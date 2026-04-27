Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 75
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Vinska preporuka

Veuve Clicquot La Grande Dame 2018 šampanjac je koji se gleda 's dva prozora'

VL
Autor
Marija Vukelić
27.04.2026.
u 11:02

Na zagrebačkom je kušanju pet šampanjaca ponudila Alexandra Doillon Jardin, enologija toga doista svjetskoga vinskog brenda

Pravu šampanjsku poslasticu, majstorsku radionicu organizirala je Miva Galerija vina nedavno u Esplanadi predstavivši iznimne primjerke šampanjca najpoznatije šampanjske udovice – Madame Barbe-Nicole Ponsardin (1777. – 1866.). Nakon rane smrti supruga Françoisa Clicquota 1805. godine, Barbe-Nicole preuzela je obiteljski posao i 1810. godine službeno osnovala vlastitu tvrtku Veuve Clicquot-Ponsardin. Na zagrebačkom je kušanju pet šampanjaca ponudila enologinja vinarije – Alexandra Doillon Jardin: za početak su u čašama zablistali sjajnim sitnim mjehurićima Yellow Label Brut, potom Rosé brut; Extra Brut Extra Old 4; Vintage brut 2015; La Grande Dame 2018 i slatki, desertni Veuve Clicquot Rich za kraj. Od navedenih, istaknula se La Grande Dame/la grand dame/Velika Dama Champagne. La Grande Dame 2018. je 25. berba od 1972. kada je kuća Veuve Clicquot predstavila svoj prvi prestižni cuvée. U ovom je šampanjcu čak 90% crnog pinota i 10% chardonnaya. Miriše na krušku, jabuku, citruse, bijelo cvijeće. Na okusu je raskošan i elegantan – s notama brioša, bijelog papra, badema. Nakon šest godina na talogu, s potencijalom odležavanja još 15-20 godina, ovaj se šampanjac gleda s "dva prozora", naglasila je enologinja: sada, kad je tek izašao na tržište, i nakon nekoliko godina odležavanja u boci, kad dođu i tercijarne note.

Ključne riječi
Veuve Clicquot vino

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!