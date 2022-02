Novi član uprave otkrio što će mu biti najveći izazov dok Infobip izlazi na najveće tržište: Amerika nije u fokusu zbog renomea

Zaljubio sam se u Infobip čija je platforma prerasta u vodeću u svijetu. To me privuklo. No, privukli su me i ljudi, ta herojska priča Infobipa da iz najneočekivanijeg mjesta na svijetu stvarate globalnog lidera. Poželio sam biti dio nje. Tako Ivan Ostojić objašnjava zašto je, nakon desetljeća blistave međunarodne karijere u McKinseyu, odlučio poslovni put nastaviti u vodnjanskom Infobipu.

Ostojić je u globalnoj konzultantskoj kompaniji iz "Big Three" društva imao izuzetno značajnu ulogu kad je riječ o globalnoj tech industriji. Sada ju je zamijenio za stratešku rolu u prvom hrvatskoj jednorogu, gdje će - na prvi put oformljenoj poziciji Chief Business Officera, upravljati operacijama presudnim za novu fazu eksponencijalnog rasta jedne on najpropulzivnijih hrvatskih kompanija. Infobip globalno konkurentnim inovacijama kani ispisati novo poglavlje svog utjecaja na svjetsku IT industriju, kruna čega će biti izlazak na burzu u New Yorku. No, da bi svojoj viziji uspio, trebat će preciznu strategiju, ali i posve nove biznis modele. Uz sve to, mora ostati brz ma koliko nabujao. Upravo tu na scenu stupa Ivan Ostojić. U svom prvom intervju za hrvatske medije ekskluzivno za Poslovni dnevnik otkriva kako su ga s osnivačima Infobipa upoznali njihovi investitori.

O Infobipu govorite s velikim zanosom?

Apsolutno. Prvo - smatram da je vizija Infobipa izuzetno moćna. Riječ je o takoreći samonikloj kompaniji, nastaloj bez ikakve pomoći, koja je od 2006. godine uspjela krenuti smjerom svjetskog lidera koji unapređuje komunikaciju na globalnoj razini, a to je došlo s ljudima koji nose određenu kulturu i energiju.

Drugo - znamo da u tehnološkom sektoru dosta kompanija ima samo jedan proizvod, dok s druge strane, napraviti platformu nije tako lako. A Infobip je stvorio komunikacijsku platformu u oblaku koju može unapređivati, konstantno nadograđivati je novim proizvodima i novim ekosustavima. Put za "izbacivanje" novih proizvoda na platformi poput naše daleko je kraći, što nam daje prilike da mijenjamo mnogo toga u svijetu. Za mene je znakovito i to što je riječ o kompaniji iz ove regije, iz Istre... Vrijeme je da se i odavde počinju uzdizati kompanije koje će biti vodeće u svijetu.

U McKinseyu bili ste "The Man" za tehnologiju i inovacije, surađujući s desecima vodećih globalnih IT kompanija i eksperata. Što iskustvo koje ste stekli donosi Infobipu?

Imao sam sreću da sam u McKinseyju imao globalnu ulogu surađujući s različitim svjetskim tehnološkim kompanijama. Vodio sam sektor za tehnološke inovacije, ali i segment poslovanja koji je podrazumijevao suradnju s klijentima na kreiranju novih biznisa. Stoga Infobipu donosim iskustvo koje bi mu moglo biti dragocjeno. S jedne strane, jako dobro razumijem stranu potražnje odnosno potrebe korporacija koje kupuju inovativnu tehnologiju. S druge, radio sam i s osnivačkima tvrtki koje stvaraju te nove tehnologije i grade biznise kako bi zadovoljili tu rastuću potražnju. Mislim da će Infobipu to direktno iskustvo s obje strane spektra biti korisno. Kroz karijeru sam stekao i iskustvo o transformaciji velikih kompanija, uvođenju novih sustava i procesa, tako da je i to jedan od benefita za kompaniju koja je u vrlo dinamičnoj fazi rasta i razvoja što Infobip svakako jest.

A ni veze koje ste godinama stjecali u investitorskim krugovima neće škoditi?

Naravno.

