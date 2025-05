Uspio uzgojiti masline na neočekivanom mjestu. Sada prodaje ulje za 11 eura po decilitru.

Proizvođač vina Chaba Torok počeo je uzgajati masline na južnim obroncima jezera Balaton u Mađarskoj, piše Reuters, a prenosi Mondo. On vjeruje da su njegova stabla, koja je donio iz Španjolske, pronašla povoljne uvjete za rast u ovom području. Prve tri sadnice maslina donio je iz Španjolske 2008. godine, ali je samo jedna preživjela zimu. Međutim to je ovom 55-godišnjaku bilo dovoljno da, tijekom godina, zasadi dodatnih 200 sadnica. Masline je posadio u svom vinogradu na Hegimagasu, vulkanskom području koje ima bogato zemljište i obiluje kišom. "Vidim ova stabla kao sastavni dio ovdašnjeg, budućeg krajolika", izjavio je Torok i dodao je kako lokalna mikroklima sve više odgovara ovim mediteranskim stablima.

Torok primjećuje kako Mađarske zime postaju sve blaže, što pogoduje ovoj biljci.još je jedan poljoprivrednik koji već godinama eksperimentira s maslinikom. On u blizini Pečuha, na jugu Mađarske već uzgaja stabla maslina za prodaju. "Masline vole ovu klimu. Neko bi pomislio da Mađarska nije pogodna za njihovu proizvodnju, ali jest", rekao je Stiks. U Slovačkoj ljudi također sade masline u vrtovima kako bi doživjeli Mediteran., vlasnik je vrtnog centra u slovačkom selu Iža. On je ove godine iz Španjolske uvezao 25 kamiona sa stablima maslina, koje prodaje za 300 do 500 eura po komadu. "Mnogo je maslina zasađenih u vrtovima koje jako dobro podnose vanjsku temperaturu", izjavio je Vas.

Kako navode ovi poljoprivrednici, Španjolska je pretrpjela lošu berbu maslina u protekle dvije godine. Uzrok tako loše berbe maslina u Španjolskoj su česte i dugotrajne suše. Inače, Španjolska izvozi 40 posto svjetskog maslinovog ulja. Loše dvije sezone berbe, dovele su do udvostručenja cijene maslinovog ulja. Međutim ove godine Ministarstvo poljoprivrede Španjolske izjavilo je da se ove godine očekuje oporavak. Unatoč oporavku i dalje zabrinjavaju podaci Europske agencije za životnu sredinu. Oni pokazuju kako se europski kontinent najbrže zagrijava i da postoji ozbiljna zabrinutost kako će južni dijelovi kontinenta biti češće pogođeni sušama.