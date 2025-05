VIDEO Objavljene dramatične snimke: Superćelija pogodila Valenciju, ulice prekrivene tučom

Poznata španjolska turistička regija Valencia našla se pod udarom iznenadnog i snažnog nevremena koje je prekrilo ulice tučom i izazvalo velike poplave. Snažni pljuskovi i tuča pretvorili su prometnice u rijeke, a promet je na mnogim mjestima bio potpuno paraliziran.

Videozapisi koji kruže društvenim mrežama prikazuju šokantne prizore – bujice vode koje nose sve pred sobom, prazne ulice pokrivene bijelim slojem tuče, te vozila gotovo zatrpana ledom. Neki dijelovi izgledaju kao da se nalaze u zimskom pejzažu, a ne u srcu proljetne turističke sezone.

08.05.2025#Spain

A "cyclonic storm" causes heavy #hailstorms in the province of #Valencia. In the city of Rossel, Castellón, the rainfall exceeds 61 l m², causing local flooding. The hail also destroyed the harvest of almost 9,000 hectares of crops.@Tiempo_Valencia pic.twitter.com/BRWSMpetCW