Koje ste zadatke preuzeli prihvativši u Infobipu funkciju koja je itekako značajna ususret IPO-u u SAD-u?

U našoj industriji cloud komunikacija Infobip ima tehnološki najjaču platformu, a naši su inženjeri razvili još mnoštvo proizvoda i konstantno inoviraju. U sljedećoj fazi ključno je da ti proizvodi što brže dolaze u ruke krajnjih korisnika. Upravo se iz toga rodila potreba da se uvede funkcija koju sam preuzeo, a zadatak je razvoj novih biznis i Go2Market modela koji će te naše sjajne proizvode skalirati i prepuštati u ruke korisnika. Zadatak je, također, dodatno unaprijediti strategiju razvoja Infobipa, kratkoročnu i dugoročnu, te raditi na njezinoj egzekuciji. Cilj je, dakle, da se ta vrhunska tehnologija ne svede na tek lijep proizvod koji skuplja prašinu, već da još značajnije unaprjeđuje živote ljudi kroz njezinu upotrebu.

Nimalo lak zadatak rekla bih.

S jedne strane prednost nam je što zbog kvalitete i potencijala naše komunikacijske platforme imamo brojne mogućnosti odabira smjera kojim ćemo ići pa tako možemo ići prema poslovnim korisnicima dajući im proizvode za automatizaciju komunikacije i marketinških aktivnosti ili možemo graditi partnerstva s različitim platformama i ugrađivati im našu tehnologiju u njihova komunikacijska rješenja. S druge strane, izazov je činjenica da, ne ostanemo li na tom kursu, nećemo moći ostvariti zacrtano. Igrati u prvoj ligi, svjetskoj prvoj ligi, zahtijeva izuzetan fokus. Stoga će i moj najveći izazov biti kako izabrati vektore rasta koji su obećavajući i kako se usmjeriti u pravcu na kojem ćemo dobiti bitke koje smo si zacrtali. Svijet komunikacija se mijenja, nove tehnologije ga prekrajaju, a mi svijetu dajemo alate da bitno učinkovitije komunicira. Na raspolaganju su nam bezbrojni modaliteti kako ući u te promjene, ključno je pitanje što izabrati da bi nam osiguralo najmoćniji rast i najupečatljiviji "impact".

Je li pretenciozno misliti da će, izlaskom na najveće svjetsko tržište kapitala, Infobip i u SAD-u stvoriti zavidan renome o kakvom govorite?

Mi snažno vjerujemo u to. Ali treba biti jasan – nije renome nešto zbog čega nam je Amerika u fokusu. Imamo viziju kako transformirati svijet komunikacija u suradnji s našim partnerima. Ostanemo li dosljedni u toj viziji s ovakvom strašću i ovakvim inženjerski talentom kakav sad imamo, mislim da nije pretenciozno to reći.

Što je po vama tehnološki "must have" za Infobip u fazi eksponencijalnog rasta?

Imamo viziju toga što želimo postići sa svojim platformom i kako njome transformirati komunikaciju na globalnoj razini. Govorimo li o akvizicijama, treba naglasiti da Infobip ima golem inženjerski talent. Ali da bismo, prateći ritam koji nam kompetitivnost tržišta nameće, svoju viziju egzekutirali dovoljno brzo, birat ćemo stvari koje nas mogu dodatno ubrzati. To je naša filozofija akvizicija. Preuzimanja ne radimo da bi ona sama sebi bila cilj ili ostvarila neki "big bang", već smo izuzetno fokusirani na one segmente koji nam istinski mogu pomoći da unaprijedimo i ubrzamo vlastite sposobnosti. Interno zato koristimo pojam pametnih akvizicija. Pogledate li unazad, neka naša preuzimanja su bila relativno mala, ali vrlo targetirana u oblastima koja su nam u datom trenutku trebala da ubrzamo vlastiti razvoj. Naprimjer, akvizicija irskog Anama nam je omogućila da povećamo sigurnost u razmjeni informacija na našoj komunikacijskoj platformi. Investitori uvijek analiziraju i vašu povijest te jeste li s akvizicijama napravili nešto korisno. Smatram da su sva Infobipova preuzimanja pretvorena u uspjeh.

