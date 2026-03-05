Huawei FreeBuds Pro 5: Izvrsne slušalice s bogatim zvukom i odličnim poništavanje buke

Huawei je u Hrvatsku donio svoje nove najbolje bežične slušalice FreeBuds Pro 5. Ova serija im je jako dobra već niz generacija, a sada je još dobila značajna poboljšanja u kvaliteti zvuka, kao i bolju akustičnu izolaciju i veću udobnost. U Hrvatsku stižu po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 199 eura (179 eura do kraja ožujka). Novi Pro 5 model ima klasičan dizajn sa silikonskim nastavcima koji ulaze u uho (za razliku od otvorene konfiguracije Huaweijevih slušalica FreeClip 2). Iz Huaweija kažu da su analizirali preko 10.000 profila ušiju kako bi preoblikovala konture slušalica s ciljem veće udobnosti i boljeg prianjanja.

Slušalice jako lijepo izgledaju, glatke su i blještave, iako mogu ostaviti i puno packi i otisaka prstiju na malom prostoru. Odaju dojam premium izrade, a vrlo su praktične i lake za koristiti. Manje su 10 posto od prošle generacije, a dio koji ulazi u uho je 7,5 posto manji. Silikonski vrhovi slušalica omogućuju dobru podršku u uhu da se slušalice ne pomiču, i pogodne su za različita uha, a dolaze i u 4 veličine: XS, S, M i L. Ako niste sigurni koja je najbolja veličina za vas isprobajte i ostale iz seta. Tek sam naknadno u pratećoj aplikaciji Huawei Audio Connect prilikom testiranja prianjanja jastučića slušalica otkrio da mi u desnom uhu slušalica ne stoji optimalno. U svakom slučaju ugodno mi prianjaju u uho i na kožu. Dimenzije slušalica su 29,1x21,8x23,7 mm, a dimenzije kutijice su: 65,5x46,7x22,98 mm.

Svaka je slušalica 6 posto lakša. Pomalo nevjerojatno zvuči, ali svaka teži kao list A4 papira (oko 5,5 grama). Kutijica je mase od 43 ili 46 grama ovisno u kojoj je boji. Baterija u slušalici ima kapacitet od 60 mAh, a kućište 537 mAh. Slušalice imaju zaštitu od prašine i vodootpornost (certifikat IP57), a kutijica nijansu slabiju takvu zaštitu (IP54). Slušalice su dakle dizjanirane da mogu podnijeti kišu, znoj, čak i ako prolijete vodu po njima. Ne smeta ni ako se oznojite dok trenirate ili trčite. Slušalice dolaze i u lijepom metalik kućištu koje služi i kao baterija za nadopunjavanje pa su mi slušalice i dugo nakon slušanja glazbe na putovanju ostajale na 100 posto baterije. Kućište može pokazivati 4 različita signalizirajuća svjetla, zeleno: baterija je puna, bijelo: uređaj je spreman za uparivanje, ili ste resetirali uparivanja, žuto: baterija je pri kraju i crveno: baterija je previše ispražnjena ili predugo prazna, moguće je da će tada trebati i dulje puniti. Kućište za punjenje također ima poboljšanu šarku.

Na drškama slušalica nalaze se nove kontrole na dodir, dok su antene postavljene tako da pružaju bolji Bluetooth domet i pokrivenost, kao i veću otpornost na smetnje. Evo kako funkcioniraju različiti dodiri i geste za upravljanje. Povlačenjem po strani drške slušalice možete pojačavati i stišavati zvuk, ali ne jednim klizanjem, nego baš isprekidanim povlačenjem, recimo kao da vrtite kotačić za volumen samo ovdje prstom povlačite po ravnoj drški gore ili dolje. Trebalo mi je malo da se naviknem na ovo da budem precizniji i učinkovitiji.

