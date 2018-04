Muke ugostitelja: Kafići u Bjelovaru planiraju uvesti neradni dan

Mnogi ugostitelji u Hrvatskoj sve se više suočavaju s ozbiljnim problemom - pronalaskom radne snage. Velika je potražnja na tržištu za konobarima i kuharima, posebice kad krene ljetna sezona. Nedavno se tako pojavila i priča iz Splita gdje je jedan ugostitelj uoči sezone zatvorio svoj restoran jer nije mogao pronaći radnike.

Kako piše portal Bjelovar.live sličan scenarij mogao bi se dogoditi i u Bjelovaru gdje su na udaru brojni kafići pa se vlasnici pripremaju i na neobičnu situaciju - da uvedu neradni dan!

- Samo na korzu u ovom trenutku nedostaje dvadesetak konobara i svi se vlasnici kafića muče kako zatvoriti smjene. Jednostavno nema radnika pa se počelo razmišljati o tome da se onaj dan u tjednu koji je najlošiji po prometu uopće ne radi. Nema drugog rješenja jer je ovako nemoguće osigurati svakome slobodan dan - priča za Bjelovar.live Igor Prka, voditelj odnosa s javnošću u grupi Coner te dodaje kako je situacija s kuharima još teža.

- Tu je još više teškoća jer morate zaposliti nekog tko je školovan. A svi koji znaju raditi odlaze u inozemstvo ili u velike turističke tvrtke.

Kaže i kako nije problem u plaćama.

- One su u Bjelovaru u visini pet tisuća kuna plus dodaci tako da to ne može biti razlog izbjegavanja posla. A kuhari imaju i viša primanja - zaključuje Prka.