Htjela se učlaniti u teretanu: Odbili su je nakon što su joj pogledali društvene mreže

Teretane su danas puno više od mjesta za vježbanje. One su postale društveni fenomen, statusni simbol i, u nekim slučajevima, ekskluzivni klubovi s neobičnim pravilima. I dok su mnoge teretane otvorene za sve, neke luksuzne verzije imaju stroge kriterije za članstvo, ponekad zahtijevajući više od same fizičke spremnosti. Teretane koje posjećuju influenceri i osobe s društvenih mreža često su luksuznije te više nalikuju spa centru.

No, skuplje nije uvijek bolje kvalitete, kao što je nedavno otkrila jedna influencerica iz Los Angelesa. Pričajući u podcastu sa svojom suvoditeljicom Tanom Mongeau, Brooke Schofield je objasnila da se nedavno prijavila za članstvo u neimenovanoj, otmjenoj teretani gdje mjesečno članstvo dođe 475 funti (oko 575 eura) te da je odbijena nakon što je ispunila obrazac za prijavu, piše LADbible.

Brooke je prvo došla u teretanu s prijateljicom te je mislila da će se osobno upisati, no ondje su joj rekli da se prijave prihvaćaju samo putem interneta. "Koje su kvalifikacije, trebam li pokazati svoj celulit i stanje na računu?", našalila se Tana u odgovoru. Brooke je sjela da ispuni obrazac za prijavu te je očekivala pitanja o svojim osobnim interesima i fitness ciljevima.

Međutim, Brooke je bila zatečena kad je saznala da treba unijeti samo svoje ime, e-mail i korisničko ime na Instagramu, što je već trebao biti znak za uzbunu. "Nakon prijave sam se osjećala povrijeđeno", rekla je Brooke. Otkrila je i da je njoj članstvo odbijeno, dok je njezinoj prijateljici prihvaćeno. "Što su vidjeli na mojem Instagramu zbog čega su me odbili?", upitala je.

Snimka je u međuvremenu postala viralna, a ljudi su imali mnogo toga za reći o postojanju nepristojno skupe teretane koja je odbijala ljude na temelju njihovih profila na društvenim mrežama. "Shvaćam da ne bih preživio u LA-u", napisala je jedna osoba. "Nije li to isti koncept kao kupnja Birkin torbe?", napisala je druga. "Možete imati novac za to, ali ne znači da to možete kupiti", zaključila je treća.