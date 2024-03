Najbolje umjetne suze: Jedne su nepobjedive cijenom, druge rokom trajanja, treće može koristiti i novorođenčad

U bespućima interneta, u gomili svakakvih informacija, za oko nam je zapela top lista najboljih umjetnih suza, odnosno kapi za oči koje se koriste kod sindroma suhog oka, a pomažu i kod crvenila i iritacije oka, peckanja... Umjetne suze, dakle, služe za ublažavanje iritacija i vlaženje oka. O čemu je riječ, dobro će znati svi koji nose leće, i sate i sate provode u zadimljenoj ili klimatiziranoj prostoriji, ili pred računalom, ekranom mobitela ili televizora. Kad to tako kažemo, ispada da je onih kojima bi dobro došle umjetne suze daleko više nego onih kojima te kapi ne trebaju, pa je razumljiv interes za listu najboljih, koju su sastavili farmaceuti. Na tom su popisu na prvom mjestu Systane kapi za oči. Slijede Vizol S kapi, pa Optive umjetne suze, UNItears kapi za oči, Artelac kapi za vlaženje oka i Bepanthol kapi za oči. Uvid u cijene pokazao je da na popisu najboljih kapi – a redom su to bočice od po 10 mililitara – nema niti jednih jeftinijih od osam i pol eura. Za navodno najbolji Systane treba dati 12,93 eura, Vizol S je 9,30 eura, kapi Optive Fusion koštaju 16,24 eura. UNItears je 8,54 eura, Aretalc stoji 14,43 eura, Bepanthol je 16,54 eura. Zašto toliko, vrijede li toliko? Ima li jeftinijih? I u čemu je razlika između kapi po pet eura i onih skupljih od 20 eura (da, i takvih smo dosta pronašli...)? Toliki je, naime, cjenovni raspon u većini ljekarni koje smo obišli, a samo su u jednoj ljekarni imali umjetne suze jeftinije od pet eura – Isopto Tears koji stoji 2,57 eura, a u bočici ima rekordnih 15 ml. Usporedili smo stoga te najpovoljnije – koje su se, usput rečeno, nekada mogle dobiti na recept, dok više nijedne nisu na listi HZZO-a – i četiri skuplje. Evo dojmova.

Rok trajanja od 12 mjeseci veliki je plus kod korisnika kojima kapi ne trebaju na dnevnoj bazi Foto: Igor Soban/PIXSELL

Bepanthol kapi za oči, 10 ml, 16,54 eura

Najskuplje kapi u našem izboru ujedno su kapi koje možete koristiti najdulje od prvog otvaranja bočice – čak 12 mjeseci, iako su bez konzervansa. To je veliki plus kod korisnika kojima kapi ne trebaju na dnevnoj bazi, jer u tih će ih godinu dana stići potrošiti prije nego im istekne rok trajanja. Inače, kapate li svaki dan po jednu kap u svako oko, bočica bilo kojih kapi od 10 ml trajat će vam tri mjeseca. Za Bepanthol kapi – za koje ljekarnici kažu da su možda i najpopularnije kapi za oči u Hrvatskoj - navedeno je da na rožnici oka stvaraju sterilan, proziran zaštitni film, a da se ne smanjuje sposobnost vida. Ove kapi njemačkog Bayera preporučuju i za osjetljive oči i za one koji nose leće. Sadrže provitamin B5 koji pomaže u obnavljanju, hidrataciji i zaštiti površine oka, no u njima ima i 0,15% natrijeva hijaluronata – kojega u mnogim drugim kapima nema. On bi, zajedno s B5, trebao zadržavati vlagu, ali njega smo krivili i za neugodnu reakciju kod jedne članice našeg ispitivačkog tima. Desetak minuta nakon kapanja oči su je pekle i vid je bio zamućen. Kasnije se stanje normaliziralo. Preostale dvije osobe u ispitivanju nisu imale takvo iskustvo s ovim kapima. Niti jedna osoba nije imala nikakvih nuspojava prilikom testiranja preostale četiri vrste umjetnih suza. Bepantholova bočica je odlična, sa sustavom sterilnog filtera kapaljke.

UNItears umjetne suze sadrže hipromelozu i dekspantenol (vitamin B skupine) Foto: Igor Soban/PIXSELL

UNItears, 10 ml, 8,74 eura

Proizvodi ih slovačka Unimed Pharma, također imaju odličnu bočicu sa sustavom sterilnog filtera kapaljke kao i Bepanthol kapi za oči. I ove su umjetne suze bez konzervansa, služe za umirivanje, ovlaživanje i podmazivanje suhih očiju. Također se u uputama navodi da ih mogu koristiti i osobe s osjetljivim očima, i dok nosite kontaktne leće, i odrasli i djeca. Otvor je, dakle, takav da je sadržaj zaštićen od onečišćenja. I ove se umjetne suze lako kapaju, nisu guste, oku su ugodne. Nikoga od članova našeg ispitivačkog tima nisu pekle, niti je ikome vid nakon kapanaj bio zamućen. UNItears umjetne suze sadrže hipromelozu i dekspantenol (vitamin B skupine). Stvaraju privremeni zaštitni film na površini oka i vlaže ju, te pomažu u obnavljanju stanica na površini oka. Nakon prvog otvaranja, sadržaj bočice ne smije se koristiti dulje od tri mjeseca.

