FOTO Vrijeme je za dohranu biljaka: evo kako smo u samo dva dana napravili zdravi kompost

Svatko tko pokušava na svom malom komadu zemlje – bio on u vrtu ili u balkonskoj ili sobnoj tegli – uzgojiti biljke, zna koliko znači dobar kompost. U gotovo svakom priručniku o vrtlarstvu naići ćete na savjet da tlu dodate kompost kako biste mu poboljšali plodnost ili sposobnost zadržavanja vode u tlu. Cilj je učiniti hranjive tvari i vodu dostupnije biljkama. Naći ćete i gomilu savjeta o tome kako napraviti vlastiti kompost iz ostataka namirnica koje koristite u kućanstvu. Probali ste to? Dugo traje i neuredno je? Na tržištu je od nedavno kućni uređaj za pretvaranje biootpada u kompost, provjerili smo kako funkcionira. Reencle je električni komposter, deklarira se kao učinkovito rješenje za smanjenje i ponovnu upotrebu ostataka od hrane. Njegov uvoznik za Hrvatsku kao očite prednosti ovog kućnog asistenta ističe smanjenje otpada, brzinu i efikasnost te izostanak neugodnih mirisa. Naš je suživot s uređajem za kojeg smo (pogrešno) pretpostavili da je veličine pekača za kruh ili manje mikrovalne pećnice počeo u kuhinji. No, Reencle je ipak malo veći od toga, dimenzijama je sličniji klasičnoj kanti za otpad (30,48 x 33,02 x 46,74 cm), pa ga je u manju kuhinju bilo teže uklopiti. Stoga je preselio u kupaonicu, što se pokazalo kao dobro rješenje, budući da Reencle nije baš potpuno bez mirisa, a kupaonica ima prozor pa je time problem bio riješen. Kad smo već počeli, da odmah i završimo temu mirisa – tijekom rada Reencle miriše u skladu s onim što u njega ubacujete. Ubacujete li dosta kora od citrusa, očekujte nešto intenzivniji miris, no možete ga neutralizirati dodavanjem mljevene kave. Nije to neugodan miris, ali ipak bismo u idealnim uvjetima Reencle smjestili, recimo, u ljetnu kuhinju. Mora, naime, biti u zatvorenom, ali dobro prozračenom prostoru, ne na jako niskim temperaturama i ne na kiši. U dokumentaciji uređaja navedeno je da Reencle koristi sustav filtriranja koji eliminira neugodne mirise tijekom kompostiranja, no ipak valja računati na to da rad ovog uređaja rezultira specifičnim mirisom koji će nekome smetati, a nekome neće.

Foto: Zelene tehnologije

Dizajnom, Reencle će se uklopiti u svako uređenje jer je jednostavnih i modernih linija. Zanimljiv je to uređaj. Radi tiho, energetski je učinkovit (troši 1,25 kWh dnevno). Jako je jednostavan za korištenje, zahvaljujući intuitivnom sučelju – tipka za paljenje i gašenje, za otvaranje poklopca, sušenje, podešavanje otvaranja putem senzora pokreta (bez dodira). Reencle koristi najnovije tehnologije za ubrzavanje procesa kompostiranja. Otpad od hrane zahvaljujući naprednoj tehnologiji u osnovi može u hranjivi kompost transformirati u 24 sata. No, opet, točno vrijeme u velikoj mjeri ovisi o tome čime ga ‘hranite’ jer ostatke nekih namirnica preradit će prije, a nekih drugih kasnije. Primjerice, više od 24 sata trebat će mu za koru pizze, sirovo povrće, klip kukuruza, salamu. U svakom slučaju, nakon dva dana sve će biti prerađeno u kompost. Dok je Reencle bio kod nas na testiranju, veselilo nas je što smo imali manje otpada za odvoz, jer uređaj prihvaća kore od voća i povrća, ostatke kruha, sira, mesa, ribe, tjestenine, žitarica, keksa, kolača, ljuske jaja, termički obrađenih jaja, talog kave, vrećice čaja… Pojednostavljeno rečene, Reencle može preraditi sve što i ljudi mogu probaviti. Stoga su i njemu neprihvatljive kosti, oklop rakova i školjki, kora ananasa, ljuske orašastih plodova, plastika, staklo, metal. Optimalno se po danu izbori s 0,7 kg otpada, no ne bi trebalo premašiti količinu od 1 kg dnevno. I nije potrebno otpad prikupljati pa ubaciti odjednom. Tijekom testa kroz čitav smo dan nešto ubacivali, kako se nešto od otpadne hrane našlo pri ruci, ali pazeći da ne pretjeramo s količinom. Od 1000 grama otpadne hrane ostane 100 grama organskog komposta.

Foto: Zelene tehnologije

Uređaj ubačeni otpad u vlastitoj mikroklimi lopaticama miješa s mikroorganizmima, kako bi se u cijelosti razgradio. Uz Reencle uređaj, naime, u paketu dolazi i filtar, lopatica te vrećica s mikroorganizmima ReencleMicrobe, koji se aktiviraju dodavanjem vode. Osmišljeni su specijalno za brzu razgradnju otpada od hrane, uključujući kuhane i sirove ostatke hrane, kako biljnog tako i životinjskog porijekla. Osim što omogućuju efikasnu obradu otpada, ovi mikroorganizmi su – navode iz tvrtke Zelene tehnologije - samoodrživi i ne zahtijevaju zamjenu. Mogu tolerirati i začinjenu i kiselu hranu. Njihova sigurnost za ljudsko zdravlje i okoliš je potvrđena, te mogu preživjeti u nepovoljnim uvjetima – tada prelaze u stanje mirovanja stvarajući spore. Dakle, bit će u redu i ako im neko vrijeme ništa ne predate na kompostiranje. Unutarnja temperatura uređaja postavljena je tako da se održava na 50°C do 60°C, što je prikladno za uzgoj mikroorganizama.

U Hrvatskoj se godišnje baci 286 tisuća tona hrane, od toga 76 posto iz kućanstava. Ostaci hrane svakako se mogu i drukčije tretirati. Reencle je samo jedan primjer za to, a s kompostom koji je ovaj uređaj proizveo nahranili smo biljke na balkonu. Maslina, kumkvat, borić – svima je njima dobro došlo malo komposta, pomiješanog sa zemljom u omjeru 1:4. Prije kompostiranja biljaka, mješavinu zemlje i supstrata iz Reencle uređaja treba pustiti da odstoji u prozračnoj posudi. Kompost će biti spreman kada poprimi izgled humusa i ima zemljasti miris. Iako je Reencle najprikladniji za osobe koje imaju vrt ili balkon prepun cvijeća, mogu ga koristiti i oni koji nemaju takve, zelene sustanare. U tom slučaju dobiveni supstrat bogat nutrijentima neće poslužiti za prihranjivanje biljaka, već će se odbaciti s kućanskim otpadom (biorazgradivi ili miješani komunalni otpad). Svakako će biti manje toga za baciti. Reencle stoji 599 eura, s PDV-om.