Pravu šampanjsku poslasticu, majstorsku radionicu organizirala je Miva Galerija vina nedavno u Esplanadi predstavivši iznimne primjerke šampanjca najpoznatije šampanjske udovice – Madame Barbe-Nicole Ponsardin (1777. – 1866.). Nakon rane smrti supruga Françoisa Clicquota 1805. godine, Barbe-Nicole preuzela je obiteljski posao i 1810. godine službeno osnovala vlastitu tvrtku Veuve Clicquot-Ponsardin. Na zagrebačkom je kušanju pet šampanjaca ponudila enologinja vinarije – Alexandra Doillon Jardin: za početak su u čašama zablistali sjajnim sitnim mjehurićima Yellow Label Brut, potom Rosé brut; Extra Brut Extra Old 4; Vintage brut 2015; La Grande Dame 2018 i slatki, desertni Veuve Clicquot Rich za kraj. Od navedenih, istaknula se La Grande Dame/la grand dame/Velika Dama Champagne. La Grande Dame 2018. je 25. berba od 1972. kada je kuća Veuve Clicquot predstavila svoj prvi prestižni cuvée. U ovom je šampanjcu čak 90% crnog pinota i 10% chardonnaya. Miriše na krušku, jabuku, citruse, bijelo cvijeće. Na okusu je raskošan i elegantan – s notama brioša, bijelog papra, badema. Nakon šest godina na talogu, s potencijalom odležavanja još 15-20 godina, ovaj se šampanjac gleda s "dva prozora", naglasila je enologinja: sada, kad je tek izašao na tržište, i nakon nekoliko godina odležavanja u boci, kad dođu i tercijarne note.
Veuve Clicquot La Grande Dame 2018 šampanjac je koji se gleda 's dva prozora'