OCU Flash Blue kapi mogu se koristiti i kod novorođenčadi Foto: Igor Soban/PIXSELL

OCU Flash Blue kapi, 10 ml, 8,43 eura

I njih proizvodi slovačka Unimed Pharma, a imaju istu, odličnu bočicu sa sustavom sterilnog filtera kapaljke. I ove su umjetne suze bez konzervansa. Također se u uputama navodi da ih mogu koristiti osobe s osjetljivim očima, i dok nosite kontaktne leće. Namijenjene su i odraslima i djeci. Štoviše, može ih koristiti i novorođenčad. Princip je kod svih umjetnih suza isti: u oko ukapati 1-2 kapi 1-4 puta dnevno. Glavni adut ovim je kapima ekstrakt biljke vidac koji djeluje protuupalno i kao dezinfekcija. Pomaže kod crvenila očiju, za prevenciju i dodatno liječenje neinfektivnih upala očnih kapaka i konjuktive oka. Koristi se također kao otopina za ispiranje nadražujućih čestica iz oka te u slučaju neugoda u oku kao što su pečenje, grebanje, svrbež i osjećaj stranog tijela u oku. Koristite li umjetne suze svaki dan, bočica od 10 ml taman će vam potrajati tri mjeseca, koliki je rok upotrebe ovih kapi od prvog otvaranja bočice. Lako ih je ukapati, osjećaj na oku je ugodan, nismo zabilježili nikakve probleme ni zamućen vid.

Vizol S također ima aplikator s filtrom koji sprječava onečišćenje otopine i nakon otvaranja bočice Foto: Igor Soban/PIXSELL

Vizol S, 10 ml, 9,30 eura

Vizol S kapi dolaze u nekoliko izvedbi, isprobali smo najslabije, one s 0,21% natrijeva hijaluronata. Natrijev hijaluronat je, inače, sastavni dio oka te poboljšava stvaranje suza. U ovim kapima nije nam bio glavni sumnjivac za peckanje iz jednostavnog razloga – peckanja nije bilo, kao ni zamućenog vida nakon kapanja. Nitko od članova testnog tima nije imao nikakve probleme. U uputi za upotrebu ovdje smo i našli upozorenje da je moguće biti preosjetljiv na natrijev hijaluronat, a navodi se i da je kod snažnije verzije – Vizol S 0,4% moguće trenutačno zamagljenje vida i da se, naravno, u tim trenucima ne smije voziti. Vizol S smatramo odličnim, ugodan je za korištenje, pruža brzo olakšanje suhom i nadraženom oku. Također ima aplikator s filtrom koji sprječava onečišćenje otopine i nakon otvaranja bočice. I ove su umjetne suze bez konzervansa, mogu se koristiti i tijekom nošenja kontaktnih leća – najviše šest mjeseci od prvog otvaranja bočice. Vizol S proizvodi Jadran - galenski laboratorij iz Rijeke.

Isopto Tears je gušći od ostalih isprobanih kapi, pa je prikladniji za korištenje navečer, prije spavanja Foto: Igor Soban/PIXSELL

Isopto Tears, 15 ml, 2,57 eura

Isopto Tears belgijskog Alcona teškom smo mukom pronašli, nakon što smo u više ljekarni diljem Zagreba redom dobili odgovor kako nemaju niti jedne kapi jeftinije od pet eura. Glavni sastojak ovdje je hipromeloza, odnosno njezina otopina. Isopto Tears služi čemu i ostale umjetne suze, za ublažavanje suhoće oka i iritacije oka zbog nedostatka suza. Bočica je obična, bez posebnih povratnih filtera, pa korisnik sam mora voditi računa o tome da kapaljka mora ostati sterilna (ne dirati kapaljku prstima). Isopto Tears je gušći od ostalih isprobanih kapi, pa je prikladniji za korištenje navečer, prije spavanja, jer je ljepljiviji i nakon kapanja treba duže da se oko izbistri. Stoga ne računajte da ćete nakom kapanja ovih umjetnih suza sjesti za računalo ili za upravljač kakvog vozila. Dugoročno, i Isopto Tears vlaži oko i ublažava umor nakon dugog gledanja u kompjuter ili dužeg boravka u zadimljenom ili u prostoriji sa zrakom isušenim od grijanja. Nedostatak mu je što ga treba baciti mjesec dana nakon prvog otvaranja, a u tom ćete ga roku potrošiti samo ako umjetne suze morate koristiti više puta na dan. Isopto Tears sadrži konzervans benzalkonijev klorid, on može izazvati iritaciju oka, a može i promijeniti boju mekih kontaktnih leća. Nosite li leće, trebate ih izvaditi prije kapanja Isopto Tearsa i pričekati najmanje 15 minuta prije nego što ih ponovno stavite.

S obzirom na osobine i iskustvo s testiranja, ekstrakt biljke vidac u jednim umjetnim suzama i rok upotrebljivosti od 12 mjeseci u drugima veliki su aduti za kupnju. Isopto Tears kapi su, pak, cijenom nepobjedive. Jasno je da će za njima i uz navedena ograničenja posegnuti mnogi kojima su kapi skuplje od pet, šest eura preveliko opterećenje, tim više ako ih moraju često koristiti, a takvih je mnogo, posebno u starijoj populaciji. Stoga je nerazumljivo micanje i tih, jedinih i najjeftinijih umjetnih suza s liste lijekova koji se mogu dobiti na recept. Jedino objašnjenje za taj čin – kojega se u ovom trenutku možemo sjetiti – jest da su kreatori liste lijekova na recept zaključili da je većina hrvatskih građana u situaciji koja im na oči tjera dovoljno pravih suza pa im ne trebaju još i umjetne na recept.