Često spominjete mijenjanje svijeta. Zašto je disrupcija Infobipu toliko važna?

Mislim da je Infobip dosad svima dokazao da može napraviti stabilnu platformu s kojom će korisnici biti iznimno zadovoljni. Odličan primjer stigao je tijekom proteklog "Cyber weeka" i "Black Fridaya" kada je preko Infobipove komunikacijske platforme zabilježen promet veći od četiri milijarde poruka između svjetskih brendova i krajnjih korisnika – i to bez ikakvih poteškoća.. No, da bismo bili u rangu vodećih svjetskih tehnoloških kompanija, moramo postići dvije stvari. Prva je svrha – zašto postojimo, jer to je ono što istinski motivira ljude. To trasira put ka istinskoj disrupciji. Druga je – svijest da morate biti najbrži u izbacivanju inovacija na tržište. To stvara lidere. A ako tim inovacijama uvodite disrupciju, stvarate veliku dodanu ekonomsku vrijednost. Zato mi s toliko pažnjom ispitujemo koje tehnologije mogu osigurati inovacije kojima ćemo biti na najboljem putu da ostvarimo našu viziju utjecaja na svijet u kojem živimo, kao npr. primijenjena umjetna inteligencija ili Metaverse.

Više nema spora o tome da je Infobip prerastao u uzor mnogim mladima i u odabiru obrazovanja, ali i u stjecanju hrabrosti za prve poslovne pothvate. No, takav širi društveni utjecaj sa sobom nosi i neke odgovornosti?

Svjesni smo da je Infobip snažan poticaj mnogima u Hrvatskoj, ali i cijeloj regiji. Primjerice, trudimo se da sa startupima surađujemo bilo kroz savjete, sponzorstva ili povezivanja u naš Infobip Startup Tribe program, jer takav pristup ima pozitivan učinak koji je puno širi od same ekonomije. U ovom našem kraju svijeta predugo se ekonomska paradigma bazirala na preraspodjeli dobara. Danas se nove generacije, one kojima Infobip služi kao uzor, baziraju na iskonskom stvaranju dodatne vrijednosti gotovo od nule. Svako tko se na to fokusira, naći će prijatelja u Infobipu.

Jednom ste izjavili da je digitalizacija val koji prolazi. Što je onda sljedeće? Je li to kvantno računarstvo koje vas, ako se ne varam, izuzetno zanima?

Budimo otvoreni, tko se sad uključi u digitalizaciju, vjerojatno je zakasnio. Često proučavam koje bi tehnologije mogle pokrenuti sljedeći val. Naravno ima ih puno i samo o tome bismo mogli napraviti jedan velik intervju, ali ovom prilikom bih istaknuo dvije. Za naš sektor je izuzetno važna primijenjena umjetna inteligencija. Ona za nas predstavlja mogućnost da računala "razumiju" ono što vide i čuju, da mogu pričati ili čitati tekst. Te tehnologije su u povoju, ali će snažno jačati i u konačnici dovesti do automatizacije suvišnih komunikacija tamo gdje ljudska uloga nije presudna. Primjerice, zovete li restoran samo kako biste bi rezervirali stol, nije vam krucijalno da tu bude riječ o iskonskoj komunikaciji već ono zbog čega ste zvali možete odraditi i ako je s druge strane automatizirani sustav. Takva tehnologija nam je važna u sljedećoj fazi inovacija i rasta jer ćemo ju morati integrirati u svoju platformu kako bismo korisnicima omogućili automatizaciju nekih bespotrebnih zadataka da bismo im tako ostavili daleko više vremena za kreativne stvari.

Druga tehnologija koja me, i sami ste rekli, već dugo fascinira su kvantna računala. Ona će fundamentalno promijeniti naše mogućnosti rada s računalima. Osnivač jedne tehnološke kompanije dobro je rekao – kvantno računalo učinit će da super-računalo doima poput džepnog kalkulatora. Nije stvar samo u snazi stroja, već dometu i činjenici da ćemo s kvantnim računalima moći izvršavati zadatke koje danas ne možemo odraditi računalo. Primjerice, moći ćemo toliko precizno simulirati molekule da će biti izvedivo razviti enzime koji će moći "vezati" CO2 iz zraka i pretvarati ga u nešto korisno.

