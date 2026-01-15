UniCredit i EIF otključavaju do 890 milijuna eura za ubrzanje rasta malih i srednjih poduzeća u Srednjoj i Istočnoj Europi, uključujući Hrvatsku

Grupa UniCredit, čija je članica i Zagrebačka banka, i Europski investicijski fond, dio Grupe EIB, potpisali su novi jamstveni sporazum u okviru programa InvestEU čime će značajno povećati podršku malim i srednjim poduzećima diljem Srednje i Istočne Europe. Sporazum je potpisan tijekom FT CEE Foruma u Beču, koji je okupio više od 2.000 sudionika iz 54 država, uključujući političke čelnike, investitore i ključne dionike iz poslovnog svijeta koji oblikuju budućnost Srednje i Istočne Europe.

Novo jamstvo u iznosu od 445 milijuna eura jedna je od najvećih transakcija EIF-a unutar programa InvestEU te značajno povećava i proširuje njegov krovni okvir. Dostupno je do kraja 2027. godine i očekuje se da će otključati do 890 milijuna eura dodatnog financiranja za mala i srednja poduzeća u Hrvatskoj, Bugarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Rumunjskoj i Sloveniji. Prošireni program prvenstveno će se fokusirati na projekte koji se bave održivošću i inovacijama te će korisnicima nuditi naprednije uvjete financiranja, uključujući konkurentnije cijene, dulje rokove dospijeća i smanjene zahtjeve za kolateralom.

„Ova transakcija pokazuje kako se InvestEU može primijeniti u značajnom opsegu te ostvariti mjerljiv učinak na mala i srednja poduzeća u Europi. Značajnim širenjem partnerstva s UniCreditom podržavamo tisuće poduzeća u Srednjoj i Istočnoj Europi u njihovom ulaganju u održivost, inovacije i digitalnu transformaciju. Velika iskorištenost prethodnog jamstva potvrđuje i potražnju za ovakvim pristupom i njegovu učinkovitost te smo ponosni što podržavamo njegovo daljnje širenje“, izjavila je glavna izvršna direktorica EIF-a Marjut Falkstedt.

„Mala i srednja poduzeća u Srednjoj i Istočnoj Europi zapošljavaju više od 65 posto ljudi u regiji i ostvaruju više od 55 posto ekonomske vrijednosti, no potrebe za realizaciju nekih njihovih planova i dalje premašuju dostupno povoljno financiranje. Proširenjem partnerstva s EIF-om u okviru programa InvestEU povećavamo volumen kreditiranja i pružamo mjerljivu podršku poduzećima: bolje uvjete, dulje rokove, a sada i pristup tržištima kapitala putem mini obveznica. Na taj način poduzetnici s dobrim idejama mogu brže ulagati, inovirati i rasti, uz manje ograničenja, dok istovremeno potiču rast i prilike u cijeloj regiji“, istaknula je Teodora Petkova, direktorica Grupe UniCredit za Srednju i Istočnu Europu.

Prošireni sporazum uvodi mini obveznice kao prihvatljivi instrument financiranja, osiguravajući pristup malih i srednjih poduzeća tržištima kapitala i proširujući izvore financiranja izvan tradicionalnog bankovnog kreditiranja.