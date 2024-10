VIDEO Hit kruh uspije svakome, a mi donosimo verziju recepta Zagrepčanke koja ga je proslavila

Kad ga je prvi put ispekla, planuo je dok si rekao “keks”. Čim je izašao iz pećnice, Rajka Sunajko nazvala je šogoricu Zoricu, koja živi u stanu do njezina u neboderu na Borongaju. Sa svojim supruzima Sinišom i Žerarom sjeli su oko toplog kruha te počeli jesti. I nisu stali dok ispred njih nisu ostale tek mrvice. Recept je pronašla na internetu, napravila svoju verziju, zapisala ju te podijelila na Facebook grupi Starozagrebački recepti. I tako je počela priča o “Rajkecu”, kako su ga prozvali oni koji su ga odlučili isprobati ispeći.

Gotovo da nije bilo dana da netko na društvenoj mreži nije postavio fotografiju “Rajkeca” da bi se pohvalio kako mu je ispao, a objava je bilo toliko da su se neki i žalili kako ne mogu više gledati toliko fotografija Rajkinog kruha. Ovih dana obilježavaju se Dani kruha, a mi smo se tim povodom prisjetili recepta za kruh koji je i danas veliki hit.

– Zapravo, recept smo postavili na grupu još prije tri godine i svako malo me je netko kontaktirao da pita detalje vezane uz pripremu. No sad je došlo do prave eksplozija objava. Ne znam što je tome razlog, no znam koliko su ljudi sretni kad ga ispeku. Uspije baš svima, čak i onima koji ne znaju kuhati – rekla nam je Rajka prije četiri godine. Ona kruh peče od mješavine glatkog i raženog ili heljdinog brašna, u omjeru 2:1, a neki znaju kad ga izvade iz pećnice na njega staviti šalicu okrenutu naopačke u koju se povuče višak vlage i pare, pa je kruh, kažu, još ukusniji. Riječ je, ističe administratorica Fejs grupe Vesna Prajz Velić, o hrvatskoj inačici kruha jednog američkog kuhara, koji zovu "One night bread".

Foto: Davorin Višnjić/PIXSELL

– Jednom me kontaktirao jedan čovjek, govoreći da mu je supruga na poslu i da bi je htio iznenaditi. Žena je ostala “paf” kad je došla doma, kruh je pekao prvi puta i bio je savršen – govori Rajka, dodajući da se “Rajkec” peče i u New Yorku, Australiji, Kanadi, Bjelorusiji, Meksiku... Njezino ime se toliko veže uz taj kruh da i Google izbacuje recept kad se u njega ukuca “Rajkin kruh”, a jedna joj je gospođa rekla da se pod tim imenom prodaje i u jednoj pekari u Stuttgartu.

– Kao mlada mislila sam da moraš imati nadnaravne sposobnosti da ti kruh ispadne kao onaj bakin ili mamin, no “Rajkec” me uvjerio u suprotno – zaključuje Rajka.

Recept za Rajkin kruh:

Sastojci:

3 šalice brašna (ako ga želite pripremati kao Rajka, pomiješajte dvije šalice glatkog i jednu raženog ili heljdinog)

1,5 šalica vode

1 žličica soli,

1/3 žličice suhog kvasca

Postupak:

Kuhačom promiješati sve sastojke tri do četiri minute da se sastojci spoje, ne miksati. Staviti da se diže minimalno četiri sata, najbolje je preko noći. Idući dan ugrijati pećnicu na maksimalnu temperaturu, gospođa Rajka zagrijava je na 250 stupnjeva na programu s ventilatorom, koji pojačava temperaturu. Kad se počne grijati pećnica, staviti u nju i vatrostalnu zdjelu s poklopcem. Tijesto istresti na brašno i formirati kuglu. Smjesa bude mekana i naizgled rijetka, ali tako treba biti. Staviti kuglu u papir za pečenje i kad se pećnica ugrije, izvaditi praznu zdjelu (paziti jer je jako vruća) i kuglu zajedno s papirom za pečenje položiti u nju. Peći pola sata na maksimalnoj temperaturi poklopljeno, nakon toga skinuti poklopac, smanjiti na 200°C i peći još deset minuta.

Kako to možete učiniti i vi pogledajte u videu...