Zatim možete tapkati po vanjskoj strani slušalica - dva uzastopna klika će pokretati ili pokretati glazbu ili javiti se na poziv ili prekinuti poziv. Ako brzo kliknete tri puta zadali ste da prebacite na sljedeću pjesmu. Jednom zadržanim dodirom po defaultu se pokreće glasovni pomoćnik na mobitelu, u mom slučaju na mobitelu se aktivirao Bixby jer sam koristio Samsung Galaxy S26 Ultru. Ta kombinacija se može koristiti i za mijenanje načina poništavanja buke. Ima još jedan način - paralelno pritiskanje prstima s obje strane drške - jedan stisak će pokretati ili pauzirati glazbu ili javljati se/prekidati poziv. Ako prilikom poziva dobijete drugi poziv s dvostrukim pritiskom ćete odbaciti taj dolazeći poziv. Trostruki stisak će prebaciti na sljedeću pjesmu.

Slušalice se lako povezuju preko Bluetootha s mobitelom. Nije ni nužno da imate Huawei mobitel, spaja se lako i s Android mobitelima (8.0 i iznad) i s iOS uređajima (iOS 13.0 i iznad). Možete ih povezati i izravno kroz skeniranje uređaja s mobitela. Huawei preporučuje da skinete njihovu aplikaciju Huawei Audio Connect koja nudi više opcija podešavanja, ali i mogućnost još kvalitetnijeg zvuka. Tu aplikaciju možete skinuti i izravno skeniranjem QR koda na kupljenoj kutiji uređaja. Ja sam se prvo spojio bez ikakve dodatne aplikacije i to je funkcioniralo bez problema i vrlo brzo. Posebno mi se sviđa da FreeBuds Pro 5 podržavaju paralelno uparivanje s dva uređaja pa lakše možete kombinirati kada što želite koristiti. Također, izuzetno je lako poništiti uparivanje i spojiti se drugim mobitelom ili uređajem. Kada to želite napraviti dovoljno je da stavite slušalice u kućište, otvorite kućište i držite pritisnut gumb sa strane nekoliko sekundi dok se ne pojavio bijelo svjetlo. Tada su slušalice spremne za uparivanje s novim uređajem.

Slušalice dobro sjedaju u uho, bez ikakvog posebnog namještanja izuzev spomenutog možebitnog mijenjanja koji vam silikonski nastavak bolje paše. Odlično mi je što nisam imao osjećaj da bi mi slušalice mogle lako ispasti. Inače, sam vrlo oprezan kod izvlačenja slušalica, recimo u tramvaju i prometu opećnito, ili šetnji gradom. Srećom, i kad bih se brže kretao nisu mi 'bježale' i osjećao sam se dovoljno sigurno da neću izgubiti slušalicu ako napravim nagli potez glavom, okrenem se dok tražim u koji tramvaj ili vlak trebam uskočiti. Naime, lako mi se prije događalo da mi 'in ear' bežične slušalice ispadnu iz uha ili čak iz ruku kad ih želim spremiti. Ove mi zasad nijednom nisu ispale ni u stanu ni u gradu.

Super je i da se ne stvara zamor kada ih dulje nosite, u avionu sam ih nosio gotovo cijeli let od Barcelone do Zagreba, a i dalje su djelovale udobno i nisam dobivao osjećaj da ih samo čim prije želim skinuti, kao što recimo nekad mogu dobiti zamor od nošenja težih satova na ruci.

U novoj verziji poboljšana je i imerzivnost pa slušanje uz ove slušalice je iskustvo kao da vas ugodna kvaliteta zvuka posve uvlači u sadržaj koji pritom konzumirate. Nemam osjećaj naprezanja u ušima, bogati zvuk me direktno prebacuje u scenu. Zvuk se baš lijepo čuje, basevi su duboki i opći dojam i iskustvo korištenja mi je vrlo kvalitetno i visoko. Unutar aplikacije se može namještati koji režim poništavanja buke želite, recimo možete izabrati opciju "svjesnost" pa da i slušalice same reagiraju ovisno u kakvom se zvučnom okruženju nalazite. Slušalice će pritom čuti jeste li u bučnijem ili tišem prostoru i po potrebi automatski stišati ton u slušalicama da bolje možete osluškivati prostor oko sebe ili jednostavno lakše razgovarati s nekim.

