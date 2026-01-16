Hrvatska je postala temelj vrhunske ponude D-Marina

Od 2003. godine D-Marin se proširio na najveći izbor vrhunskih marina, sada obuhvaćajući 26 marina u devet zemalja. S više od 50 tisuća klijenata godišnje nude više od samih vezova – pristup luksuznim destinacijama i vrhunskim sadržajima, uključujući najveći izbor resursa za superjahte s više od 1000 vezova. Među njima je marina D-Marin Borik tijekom godina učvrstila status jedne od najkvalitetnijih na Jadranu te osnažila ulogu Zadra kao vodeće nautičke destinacije na Mediteranu. Osim toga, upravljaju s 12 profesionalnih brodogradilišta, opslužujući više od 2500 jahti godišnje te nude 14 tisuća vezova.

Vrlo dobru prošlu poslovnu godinu D-Marin je zaokružio velikim uspjehom na dodjeli nagrada Abu Dhabi Maritime Awards, gdje je osvojio čak sedam priznanja za tri svoje marine u Turskoj i jednu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Ove prestižne nagrade, koje se dodjeljuju u sklopu godišnjega međunarodnog sajma nautike u Abu Dhabiju (Abu Dhabi International Boat Show), odaju priznanje marinama koje postavljaju standarde izvrsnosti na području Bliskog istoka, Sjeverne Afrike i Turske (regija MENAT). D-Marin posebno zapažene rezultate postiže u angažmanu kupaca, sposobnosti precizne analize njihovih potreba te uzornim pristupom izgradnji dugoročne lojalnosti kroz učinkovito vrednovanje povratnih informacija. Ova nagrada prepoznaje iznimne napore uložene u poboljšanje operativnog poslovanja, unapređenje korisničkog iskustva i implementaciju inovativnih tehnologija, kaže nam Dean Smith, glavni komercijalni direktor D-Marina.

"Posljednjih nekoliko godina bili smo iznimno fokusirani na jačanje naše prisutnosti diljem Mediterana jer on ostaje jedna od najznačajnijih i najdinamičnijih regija za jahte. Ključni dio ovog rasta bilo je proširenje našeg izbora premium marina, s dodacima kao što su Porto Mirabello u Italiji, Port Camille Rayon na Azurnoj obali i Marina Palma Cuarentena na Mallorci. Naša je vizija ponuditi gostima povezan izbor marina u kojima se mogu besprijekorno kretati s jedne destinacije na drugu, uživajući u istom premium iskustvu, istoj digitalnoj pogodnosti i istim visokim standardima usluge na svakoj stanici. Bilo da krstare Balearima, Rivijerom, Hrvatskom ili istočnim Mediteranom, putovanje bi trebalo biti mirno, bez napora i dosljedno. Ta filozofija vodi svako naše ulaganje", poručuje Smith za PD Vikend.

Hrvatska je već godinama na vrhu liste najpoželjnijih nautičkih destinacija u Europi te je jedna od najiznimnijih na svijetu, kaže Smith. "Kombinacija kristalno čistog mora, više od 6000 kilometara obale, više od tisuću otoka i mješavine povijesnih gradova i zaštićenih uvala stvara uistinu jedinstveno iskustvo na Jadranu. Hrvatska kao nautička destinacija ima koristi od kratkih udaljenosti između odredišta i vrlo pouzdanih uvjeta plovidbe, što je čini idealnom i za iskusne nautičare i za one koji prvi put istražuju Jadran. Jadransko more pruža onu vrstu slobode i povezanosti s prirodom koju je danas sve teže pronaći. Za D-Marin, Hrvatska je postala temelj našeg premium izbora marina. Naše četiri hrvatske marine, Dalmacija, Mandalina, Tribunj i Borik, dosljedno se uvrštavaju među najjače u našoj grupi. Gosti cijene prirodne ljepote, opuštenu atmosferu i visokokvalitetnu infrastrukturu, a vidimo da Hrvatska nastavlja jačati svoju poziciju kao jedno od vodećih središta za jahte na Mediteranu", poručuje Smith.

D-Marin izdvaja opseg i povezanost njegova globalnog izbora. "Ne upravljamo marinama izolirano; izgradili smo integriran, povezan sustav diljem Europe i Zaljeva. To znači da gosti mogu putovati iz istočnog u zapadni Mediteran ili iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u Europu te uživati ​​u istim premium standardima i istom digitalnom iskustvu u svakoj marini. Povezivanje je ključno. Bilo da netko želi kratki vikend-boravak ili itinerar za više odredišta, sve se nalazi unutar jednog ekosustava: jedna aplikacija, jedno digitalno iskustvo, jedna filozofija usluge. Vrlo malo operatera u našoj industriji može ponuditi tu razinu razmjera koja dolazi ruku pod ruku s istinskom dosljednošću. Izvrstan primjer za to je naš program Happy Berth Days, koji vlasnicima godišnjeg privatnog veza daje do sedam besplatnih noćenja godišnje u bilo kojoj marini D-Marin. Potiče goste da istraže različite destinacije u našem izboru, a da se uvijek osjećaju kao kod kuće unutar istog premium iskustva. Gosti zaista cijene taj osjećaj slobode i fleksibilnosti", kaže Smith.

Nova tehnologija koja revolucionira ručno pristajanje brodova i pretvara ga u proces bez papira. "Tehnologija je transformirala ono što je nekad bio vrlo ručni i dugotrajan proces. Uz pomoć aplikacije D-Marin gosti mogu rezervirati vez, prijaviti se, aktivirati komunalne usluge, pratiti svoje plovilo i upravljati plaćanjima izravno sa svog telefona. Naši pametni senzori omogućuju gostima da odmah aktiviraju vodu i struju putem aplikacije ili QR koda, uz praćenje potrošnje u stvarnom vremenu. Imamo više od deset tisuća instaliranih pametnih senzora u našim marinama koji prate čimbenike na brodu poput prodora vode, stanja baterije, rizika od požara ili neovlaštenog kretanja te odmah obavještavaju i vlasnika i naš tim marine", otkriva Smith.