Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 172
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DEAN SMITH

Hrvatska je postala temelj vrhunske ponude D-Marina

storyeditor/2026-01-15/PXL_250219_23713113-1.jpg
Foto: Dino Stanin/PIXSELL
Autor
Siniša Malus
16.01.2026.
u 15:55

Vrlo dobru prošlu poslovnu godinu D-Marin je zaokružio velikim uspjehom na dodjeli nagrada Abu Dhabi Maritime Awards, gdje je osvojio čak sedam priznanja za tri svoje marine u Turskoj i jednu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima

Od 2003. godine D-Marin se proširio na najveći izbor vrhunskih marina, sada obuhvaćajući 26 marina u devet zemalja. S više od 50 tisuća klijenata godišnje nude više od samih vezova – pristup luksuznim destinacijama i vrhunskim sadržajima, uključujući najveći izbor resursa za superjahte s više od 1000 vezova. Među njima je marina D-Marin Borik tijekom godina učvrstila status jedne od najkvalitetnijih na Jadranu te osnažila ulogu Zadra kao vodeće nautičke destinacije na Mediteranu. Osim toga, upravljaju s 12 profesionalnih brodogradilišta, opslužujući više od 2500 jahti godišnje te nude 14 tisuća vezova.

Vrlo dobru prošlu poslovnu godinu D-Marin je zaokružio velikim uspjehom na dodjeli nagrada Abu Dhabi Maritime Awards, gdje je osvojio čak sedam priznanja za tri svoje marine u Turskoj i jednu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Ove prestižne nagrade, koje se dodjeljuju u sklopu godišnjega međunarodnog sajma nautike u Abu Dhabiju (Abu Dhabi International Boat Show), odaju priznanje marinama koje postavljaju standarde izvrsnosti na području Bliskog istoka, Sjeverne Afrike i Turske (regija MENAT). D-Marin posebno zapažene rezultate postiže u angažmanu kupaca, sposobnosti precizne analize njihovih potreba te uzornim pristupom izgradnji dugoročne lojalnosti kroz učinkovito vrednovanje povratnih informacija. Ova nagrada prepoznaje iznimne napore uložene u poboljšanje operativnog poslovanja, unapređenje korisničkog iskustva i implementaciju inovativnih tehnologija, kaže nam Dean Smith, glavni komercijalni direktor D-Marina.

"Posljednjih nekoliko godina bili smo iznimno fokusirani na jačanje naše prisutnosti diljem Mediterana jer on ostaje jedna od najznačajnijih i najdinamičnijih regija za jahte. Ključni dio ovog rasta bilo je proširenje našeg izbora premium marina, s dodacima kao što su Porto Mirabello u Italiji, Port Camille Rayon na Azurnoj obali i Marina Palma Cuarentena na Mallorci. Naša je vizija ponuditi gostima povezan izbor marina u kojima se mogu besprijekorno kretati s jedne destinacije na drugu, uživajući u istom premium iskustvu, istoj digitalnoj pogodnosti i istim visokim standardima usluge na svakoj stanici. Bilo da krstare Balearima, Rivijerom, Hrvatskom ili istočnim Mediteranom, putovanje bi trebalo biti mirno, bez napora i dosljedno. Ta filozofija vodi svako naše ulaganje", poručuje Smith za PD Vikend.

Hrvatska je već godinama na vrhu liste najpoželjnijih nautičkih destinacija u Europi te je jedna od najiznimnijih na svijetu, kaže Smith. "Kombinacija kristalno čistog mora, više od 6000 kilometara obale, više od tisuću otoka i mješavine povijesnih gradova i zaštićenih uvala stvara uistinu jedinstveno iskustvo na Jadranu. Hrvatska kao nautička destinacija ima koristi od kratkih udaljenosti između odredišta i vrlo pouzdanih uvjeta plovidbe, što je čini idealnom i za iskusne nautičare i za one koji prvi put istražuju Jadran. Jadransko more pruža onu vrstu slobode i povezanosti s prirodom koju je danas sve teže pronaći. Za D-Marin, Hrvatska je postala temelj našeg premium izbora marina. Naše četiri hrvatske marine, Dalmacija, Mandalina, Tribunj i Borik, dosljedno se uvrštavaju među najjače u našoj grupi. Gosti cijene prirodne ljepote, opuštenu atmosferu i visokokvalitetnu infrastrukturu, a vidimo da Hrvatska nastavlja jačati svoju poziciju kao jedno od vodećih središta za jahte na Mediteranu", poručuje Smith.

D-Marin izdvaja opseg i povezanost njegova globalnog izbora. "Ne upravljamo marinama izolirano; izgradili smo integriran, povezan sustav diljem Europe i Zaljeva. To znači da gosti mogu putovati iz istočnog u zapadni Mediteran ili iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u Europu te uživati ​​u istim premium standardima i istom digitalnom iskustvu u svakoj marini. Povezivanje je ključno. Bilo da netko želi kratki vikend-boravak ili itinerar za više odredišta, sve se nalazi unutar jednog ekosustava: jedna aplikacija, jedno digitalno iskustvo, jedna filozofija usluge. Vrlo malo operatera u našoj industriji može ponuditi tu razinu razmjera koja dolazi ruku pod ruku s istinskom dosljednošću. Izvrstan primjer za to je naš program Happy Berth Days, koji vlasnicima godišnjeg privatnog veza daje do sedam besplatnih noćenja godišnje u bilo kojoj marini D-Marin. Potiče goste da istraže različite destinacije u našem izboru, a da se uvijek osjećaju kao kod kuće unutar istog premium iskustva. Gosti zaista cijene taj osjećaj slobode i fleksibilnosti", kaže Smith.

Nova tehnologija koja revolucionira ručno pristajanje brodova i pretvara ga u proces bez papira. "Tehnologija je transformirala ono što je nekad bio vrlo ručni i dugotrajan proces. Uz pomoć aplikacije D-Marin gosti mogu rezervirati vez, prijaviti se, aktivirati komunalne usluge, pratiti svoje plovilo i upravljati plaćanjima izravno sa svog telefona. Naši pametni senzori omogućuju gostima da odmah aktiviraju vodu i struju putem aplikacije ili QR koda, uz praćenje potrošnje u stvarnom vremenu. Imamo više od deset tisuća instaliranih pametnih senzora u našim marinama koji prate čimbenike na brodu poput prodora vode, stanja baterije, rizika od požara ili neovlaštenog kretanja te odmah obavještavaju i vlasnika i naš tim marine", otkriva Smith.
FOTO Pitali smo AI kako bi Grenland izgledao da je dio SAD-a: Pogledajte što bi se sve promijenilo
storyeditor/2026-01-15/PXL_250219_23713113-1.jpg
1/12

Ključne riječi
Dean Smith Plovidba marina jahte Mediteran d-marina

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!