Ako ovo primijetite na vodi iz slavine, odmah pozovite majstore

Ako voda iz slavine odjednom izgleda mutno ili mliječno, na prvi pogled može djelovati zabrinjavajuće. Ipak, u većini slučajeva razlog je potpuno bezopasan i nema veze s kvalitetom pitke vode. Najčešći uzrok takvog izgleda su sitni mjehurići zraka. Voda iz vodovoda prirodno sadrži određenu količinu otopljenog zraka, piše portal t-online.

Dok prolazi kroz kućne instalacije, osobito ako se pritom zagrijava, taj zrak pokušava izaći iz vode. No zbog tlaka u cijevima ostaje zarobljen sve dok se ne otvori slavina. Kada tlak naglo padne, zrak se oslobađa u obliku vrlo sitnih mjehurića, zbog čega voda može izgledati mliječno.

Jednostavan način da provjerite radi li se upravo o tome jest da čašu vode ostavite nekoliko minuta da odstoji. Ako se mjehurići povuku, a voda ponovno postane bistra, nema razloga za zabrinutost i takva voda potpuno je sigurna za piće.

Stručnjaci također savjetuju da nakon duljeg izbivanja iz stana ili kuće, kao i ujutro, nakratko pustite vodu da teče dok ne postane hladna. Na taj način iz cijevi izlazi stajaća voda u kojoj se tijekom vremena mogu nakupiti mikroorganizmi ili naslage, a dobit ćete svježu pitku vodu.

Ako voda ostane mutna i nakon nekoliko minuta, moguće je da se radi o drugim uzrocima. U starijim instalacijama ponekad se mogu pojaviti sitne čestice iz cijevi, pa je u takvim slučajevima preporučljivo obavijestiti upravitelja zgrade ili, u slučaju kuće, naručiti analizu vode. Ako voda dolazi iz privatnog bunara ili izvora, testiranje je posebno važno kako bi se isključila moguća kontaminacija.

Mnogi ljudi pretpostavljaju da je uzrok mliječne vode kamenac, no stručnjaci naglašavaju da to nije točno. Kamenac može ostaviti bijele naslage na posuđu ili kuhalima za vodu, ali ne uzrokuje zamućenje vode. Mliječni izgled gotovo je uvijek posljedica zraka, a ne sastava same vode.