Lider u platnom sektoru domaće znanje prodaje diljem EU

Monri Payments, regionalni lider u platnim uslugama, prošao je impresivan put od malog startupa do ključnog aktera na tržištu. Od skromnih početaka 2018. godine do danas, tvrtka je zabilježila značajan rast, proširujući svoje usluge na 10.000+ trgovaca i ugostitelja koristi Monrijeve usluge u Hrvatskoj i osvajajući tržišta poput Rumunjske, Makedonije, Slovenije i Crne Gore. U dinamičnom svijetu platnih usluga, ovakav dojmljiv skok nije prošao nezamijećeno. Ključni trenuci uključuju partnerstvo s Sparom i akviziciju od strane ASEE-a i Payten grupe. Unatoč izazovima pandemije, Monri je ostvario značajan rast u volumenima transakcija, postajući nezaobilazan igrač u Hrvatskoj, dok 2023. donosi rast prihoda od gotovo 25%. Kroz integraciju različitih kompanija, Monri stvara snažnu platformu, nudeći integrirana rješenja za plaćanje na jednom mjestu.

Planovi za 2024. uključuju nove aplikacije povezane s plaćanjem, a tvrtka je aktivno uključena u razvoj lokalne payment industrije. Njihova sposobnost prilagodbe, inovacija i fokus na korisničko iskustvo postavljaju Monri kao lidera u platnom sektoru, obećavajući daljnje uspjehe i inovacije. U razgovoru za Večernji list, član uprave Monri Paymentsa, Robert Penezić, otkrio nam je kako je izgledao taj put i kako je Monri izrastao u tvrtku čije usluge koristimo skoro svaki dan, a većina nas ne zna o kome se radi.

– 2018. godine, kad sam došao u tvrtku, Monri je imao četiri trgovca koji su koristili SinglePOS, naše rješenje za plaćanje karticama na prodajnim mjestima. Danas, pet godina kasnije, imamo bazu od gotovo 1000 trgovaca u Hrvatskoj koji koriste naš POS terminal – rekao nam je na početku naš sugovornik Robert Penezić, član uprave Monri Paymentsa. Monri je ostvario prekretnicu 2019. godine, uspostavljajući ključno partnerstvo sa Sparom, jednim od najvećih retailera u Hrvatskoj. Akvizicija od strane ASEE-a i Payten grupe iste godine otvorila je vrata Monriju za lakši iskorak izvan granica Hrvatske. S podrškom ove velike grupacije, Monri Payments je ubrzo proširio svoje usluge na sva tržišta regije, postavljajući temelje za daljnju ekspanziju.

– Mi smo kroz naše klijente koji su internacionalni trgovci, a koriste naše moderno rješenje u Hrvatskoj, poput Kauflanda, Inditexa, dm-a, Spara, Hervisa i tako dalje, došli u poziciju da uđemo na druga tržišta. Prepoznali su naše rješenje kao kvalitetno i na taj način smo došli u priliku ponuditi ga na tržištima kao što su Rumunjska, Makedonija, Slovenija, Crna Gora. Nama je zapravo najveći iskorak Rumunjska, koja je tržište sa 20-ak milijuna stanovnika. Tamo klijenti sad koriste ista rješenja, hrvatski know how, koja koriste trgovački lanci u Hrvatskoj – dodao je Penezić.

Iako je 2020. godina donijela izazove s pandemijom, Monri Payments suočio se s njima prilagodbama i inovacijama. Plaćanje u trgovinama za vrijeme pandemije bilo je dominantno karticama, te je bitno utjecalo na značajan porast udjela digitalnog plaćanja (kartice, digitalni novčanici) u odnosu na gotovinu općenito, a trend se nastavio i nakon pandemije. U tom periodu Monri bilježi veliki rast u broju procesiranih transakcija.

–Uzevši u obzir podatke HNB-a, ove je godine svaka 4. transakcija u kontekstu prihvata kartičnog plaćanja procesirana preko Monrijeve infrastrukture. Trenutačno procesiramo između 500.000 i 600.000 transakcija dnevno, a uz dodatna širenja na druga tržišta, prije svih Rumunjsku, brzo ćemo doći na više od 1.000.000 transakcija dnevno. Najveći generatori ovolikog broja transakcija su svakako veliki trgovački lanci, međutim Monrijeva su rješenja prepoznata i koriste se u trgovinama i uslužnim djelatnostima različitih formata - objasnio nam je Penezić. Godina 2023. označila je značajan uspjeh za Monri Payments s rastom prihoda od gotovo 25% u odnosu na prethodnu godinu. S konsolidacijom nekoliko kompanija, uključujući Web Studio, Grc Gastrobit Grupu i IPS koji je poslovao pod brandom Remaris, Monri je uspješno integrirao raznolike niše kako bi stvorio snažnu platformu i klijentima omogućio da sva rješenja za plaćanje mogu dobiti na jednom mjestu. U regiji Monri ima gotovo 14.000 klijenata iz različitih sektora, a iduća će godina biti posvećena daljnjem širenju kroz regiju i Europsku Uniju, nudeći trgovcima integrirana rješenja za sve vrste plaćanja.

