. Poseban napredak ostvaren je upravo u području uvođenja u posao novih zaposlenika, zahvaljujući kontinuiranom unapređenju procesa. Već od prvoga dana Lidl novim zaposlenicima osigurava stabilne temelje koji im omogućuju da brzo dosegnu svoju punu radnu učinkovitost i ostvare dugoročan uspjeh. Time se dodatno potvrđuje jasan stav Lidla: uspješna karijera ne nastaje slučajno, već je rezultat profesionalno postavljenih struktura i jasno definiranih procesa.

Foto: Lidl

Lidl Hrvatska je u kategorijama učenja i uvođenja u rad u okviru ovogodišnjeg ocjenjivanja postigao izniman rezultat. Više od 90 posto ostvarenih bodova potvrđuje iznimno usavršen proces uvođenja novozaposlenih. “Proces uvođenja osmislili smo kao temeljito šestomjesečno putovanje koje, uz pomoć mapiranja puta i odgovarajuće podrške u svim fazama uvođenja, osigurava sustavno uključivanje novih kolega u organizaciju. Naglasak stavljamo na povezivanju s kolegama u timu i drugim odjelima unutar organizacije, što u kombinaciji s redovitim povratnim informacijama omogućuje stalno poboljšanje iskustva zaposlenika,” pojašnjava Ana Biloš, Voditeljica sektora Talent Development & Engagement.

Cjelovito praćenje razdoblja uvođenja u posao završava godinu dana nakon zaposlenja, što osigurava dugoročnu stabilnost i uspješnost novih timova te se dalje pretvara u ekosustav koji omogućuje stalno učenje za sve zaposlenike. Putem personalizirane platforme i višekanalnog prijenosa informacija, zaposlenicima se nude prilagođeni sadržaji koji su usmjereni na njihov profesionalni razvoj. Strategija spaja formalno obrazovanje s inovativnim mikro-učenjem i online zajednicama koje potiču uzajamnu razmjenu znanja među kolegama u svakodnevnim radnim procesima. Stalno mjerenje napretka i poticanje učenja od drugih stvaraju motivirano radno okruženje za sve zaposlenike.

Adrian Seligman, glavni izvršni direktor instituta Top Employers, istaknuo je: „Certifikat Top Employer 2026 jasno pokazuje koliko je Lidl Hrvatska predan stvaranju vrhunskog radnog okruženja koje osigurava održivu uspješnost poslovanja. U kombinaciji s dosljednim fokusom na kontinuirano unapređenje, snažna povezanost HR strategije i poslovnih ciljeva pokazuje koliko su njihove transformacijske prakse učinkovite. Ponosni smo što ovu nagradu dodjeljujemo Lidlu Hrvatska, koji svojim djelovanjem daje važan doprinos unapređenju tržišta rada u Hrvatskoj.“

Lidl Hrvatska je snagu svojih praksi u upravljanju ljudskim potencijalima potvrdio i drugim nagradama. Uz Top Employer nagradu, prošle smo godine po prvi puta osvojili zajedno s Lidl Slovenijom i nagradu Best Internal Communication na natjecanju Best Employer Brand Awards. U ovom natjecanju organizacije se procjenjuju u 26 kategorija podijeljenih u 3 segmenta, a evaluacije vrši stručni žiri kojeg čine osobe koje su dugo godina stjecale iskustva u raznim korporativnim okolinama i industrijama na vodećim pozicijama.

Po petnaesti smo put zaredom osvojili i certifikat Poslodavac Partner. U procesu procjene korištena je metodologija koja prati put zaposlenika od prvog do zadnjeg dana u organizaciji. Tim nezavisnih HR stručnjaka na ovaj način procjenjuje sedam glavnih područja pritom pazeći da su sva područja dobro povezana i da čine cjelovit i kvalitetan HR sustav.

Ove nagrade ne bismo mogli postići bez naših zaposlenika koji svakodnevno svojim radom, predanošću i timskim duhom čine Lidl mjestom gdje se izvrsnost neprestano gradi. One nisu samo priznanje naših HR praksa, već potvrda da zajedno stvaramo kulturu koja podržava, razvija i osnažuje.