Želite li reći da će kvantno računarstvo promijeniti – sve?

Apsolutno. Promijenit će kemiju, biologiju, materijale... Tom ćemo tehnologijom dobiti alat koji ima neslućen potencijal da mijenja svijet i da putem kvantnih računala rješavamo probleme poput, recimo, klimatskih promjena. To dosad nismo imali jer se danas istraživanja izvode po "trial an error" principu, a s kvantnim računalima moći će se simulirati implicitno znanje koje znanstvenici dobivaju metodom pokušaja i pogreške. Takva paradigma ne događa se često.

Silvio Kutić Infobip za 15 godina vidi kao deset puta veću kompaniju. Otvara se opasnost da to postane uteg hiperbrzom razvoju bez kojeg u tehnološkom svijetu ne možete postati ni ostati lideri.

To što ćemo se razviti u deset puta veću kompaniju ne znači da ćemo se pretvoriti u monolitnu korporaciju. Činjenica je da vodeće tehnološke kompanije nisu inovirale samo svoje proizvode i tehnologije već i način funkcioniranja čitave organizacije i njezina rada. Tako imate primjere tehnoloških lidera koji su organizirani poput udruženih sustava malih agilnih startupova koji zajedno rade. Jedan od mojih zadataka u Infobipu bit će da osmislim kako da nastavimo konstantno inovirati i rasti, a da se pritom ne dogodi da nas vlastita veličina uguši. Cilj je, dakle, i dalje biti brz i agilan - da od ideje do realizacije dođemo najkraćim putem. Drugim riječima, da zadržimo taj izvanredan duh Infobipa.

Imate li ideju kako to postići?

Već testiramo brojne organizacijske modele unutar kompanije i konstantno o tome razmišljamo, jer je imperativ ne izgubiti brzinu. Kako ono kažu, u IT svijetu velika riba ne jede malu, već brza riba jede sve ostale.

IPO nesumnjivo donosi goleme mogućnosti. No, otvara li i neke potencijalno rizične scenarije za Infobip? Kako ih izbjeći?

Kao što sam rekao, ostajemo fokusirani na svoju viziju, odnosno svoju tehnologiju, proizvode i, naravno - korisnike. IPO ili bilo koje drugo podizanje kapitala u tom je smislu samo sredstvo ostvarenja te vizije. Dok smo kao kompanija fokusirana na prave stvari i istinske vrijednosti koje stvaramo, ostalo su tehnikalije.

Koliko će vaša funkcija odnosno zadaci koji preuzimate ulaskom u Upravu biti značajni u smislu stvaranja snažne uočljivosti za investitore uoči IPO-a?

Infobip je u ovoj fazi rasta usmjeren prema ubrzavanju kreiranja novih inovativnih proizvoda kao što su nove komunikacijske nadogradnje na našu platformu poput emaila, glasovnih i video poruka, alata za automatizaciju komunikacija i njihove isporuke krajnjim korisnicima. A svaka od ovih inovacija je relativno visoko profitabilna. Uspijemo li u namjeri da ubrzamo lansiranje novih proizvoda i podignemo njihov udio u ukupnom portfelju, to će utjecati i na profitabilnost i na dugoročni rast. To i jest jedan od mojih zadataka u Infobipu, a dakako značajan i u smislu potencijalnog izlaska na burzu. Naravno, kreiranje dugoročne strategije Infobipa također je važno u smislu priprema za IPO jer je razumljivo da će nas mnogi pitati kakva je naša vizija i kako je namjeravamo ostvariti. Ako potencijalnim investitorima pričom i vizijom možemo dočarati u kojem smjeru idemo, a naši rezultati to prate, tada ćemo dobiti tu važnu kredibilnost. Moja uloga podrazumijeva i taj dio posla.

Vjerujete li da će Infobip uspijevati i nadaje privlačiti razine kapitala dovoljne da osigura takvu strategiju, a ujedno bude profitabilan?

Dok god dokazujemo da s investicijama za koje smo se izborili radimo uspjeh, nećemo imati nikakvih problema – kapital će nas pratiti.