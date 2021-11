Hrvatski informatički div daje dionice radnicima: 'Infobip je nastao na njihovom trudu, hvala im'

Nakon još jedne velike vijesti, o akviziciji američke tvrtke Peerless Network, ukupno četvrtog preuzimanja vodnjanskog IT diva u manje od godinu dana, i kreditnog financiranja od 500 milijuna dolara, uslijedila je još jedna vijest iz naše najveće IT kompanije. Pokrenut je ESOP, odnosno Employee Stock Option Plan dodjele opcijskih dionica tvrtke svim trenutačnim i budućim zaposlenicima.

Nastavak je to projekta pokrenutog 2017. kada je za zaposlenike alocirano 10% udjela tvrtke te su im dodijeljene opcijske dionice, koje su mogli aktivirati nakon što se ispune određeni kriteriji poput izlaska tvrtke na burzu, što je u skladu s planovima za Infobipov IPO, te nakon isteka definiranog razdoblja od trenutka dodjele udjela.