Evo kako se Dora komentira na društvenim mrežama, poruke finalistima stižu iz cijele Europe

Zaljubljenici u Euroviziju pomno prate finale Dore koje se na društvenim mrežama komentira iz cijele Europe. Svaki nastup korisnici komentiraju od scenskog nastupa do vokalne izvedbe i navijaju za svoje favorite. Sudeći po onome što pišu na društvenoj mreži X i ostalim mrežama uglavnom im se više sviđaju energičnije pjesme, dok smatraju kako balade nisu najbolji odabir za Euroviziju. Izdvojili smo neke od komentara.

Izvedba benda Ogenj, koji slovi za jednog od favorita, izazvao je nostalgiju kod nekih:

this feels so nostalgic to me it makes me feel like i’m sat in a little pub when a sesh breaks out I love it #dora2025 pic.twitter.com/yJ9w9SQLMW — colleen🇫🇮🇱🇹 (@ismisecolleen) March 2, 2025

Korisnik X iz Španjolske navija za Ivxna i moli da ga se pošalje ne Euroviziju:

if spain can threaten us with men at eurovision just because they’re sexy why cant croatia do it for once too come on lets send him! send ivxn. SEND MONOPOL. send it. now. #dora2025 pic.twitter.com/K3BX8KxB2d — freddie 🇦🇱🇵🇱🇫🇮 (@escfreddie) March 2, 2025

I Petar Brkljačić ima svoje obožavatelje koji navijaju za njega i žao im je što je imao problema s glasom:

Nipplepeople su oduševili dio publike:

Meni je ovo prekul, izgleda i zvuci kao nesto sto bi se bas dobro kotiralo kod zirija na ESC. Mislim da su mi favoriti vcrs 😅 #Dora2025 pic.twitter.com/nwskIq1aeB — Petar | 🇷🇸 (@escpetar) March 2, 2025

I Laurakoja pjeva ima svoje obožavatelje koji su oduševljeni njezinim nastupom: