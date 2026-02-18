Znanstvenici upozoravaju: U slušalicama su pronađene opasne kancerogane kemikalije, ovi modeli su najopasniji

Znanstvenici su uputili hitno upozorenje svim korisnicima slušalica jer su u nekoliko iznimno popularnih modela otkrivene opasne toksične kemikalije. Istraživači su otkrili da je svaki od 81 testiranog para slušalica sadržavao tvari koje mogu uzrokovati rak, oštećenje jetre i probleme u razvoju mozga. Zabrinjavajuće je što su kemikalije štetne za ljude pronađene čak i u slušalicama vodećih svjetskih brendova kao što su Bose, Panasonic, Samsung i Sennheiser, što je izazvalo veliku zabrinutost među stručnjacima.

Stručnjaci upozoravaju da bi se ti otrovni spojevi mogli ispuštati iz plastike i ulaziti u naša tijela kroz kožu, pogotovo pri dugotrajnom nošenju. Istraživanje je proveo europski projekt ToxFree LIFE for All, a znanstvenici su testirali komercijalno dostupne slušalice na prisutnost kemikalija koje ometaju rad endokrinog sustava. Među njima su i takozvane "vječne kemikalije" bisfenol A (BPA) i sličan bisfenol S (BPS), koje u našem tijelu oponašaju učinke spolnog hormona estrogena, što može dovesti do ranog puberteta kod djevojčica, feminizacije muškaraca i razvoja karcinoma.

Unatoč dobro poznatim biološkim učincima ovih spojeva, istraživači su s velikom zabrinutošću utvrdili da su "opasne tvari otkrivene u svakom testiranom proizvodu". Znanstvenici su kupili 81 par slušalica, kako onih koje se stavljaju u uho, tako i onih koje idu preko ušiju, a koje su bile dostupne na tržištima Češke, Slovačke, Mađarske, Slovenije i Austrije ili na internetskim platformama Shein i Temu. Rezultati su pokazali da se BPA pojavio u nevjerojatnih 98 posto slušalica, dok je BPS pronađen u više od tri četvrtine testiranih uzoraka.

U nekim slušalicama koncentracije su dosezale i do 315 mg/kg, što je znatno iznad granice od 10 mg/kg koju preporučuje Europska agencija za kemikalije. Razine bisfenola koje premašuju ovu granicu pronađene su, između ostalih, u modelima Sennheiser Accentum True Wireless i Bose QuietComfort Headphones. Prethodne studije pokazale su da se BPA i BPS mogu izlučivati iz sintetičke plastike u znoj i potom apsorbirati kroz kožu, što dugotrajno nošenje slušalica čini potencijalno rizičnim. Istraživači su naveli: "S obzirom na produljeni kontakt s kožom povezan s upotrebom slušalica, dermalna izloženost predstavlja relevantan put, te je razumno pretpostaviti da se slična migracija BPA i njegovih supstituta može dogoditi s komponenti slušalica izravno na kožu korisnika".

Ovo je posebno loša vijest za sportske slušalice koje se stavljaju u uho, poput modela Samsung Galaxy Buds3 Pro, koje su u nekim dijelovima imale više od 10 mg/kg bisfenola. Karolina Brabcová, kemijska stručnjakinja iz udruge Arnika koja sudjeluje u projektu, izjavila je: "Ove kemikalije nisu samo aditivi; one mogu migrirati iz slušalica u naše tijelo. Svakodnevna uporaba, posebno tijekom vježbanja kada su prisutni toplina i znoj, ubrzava ovu migraciju izravno na kožu." Iako ne postoji neposredan zdravstveni rizik, dugotrajna izloženost, osobito za osjetljive skupine poput tinejdžera, izaziva veliku zabrinutost. Studija je također utvrdila da su visoke razine BPA i BPS često prisutne u slušalicama koje se izravno prodaju djeci ili tinejdžerima.

Istraživači su ocijenili svaku komponentu slušalica kao "zelenu", "žutu" ili "crvenu". Zelena ocjena znači da je razina štetnih bisfenola između nula i 0.8 mg/kg, žuta između 0.8 i 10 mg/kg, a crvena više od 10 mg/kg, što je iznad preporučene granice. Ako je ijedna komponenta dobila crvenu ocjenu, ukupna ocjena slušalica automatski postaje crvena. Među modelima koji su dobili crvenu ocjenu zbog previsokih razina štetnih spojeva nalaze se i neki vrlo poznati uređaji, kao što su Samsung Galaxy Buds3 Pro, Sony Noise Cancelling WF-1000XM5, Sennheiser Momentum Wireless 4, Bose QuietComfort Headphones, Beats Solo 4 i Panasonic RB-HX220BDEK. S druge strane, modeli poput Apple AirPods Pro 2, Sony WH-1000XM5 i Marshall Major V prošli su bolje i dobili zelenu ocjenu, što znači da su razine opasnih kemikalija u njima unutar sigurnijih granica. Osim bisfenola, neke slušalice sadržavale su i ftalate, koji su reproduktivni toksini i mogu narušiti plodnost, te klorirane parafine, za koje se pokazalo da uzrokuju oštećenja jetre i bubrega, iako su te tvari uglavnom pronađene u tragovima.

Istraživači sada pozivaju zakonodavce Europske unije da hitno zabrane kemikalije koje ometaju rad endokrinog sustava i osiguraju da se one ne zamjenjuju jednako štetnim aditivima. Emese Gulyás, voditeljica partnerstva ToxFree Life for All, naglasila je: "Potrebne su nam hitne, usklađene EU regulative koje zabranjuju čitave klase toksičnih kemikalija. To je jedini način da zaštitimo potrošače i potaknemo sigurno kružno gospodarstvo u kojem reciklirani materijali nisu zatrovani 'naslijeđenim toksinima'." Brojni proizvođači, uključujući Bose, Panasonic, Samsung, Sony i Sennheiser, kontaktirani su za komentar o rezultatima istraživanja.