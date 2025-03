YouTube sprema velike promjene? Mogao bi početi sličiti drugoj velikoj platformi

Na platformi YouTube nalazi se naizgled beskrajan broj videozapisa, a svaka osoba na njega može postaviti i svoj sadržaj. Ipak, YouTube već dulje vrijeme pokušava proširiti svoju ponudu. Do sada, taj napor još nije urodio plodom, no novo izvješće sugerira da će se YouTube znatno povećati novim potezom.

Prije nekoliko godina, YouTube je predstavio značajku pod nazivom Primetime Channels koja je gledateljima dala opciju da se pretplate na usluge kao što su Max ili Paramount Plus izravno putem aplikacije. Kako pojašnjava portal Android Authority, tu je opciju nešto bolje implementirao Amazonov Prime Video, s pozivnicama za pretplate obilato razbacanima po sučelju. Promotivni napori za Primetime Channels bili su mnogo prigušeniji, a zainteresirani gledatelji sami su morali tražiti sadržaj. No, to bi se sada moglo promijeniti.

YouTube navodno želi osigurati nove izvore prihoda koji nisu povezani s oglašavanjem, a proširenje Primetime Channelsa moglo bi biti savršen način za to. Veliki problem koji tvrtka pokušava riješiti je kako prikazati dodatke za pretplatu, čineći ih vidljivima korisnicima, ali ne toliko sveprisutnima da se korisnike YouTubea pretjerano "bombardira" reklamama.

Još nije poznato kako će promjena izgledati, ali navodno je u njezinoj srži redizajn početnog zaslona YouTubea. Na njemu će navodno biti integrirano više plaćenog sadržaja. Osim toga, moguće je da će YouTube uvesti i druge promjene kako bi uskladio svoje usluge s drugim platformama za prijenos sadržaja. Portal Android Authority piše da bi neke od njih mogle biti uvođenje automatskog pretpregleda sadržaja i organiziranje sadržaja u sezone i epizode.