Recimo, meni je odlična stvar sljedeći scenarij: slušam glasno mobitelu na slušalicama, a netko mi priđe i počnem razgovarati, a slušalice su odmah svjesne toga i počnu dosta stišavati glazbu i mogu normalno razgovarati s drugima bez da skidam slušalice. Isto tako kad nakon toga prestanem razgovarati, slušalice će same pojačati zvuk i vratiti me u glazbeni balans iz kojeg me je netko prekinuo... Također, ako vas tijekom slušanja glazbe prekine poziv, slušalice će automatski prekinuti glazbu kad se javite i pustiti vam ton s poziva, a glazba će se potom automatski nastaviti kad poziv završi.

Isto tako u režimu "svjesnosti" možete hodati vani, biti u prometu ili se kretati recimo aerodromom, bez da ste posve gluhi na važne zvukove oko vas. A ako pak želite maksimalno stišati buku oko vas dok se koncetrirate na svoj posao ili bilo što, jednim klikom možete aktivirati blokiranje buke. Ovo je super recimo dok letite u avionu pa se ne morate patiti s onom stalnom pozadinskom bukom, tako lakše mogu zadrijemati u tišini. Recimo u ovom trenutku pišem ovaj tekst i slušam pritom YouTube s povezanog mobitela - uopće ne čujem tipkovnicu dok kucam, sve dok John Oliver u emisiji ne stane pričati.

U slušalicama je inače potpuno novi akustički sustav s dvostrukim driverom, jedan je zadužen za čišće visoke tonove, dok drugi ima cilj isporučiti čišći i precizniji bas, uz puno manje izobličenja u odnosu na prethodnu generaciju. Podržani su standardni Bluetooth kodeci, dok vlasnici Huawei pametnih telefona mogu iskoristiti i vlastiti L2HC hi-res kodek koji omogućuje 24-bitni/48 kHz prijenos bez gubitaka između Huawei uređaja. Pro 5 imaju 'Dual-Engine ANC' arhitekturu, pri čemu dva drivera rade neovisno, ali zajedno kako bi učinkovitije ciljali određene frekvencije koje treba prigušiti. S tri HD mikrofona u svakoj slušalici, u kombinaciji s AI tehnologijom, Huawei tvrdi da je poništavanje buke 220 posto učinkovitije nego na prethodnom modelu.

Kvaliteta poziva također mi se čini jasnija, a u tome pomaže kombinacija novih mikrofona, mikrofona za zvuk preko kosti i AI algoritma za uklanjanje buke. Dizajn 'anti-wind' dodatno osigurava da se govor jasno čuje čak i uz prisutnost pozadinske buke. Razgovor tijekom telefonskih poziva se dosta dobro i razgovjetno čuje. Uspješno sam i s puta hodajući po cesti u drugoj državi sudjelovao u online Teams sastanku i uspijevao se pravodobno uključiti kada sam trebao nešto reći, a da su me drugi na sastanku mogli dobri čuti i razumjeti. FreeBuds Pro 5 nude devet sati trajanja baterije s jednim punjenjem uz isključen ANC (blokiranje buke), odnosno šest sati s uključenim ANC-om. Uz pomoć kućišta za punjenje ukupno je dostupno 38 sati reprodukcije (ANC isključen).

Ukratko, nema nikakvih dilema da su ovo izvrsne bežične slušalice s vrlo kvalitetnim zvukom, pristojnim trajanjem baterije, a jako se dobro ponašaju u različitim uvjetima i fino blokiraju vanjsku buku, odnosno imaju cijeli niz prilagođavanja željama i potrebama korisnika. Uz kvalitetu izrade, zvuka i cijene s kojom dolaze, odličan su izbor i vrlo željen suputnik i na putovanju i užurbanoj svakodnevici kada često poželimo i malo mira makar bili u bučnom prostoru...