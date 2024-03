Na što sve u hrvatskom zdravstvenom sustavu imate pravo? Donosimo popis usluga i zahvata

Sve osobe s prebivalištem u Hrvatskoj obavezne su osigurati se na obvezno zdravstveno osiguranje prema jednoj od osnova osiguravanja utvrđenim Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (ZOZO). To su obvezni i stranci s odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem u RH, ako propisima Europske unije, međunarodnim ugovorom odnosno posebnim zakonom nije drugačije određeno. Obvezno zdravstveno osiguranje može biti po osnovi radnog odnosa, umirovljenja, imaju ga i nezaposleni na burzi, djeca do 18. godine života odnosno do završetka redovnog školovanja ( po završetku redovnog školovanja treba se na HZZO prijaviti u roku od 30 dana), ratni vojni i civilni invalidi rata, branitelji i članovi njihovih obitelji, (roditelji) njegovatelji, udomitelji, te neke specifične kategorije (primatelji nacionalne mirovine, zatvorenici, njegovatelji ratnih invalida itd.). Kako bi zadržali status osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju, osobe iz nekih kategorija izvan sustava rada trebaju se tromjesečno osobno javljati na HZZO.

Osiguranici imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u opsegu koji utvrđuje ZOZO, a to obuhvaća pravo na primarnu zdravstvenu zaštitu, specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, bolničku zdravstvenu zaštitu, lijekove s osnovne i dopunske liste, dentalna pomagala koja su utvrđena osnovnom i dodatnom listom dentalnih pomagala HZZO-a, ortopedska i druga pomagala s listi, drugih pomagala HZZO-a te pravo na zdravstvenu zaštitu u drugim članicama Europske unije, ugovornim i trećim državama.

Primarnu zdravstvenu zaštitu osigurana osoba ostvaruje kod izabranog doktora obiteljske (opće) medicine, ginekologa, pedijatra i stomatologa. Iznimno, kad privremeno boravimo izvan svog mjesta prebivališta, npr. ako smo na godišnjem odmoru ili službenom putu, imamo pravo na uslugu iz primarne zdravstvene zaštite u nekoj od lokalnih ambulanti u slučaju iznenadne potrebe npr. traume, akutne upalne i zarazne bolesti, akutnog poremećaja koji zahtijeva terapijsko zbrinjavanje i sl.. No, tamo nam ne mogu otvoriti bolovanje odnosno nemamo pravo na utvrđivanja privremene nesposobnosti odnosno spriječenosti za rad. Jednako vrijedi i za vrijeme privremenog boravka u drugoj državi članici EU, Europskog ekonomskog prostora (Island, Lihtenštajn i Norveška – države EEP), Švicarskoj ili u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK). Nužna, odnosno neodgodiva zdravstvena zaštitu u tim se zemljama koristi temeljem Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO) ili Certifikata koji privremeno zamjenjuje EKZO. Zahtjev za izdavanje EKZO može se podnijeti putem HZZO-ovog web portala ili osobno u područnom uredu HZZO-a.

Osigurane osobe imaju pravo na ortopedska i druga pomagala te dentalna pomagala ako su prethodno osiguranici najmanje devet mjeseci neprekidno odnosno 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine. Pregled ili pretragu preko uputnice moguće je obaviti u privatnoj poliklinici ako ta ustanova ima ugovoren opseg usluga s HZZO-om i ako nisu već iskorišteni svi ugovoreni termini. Koristi li osiguranik zdravstvenu zaštitu u hitnom medicinskom medicinskom slučaju, ima pravo na povrat plaćenih troškova čak i ako je pomoć dobio u privatnoj ustanovi koja nema ugovor s HZZO-om, samo treba predati pismeni zahtjev HZZO-u. Također ima pravo na naknadu za troškove prijevoza ako je zbog korištenja zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja upućena iz mjesta svoga prebivališta/boravišta u drugu ustanovu, ako je ta ustanova udaljena najmanje 50 kilometara i ako u nekoj bližoj ustanovi nisu mogli ostvariti zdravstvenu uslugu u primjerenom roku. U nekim slučajevima udaljenost nije bitna već će se trošak prijevoza nadoknaditi ako je riječ o djeci, osobama s invaliditetom, u slučaju raidoterapije/kemoterapije, hemodijalize, ozljede na radu, transplantacije). Pravo na troškove ostvarit će i osoba upućena na liječenje u inozemstvo, kao osiguranik koji je radi smanjivanja liste čekanja prihvatila obaviti medicinski postupak izvan svog mjesta prebivališta. To vrijedi i za pratnju, ako je riječ o djetetu ili pratnitelju, ako ju je odobrio liječnik. Pravo na sanitetski prijevoz imaju nepokretni i teško pokretni osiguranici te oni kojoma zbog prirode bolesti nije preporučeno samostalno kretanja.

Ovisno o smještajnim kapacitetima bolnice, roditelj ima pravo na 24-satni smještaj zbog bolničkog liječenja djeteta starog do tri godine te ako je riječ o djetetu s posebnim potrebama ili djetetu s malignim i drugim životno ugrožavajućim bolestima. Pravo na dnevni smještaj bez noćenja imaju roditelji djeteta mlađeg od sedam godina ili djeteta s težim smetnjama u razvoju.

Osiguranici dopunskog zdravstvenog osiguranja ne sudjeluju u plaćanju troškova za usluge iz obveznog osiguranja jer dopunsko pokriva razliku do pune cijene tih usluga. Naime, pacijenti u cijeni zdravstvene zaštite sudjeluju s 20% pune cijene svake pojedine zdravstvene usluge, ali ako imaju dopunsko, ne trebaju platiti ništa. Najviši iznos koji pacijent bez dopunskog plaća je 530,88 eura.

Na osnovnoj listi lijekova su medicinski i ekonomski najsvrsishodniji lijekovi, dok su na dopunskoj nešto skuplji lijekovi od onih s osnovne, za koje HZZO pokriva cijenu do iznosa cijene ekvivalenta s osnovne liste, a razliku plaća pacijent. Iznimno, kad liječenje iz medicinskih razloga nije moguće provoditi lijekovima s osnovne i dopunske liste, osigurana osoba može ostvariti pravo na lijek koji nije na listi, ako to odobri bolničko povjerenstvo za lijekove. Ako je osiguranik kupio lijek koji je inače na listi, ali bez recepta svog liječnika, nema pravo na povrat troška kupljenog lijeka. Izuzetak je slučajevima ako je liječnik neopravdano odbio propisati na recept lijek s osnovne, odnosno po izboru osigurane osobe s dopunske liste lijekova, za koji osigurana osoba ispunjava propisane medicinske indikacije u skladu s listama lijekova HZZO-a. I ortopedska pomagala utvrđuje osnovna i dodatna lista, po jednakom principu.

Kod izabranog stomatologa osiguranici imaju pravo na besplatno čišćenje kamenca dvaput godišnje, vađenje zuba, liječenje paradentoze, uputnicu za RTG snimak zuba, na bijele plombe za gornje i donje jedinice, dvojke i trojke te amalgamske (tamne) plombe za popravak ostalih zubi (djeca do 18. godine, trudnice i dojilje imaju pravo na bijele plombe za sve zube), zatim na djelomične i totalne zubne proteze, na lokalnu anesteziju, liječenje umnjaka i bolesti desni te na nadogradnju zuba nakon puknuća. Djeca imaju pravo i na zubni ortodontski aparatić.