– U principu, trgovcu nudimo jedinstveno rješenje u kontekstu hardwarea, znači POS uređaja,koje je integrirano s blagajnom. Taintegracija POS uređaja i blagajne omogućuje trgovcu da koristi samo jedan uređaj za poslovanje sa svim bankama. To je najbolje prikazati kod kupovine na rate, dolazite u dućan, imate opciju plaćanja na rate i onda vas trgovac pita koju karticu imate. Svaka kartica ima svoju opciju za broj rata i poseban POS uređaj, a blagajnici moraju sve to provesti u sustavu... Naše rješenje to u potpunosti eliminira i smanjuje mogućnost ljudske pogreške. Primjerice, Tommy lanac trgovina je ubrzao proces plaćanja na blagajnama za 60% u pojedinim slučajevima upravo zbog manje komplikacije s upisivanjem podataka s kartica kupaca, čuvanjem slipova, rađenjem obračuna. Monrijevim rješenjem oni su zapravo sebi smanjili posao te odmah nakon radnog vremena gase blagajnu jer su im svi podaci dostupni odmah digitalno – objasnio nam je Penezić. Od 1. siječnja 2024. na snazi je novi zakon kojim će se regulirati porezni tretman napojnica. Tako bi se pri plaćanju računa karticom, mogla platiti i napojnica za uslugu, a Monri Payments je i tu spreman za nova rješenja.

– Kao i uvijek, razvili smo integrirano rješenje koje olakšava rad našim klijentima. Gost će prilikom ostavljanja napojnice birati između postotka iznosa, zaokruživanja računa ili upisivanja proizvoljne vrijednosti, ovisno o tome koju mogućnost aktivira vlasnik ugostiteljskog objekta. To je pogotovo korisno kod poslovnih plaćanja, primjerice nakon poslovne večere, gdje klijent plaća karticom i onda po džepovima traži za napojnicu. Tako će gosti moći jednim načinom plaćanja sve platiti. Vlasnicima kafića i restorana bit će ne samo lakše gostima ponuditi ostavljanje napojnice, nego i iznos napojnice kasnije prebaciti na račun svog konobara u vrlo kratkom roku – objasnio je Penezić. Uz inovativne proizvode, poput mobilne blagajne Start, Monri Payments pokazuje predanost postavljanju trendova u plaćanjima.

Planovi za 2024. godinu uključuju nove aplikacije povezane s plaćanjem, dok tvrtka pažljivo prati inicijative Europske komisije u segmentu account-to-account plaćanja. Kao jedan od sponzora konferencije Money Motion, koja će se u ožujku 2024. godine održati u Zagrebu, Monri je aktivno angažiran u razvoj cijele lokalne payment industrije, razmjenu znanja i iskustava te održavanje pozitivnih odnosa s partnerima na tržištu.

– Money Motion konferenciju prepoznali smo kao ključno događanje iz perspektive sudionika u platnoj industriji. Smatramo je nezaobilaznom prilikom koja okuplja sve relevantne aktere ne samo lokalno, već i regionalno i šire. Odlučili smo postati najveći sponzor kako bismo podržali ovu inovativnu platformu koja omogućava razmjenu ideja i stvaranje sinergije među sudionicima platne industrije. Money Motion konferencija predstavlja savršeno mjesto za susret s predstavnicima platne industrije iz različitih sektora, uključujući banke, fintech kompanije i svijet kriptovaluta. Ovo događanje pruža nam priliku da razmijenimo mišljenja, budemo u toku s najnovijim trendovima te čujemo korisne informacije od stručnjaka iz industrije. Osim što podržavamo konferenciju kao sponzor, aktivno sudjelujemo u njezinim inicijativama kako bismo pridonijeli rastu i razvoju platnog sektora - najavio je za kraj Penezić.

Kroz strateške integracije i kontinuirano praćenje potreba tržišta, Monri Payments se pokazao kao važni sudionik u platinum sektoru. S obzirom na trendove u plaćanju u svijetu, a i u Hrvatskoj, svi sudionici platnog sektora morat će povećati sposobnost prilagodbe na novonastale situacije i staviti fokus na korisničko iskustvo kako bi doživjeli uspjehe u industriji koja je neizostavan dio gospodarskog sustava svake zemlje u godinama koje dolaze.

