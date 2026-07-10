Nova runda ima ljetna piva za sladokusce. Kušajte Hop Expedition Yakima #5

Kada se kaže Nova runda onda se prije svega misli na piva bogata hmeljem, intenzivne IPA-e, C4 prije svega pa onda niz specijala, brojnih izvedenica tog popularnog stila. Probali smo jedno poznato pivo, Summer Zone, session IPA-u, koja je već poznata domaćoj publici. Nudi bogat aromatski profil, a i u ovoj iteraciji, tropske i voćne arome dominiraju, nakon čega slijede okusi koji se većinom na te mirise nastavljaju. Hop Expedition Yakima #5 pivo je iz serije Hop Expedition, u kojoj se pivari zabočke pivovare igraju s raznim vrstama hmelja. Za india pale aleove nema nekog posebnog doba, pije se uvijek jer je to naprosto ikoničan stil craft revolucije, a ovdje ćete imati svaki razlog da ga kušate i usred ovoga toplog ljeta. Koriste se hmeljevi s farmi iz znamenite američke doline Yakima, ovaj su put to Krush, Dolcita i Talus. Rezultat je prilično spektakularan, pregršt raznih aroma naprosto sune iz čaše, ne promalja se lagano, što znači da se ponovno na hmelju nije štedjelo. Mango, breskva, guava, naranča, ananas, grejp, nešto malo sekundarnih aroma, a sve upakirano u i dalje pitko pivo uz koje vrijedi sjesti i potrošiti vrijeme. Ova juicy IPA daje sve one poželjne karakteristike dominantnog stila u neovisnom pivarstvu, slojevitost, karakter, a pritom nimalo ne zamara niti dosađuje. Naprosto jer uvijek pronađete nešto novo. (zv)